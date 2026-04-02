Bacopa monnieri: planta medicinal ajuda a reduzir o cansaço e o estresse

A utilização da Bacopa monnieri pode contribuir para mais disposição e foco no dia a dia (Imagem: Mr. Meijer | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Utilizada tradicionalmente na medicina ayurvédica para a memória e a função cognitiva, a Bacopa monnieri é uma planta que cresce em áreas alagadas de regiões tropicais e vem ganhando respaldo científico especificamente contra o estresse e a fadiga.

Isso foi demonstrado por um estudo clínico de 12 semanas, intitulado The Effects of a Bacopa monnieri Extract (Bacumen®) on Cognition, Stress, and Fatigue in Healthy Adults: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial, publicado em 2025 pela editora científica Springer Nature, realizado com 101 voluntários entre 40 e 70 anos.

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A pesquisa comparou os efeitos da Bacopa monnieri com placebo para diversos quesitos. Embora não tenha encontrado melhorias significativas em testes de memória e cognição, registrou ganhos consistentes nos níveis de energia, vitalidade e bem-estar emocional.

Ação da Bacopa monnieri no organismo

Classificada como nootrópico adaptógeno substâncias naturais que melhoram a função cognitiva (foco, memória) enquanto ajudam o corpo a gerenciar o estresse físico e mental , a planta modula a resposta fisiológica ao estresse, restaurando o equilíbrio homeostático do organismo.

“A Bacopa monnieri atua diretamente na regulação do cortisol, hormônio que, em picos excessivos gera esgotamento”, explica Renato Lobo, médico formado pela Universidade de São Paulo (USP) e pós-graduado em Nutrologia pela Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN).

Combate à fadiga

Os compostos ativos da Bacopa monnieri, chamados bacosídeos, protegem os neurônios contra o estresse oxidativo, uma espécie de “ferrugem” celular causada por maus hábitos e pressões cotidianas. Ao controlar a oxidação e equilibrar os neurotransmissores, a planta promove um estado de alerta relaxado, combatendo a fadiga sem causar a agitação comum aos estimulantes sintéticos.

“Diferentemente de substâncias que apenas mascaram o cansaço, como o excesso de cafeína, a Bacopa monnieri trabalha na recuperação da resiliência do sistema nervoso”, pontua Renato Lobo, apontando que isso a torna uma ferramenta valiosa: “Serve para pacientes que buscam recuperar a vitalidade após períodos de sobrecarga”.

O chá da planta é uma opção natural para a incluir na rotina de bem-estar (Imagem: Ground Picture | Shutterstock)

Formas de consumo da Bacopa monnieri

Na medicina ayurvédica, a planta é preparada como chá de folhas frescas ou secas, mas essas formas apresentam menor concentração dos princípios ativos em relação aos extratos. Por isso, a Bacopa monnieri é utilizada principalmente como suplemento em cápsulas ou comprimidos padronizados, com dosagens entre 300 e 450 mg de extrato seco ao dia.

Cuidados com o uso da planta

Apesar de ser um produto natural, seu uso exige cautela, devendo ser indicado por um profissional de saúde, especialmente para quem utiliza medicamentos ou tem condições crônicas. A dosagem correta é fundamental para garantir os efeitos observados nos estudos, e os resultados são cumulativos, exigindo uso contínuo”, argumenta Renato Lobo.

Segundo o médico, os efeitos da planta variam de acordo com o organismo e exigem acompanhamento adequado. “Cada metabolismo reage de uma forma. Por ser uma planta com ação direta no sistema nervoso e na modulação hormonal, o monitoramento médico garante que o paciente obtenha o benefício máximo contra a fadiga e o estresse sem riscos à saúde, finaliza.

Por Ana Marigliani