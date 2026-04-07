Inflamação crônica: 5 alimentos que podem estar por trás das dores articulares

Não é só o peso corporal, a idade avançada ou a repetição de movimentos que podem comprometer a saúde das articulações. A alimentação também exerce papel relevante nesse processo e pode contribuir para inflamações que aceleram o desgaste articular ao longo do tempo.

Dados de 2019 da Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam que a osteoartrite afeta aproximadamente 528 milhões de pessoas em todo o mundo. “Muitos pacientes focam apenas o impacto físico, mas esquecem que o processo inflamatório começa também pela alimentação. Alguns alimentos contribuem diretamente para acelerar o desgaste das articulações”, adverte o ortopedista Dr. Mateus Jerônimo.

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A seguir, o médico lista alimentos que podem favorecer as dores articulares. Confira!

1. Açúcar refinado

Dietas ricas em açúcares adicionados podem favorecer o aumento de processos inflamatórios no organismo, impactando diretamente a saúde das articulações. Isso acontece porque o consumo excessivo desse tipo de açúcar está associado à elevação de marcadores inflamatórios, como a PCR (proteína C-reativa) e as citocinas inflamatórias.

Conforme o estudo “Soft drink intake and progression of radiographic knee osteoarthritis: data from the osteoarthritis initiative”, publicado no British Medical Journal, o consumo frequente de refrigerantes pode estar associado ao aumento da progressão da osteoartrite em homens. “É necessário replicar esses achados inéditos em outros estudos que demonstrem que a redução do consumo de refrigerantes leva ao retardo da progressão da osteoartrite”, ponderam os pesquisadores.

2. Alimentos ultraprocessados

Ricos em conservantes, corantes e gorduras ruins, os alimentos ultraprocessados estão associados ao aumento da inflamação sistêmica. No Brasil, conforme o artigo “Estimating the share of ultra-processed foods in Brazilian municipalities”, publicado na Revista de Saúde Pública, mais de 20% das calorias diárias da população vêm de ultraprocessados.

Gorduras presentes em fast foods e alimentos industrializados podem acelerar a degeneração das articulações (Imagem: beats1 | Shutterstock)

3. Gorduras trans e frituras

Presentes em fast foods e alimentos industrializados, essas gorduras contribuem para processos inflamatórios e podem acelerar a degeneração das articulações.

4. Refrigerantes e bebidas açucaradas

Além do alto teor de açúcar, essas bebidas estão associadas ao aumento de peso, fator que eleva ainda mais a sobrecarga nas articulações, especialmente nos joelhos.

5. Excesso de carnes processadas

Alimentos como salsicha, bacon e embutidos contêm substâncias que favorecem a inflamação e podem impactar negativamente a saúde das cartilagens.

Alimentação equilibrada para proteger as articulações

Segundo o ortopedista, o impacto da alimentação ocorre de forma progressiva e muitas vezes silenciosa. “Não é um alimento isolado que causa o problema, mas o padrão alimentar ao longo do tempo. Uma dieta inflamatória constante pode acelerar o desgaste articular e favorecer o surgimento da artrose”, alerta o Dr. Mateus Jerônimo.

Por outro lado, a adoção de uma alimentação equilibrada, rica em alimentos naturais e com potencial anti-inflamatório, pode contribuir para a preservação das articulações e redução de dores. A recomendação é priorizar alimentos in natura, manter o peso adequado e associar a dieta a hábitos saudáveis, como a prática regular de atividade física.

Por Adriana Quintairos