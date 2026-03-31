Morango no cabelo: aprenda como fazer máscara capilar natural em casa

O morango é rico em vitamina C, nutriente essencial para a dar estrutura, resistência e elasticidade aos cabelos - (crédito: Reprodução)

O morango, conhecido pelo sabor e versatilidade na cozinha, surge como um aliado poderoso para a saúde capilar. A fruta é rica em nutrientes que podem fortalecer os fios, estimular o crescimento e devolver o brilho de forma natural. Preparar uma máscara caseira é uma forma simples e econômica de aproveitar esses benefícios diretamente em casa.

Essa alternativa de cuidado capilar ganha força pelo interesse em soluções que usam ingredientes acessíveis. Com poucos itens, é possível criar um tratamento nutritivo que revitaliza os cabelos sem a necessidade de produtos químicos agressivos ou de alto custo.

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Por que o morango faz bem para o cabelo?

A eficácia do morango para os fios está em sua composição. A alta concentração de vitamina C ajuda na produção de colágeno, uma proteína essencial para a estrutura e a resistência do cabelo. A fruta também contém antioxidantes, que protegem o couro cabeludo de danos externos.

Além disso, o morango é fonte de sílica, um mineral que contribui para o fortalecimento capilar e pode auxiliar na prevenção da queda. Sua aplicação direta nos fios ajuda a controlar a oleosidade e a remover resíduos, deixando o cabelo mais limpo e saudável.

Como fazer a máscara capilar de morango

Para criar seu tratamento em casa, você vai precisar de ingredientes fáceis de encontrar. A receita básica pode ser adaptada conforme a necessidade do seu tipo de cabelo, seja ele seco ou oleoso.

Ingredientes:

8 morangos frescos e maduros

1 colher de sopa de mel

1 colher de sopa de azeite de oliva (ou iogurte natural)

Passo a passo:

Prepare a base: Lave bem os morangos e retire as folhas. Em um recipiente, amasse as frutas com um garfo até obter um purê consistente e sem pedaços grandes. Misture os ingredientes: Adicione o mel e o azeite de oliva (ou o iogurte natural, se preferir uma versão para cabelos oleosos) ao purê de morango. Mexa bem até formar uma mistura homogênea. Aplique no cabelo: Com os cabelos limpos e úmidos, espalhe a máscara da raiz às pontas. Massageie o couro cabeludo suavemente para estimular a circulação. Deixe agir por cerca de 20 minutos.

Após o tempo de pausa, enxágue abundantemente com água morna até remover todo o produto. Para finalizar, você pode usar o seu condicionador de preferência para selar as cutículas dos fios.

Para um resultado ainda melhor, cubra os cabelos com uma touca de banho enquanto a máscara age. O calor ajuda a potencializar a absorção dos nutrientes. O uso recomendado é de uma vez por semana, como um complemento ao seu cronograma capilar.

Cuidados e recomendações

Antes de aplicar a máscara pela primeira vez, faça um teste de alergia em uma pequena área da pele para evitar reações, especialmente se você tem pele sensível. Pessoas com alergia a morangos não devem usar esta receita. Lembre-se também que, por se tratar de um tratamento caseiro, os resultados podem variar de acordo com o tipo e a condição de cada cabelo.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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