Saúde no prato: 5 cuidados com a alimentação para a prevenção de doenças

O Dia Mundial da Saúde, celebrado em 7 de abril, relembra a criação da Organização Mundial da Saúde (OMS). Mais do que uma data simbólica, o momento chama a atenção para a importância da qualidade de vida, da prevenção de doenças e do acesso universal aos cuidados de saúde. Além disso, é um convite para adotar, na prática, atitudes que contribuam para o cuidado com o corpo, começando pela alimentação. Isso porque a saúde começa no prato.

Segundo o nutrólogo Dr. Sandro Ferraz, CEO do Instituto Evollution, em São Paulo, essa abordagem conecta alimentação e medicina preventiva ao mostrar que escolhas diárias à mesa podem funcionar como um verdadeiro “check-up metabólico”, ajudando a reduzir inflamação, equilibrar o metabolismo e evitar doenças crônicas de forma prática e acessível.

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A seguir, o especialista compartilha 5 dicas para transformar a rotina alimentar em uma estratégia eficaz de longevidade. Confira!

1. A regra do arco-íris metabólico

Em vez de focar apenas em calorias, a recomendação é priorizar o consumo de fitoquímicos, compostos bioativos presentes nos alimentos naturais. Cada cor de alimento exerce uma função específica, protegendo diferentes sistemas do organismo. “O ideal é incluir pelo menos três cores diferentes em cada refeição principal. O pigmento roxo, por exemplo, é um aliado direto da saúde cardiovascular e cerebral”, destaca o Dr. Sandro Ferraz.

2. Crononutrição: não é só o “quê”, mas “quando”

A medicina preventiva moderna também considera o ciclo circadiano. Consumir grandes volumes de alimentos à noite pode desregular o metabolismo e comprometer a regeneração celular durante o sono. A recomendação é concentrar a maior ingestão energética ao longo do dia, enquanto o organismo está mais ativo, e evitar refeições nas horas que antecedem o descanso. “Parar de comer de duas a três horas antes de dormir é uma estratégia importante na prevenção do diabetes tipo 2”, orienta o médico.

Aumentar a ingestão de fibras fermentáveis favorece o equilíbrio da microbiota intestinal (Imagem: Timmary | Shutterstock)

3. Saúde intestinal como escudo imunológico

A nutrologia hoje entende o intestino como peça-chave na prevenção de doenças autoimunes e até transtornos mentais. A recomendação é reduzir o consumo de ultraprocessados e aumentar a ingestão de fibras fermentáveis, como aveia, chicória e biomassa de banana verde, que favorecem o equilíbrio da microbiota. “Um intestino saudável atua como uma barreira, ajudando a filtrar toxinas que, a longo prazo, podem desencadear inflamação crônica”, explica o Dr. Sandro Ferraz.

4. Densidade nutricional x calorias vazias

Prevenção é sobre dar ao corpo matéria-prima de qualidade. A dica é priorizar alimentos naturais e minimamente processados, que realmente forneçam nutrientes para o bom funcionamento do organismo. “Se o alimento tem uma lista de ingredientes que você não reconhece, ele provavelmente não está prevenindo doenças, mas sobrecarregando o fígado”, alerta o especialista.

5. Hidratação estratégica e micronutrientes

Muitas vezes, sintomas como cansaço e baixa energia estão ligados à desidratação ou à deficiência de minerais como magnésio e zinco. A recomendação é não esperar a sede para se hidratar, já que ela pode ser um sinal de um quadro leve de desidratação. Além disso, incluir sementes de abóbora e de girassol nos lanches é uma forma prática de garantir a ingestão de micronutrientes essenciais, muitas vezes escassos na alimentação atual.

A medicina preventiva propõe uma mudança de perspectiva: não se trata apenas de evitar doenças, mas de garantir vitalidade ao longo de toda a vida. Seguir os pilares apresentados é um passo essencial para transformar os cuidados com a saúde em uma prática diária. “A proposta é construir um organismo mais resiliente, com energia, equilíbrio e qualidade de vida”, conclui o Dr. Sandro Ferraz.

Por Carla Baptista