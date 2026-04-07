Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida

No Brasil, mais de 330 mil mortes prematuras, na faixa etária de 30 a 69 anos, poderiam ter sido evitadas em 2024, de acordo com dados do Datasus-SIM (Sistema de Informações sobre Mortalidade). Esse número representa vidas perdidas para doenças como hipertensão, diabetes e câncer, classificadas como Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNTs) e consideradas evitáveis, segundo o Observatório da Saúde Pública.

As doenças cardiovasculares continuam sendo a principal causa de óbitos prematuros e evitáveis nos Estados Unidos, de acordo com o relatório mais recente da American Heart Association (AHA). Esse cenário também se reflete no Brasil: somente em 2025, o país registrou 44.911 óbitos por acidente vascular cerebral (AVC) e infarto, segundo o Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis (DAENT/SVSA/MS).

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Embora fatores como idade e hereditariedade não possam ser modificados, Luciana Neiva, cardiologista do São Marcos Saúde e Medicina Diagnóstica, alerta que grande parte dos riscos de doenças cardiovasculares está associada a fatores comportamentais. Assim, eles podem ser reduzidos com mudanças de hábito, como parar de fumar, praticar atividades físicas e manter uma alimentação equilibrada. Realizar check-ups de saúde com frequência também é uma medida importante para a manutenção da saúde.

Exames que podem salvar vidas

Quando a prevenção não acontece, a subsistência passa a depender da precisão e da rapidez do diagnóstico, por meio de exames capazes de orientar decisões médicas em poucos minutos, como em serviços de emergência, mudando o desfecho clínico do paciente.

“Em situações como infarto, AVC e trombose, o tempo não é contado em horas, mas em minutos. O exame certo, feito no momento correto, é o que permite iniciar o tratamento rapidamente e pode ser o fator para salvar a vida de uma pessoa”, explica a cardiologista.

A seguir, especialistas detalham três exames essenciais que podem salvar vidas. Veja!

1. Tomografia computadorizada (TC) de crânio para diagnóstico de AVC

O AVC é uma emergência médica em que “tempo é cérebro”. A cada minuto sem tratamento, milhões de neurônios são perdidos. Segundo o Dr. Diogo Goulart, neurorradiologista da clínica CDPI, a tomografia é a principal ferramenta no atendimento inicial.

“A tomografia de crânio sem contraste é o único exame estritamente necessário para autorizar a trombólise, ou seja, a conduta terapêutica que dissolve o coágulo sanguíneo no cérebro. A TC permite descartar rapidamente uma hemorragia e definir a abordagem adotada. A rapidez é o que garante que o paciente tenha menos sequelas”, afirma.

A detecção precoce de dosagem significativa de troponina permite intervenções em tempo hábil no caso de infarto (Imagem: RossHelen | Shutterstock)

2. Dosagem de troponina: a assinatura do infarto

A troponina é uma proteína liberada no sangue quando há dano ao músculo cardíaco. Sua dosagem quantitativa é considerada o padrão ouro para o diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio (IAM). “A troponina é o marcador mais sensível e específico, capaz de detectar lesões mínimas que poderiam passar despercebidas em eletrocardiogramas iniciais. A detecção precoce permite intervenções como a angioplastia em tempo hábil para salvar o tecido do coração”, comenta Luciana Neiva.

3. Dímero D: rastreador de coágulos silenciosos

Utilizado para investigar suspeitas de Trombose Venosa Profunda (TVP) e embolia pulmonar, o exame de Dímero D mede fragmentos de proteína gerados quando o organismo tenta dissolver um coágulo. Monique Morgado, hematologista dos laboratórios Sérgio Franco e Bronstein, no Rio de Janeiro, destaca o papel fundamental do teste na tomada de decisão médica.

“O Dímero D é um exame laboratorial de alta sensibilidade. Em pacientes com baixa probabilidade clínica, um resultado negativo é fundamental para excluir a trombose de forma segura. Em casos de embolia pulmonar, que pode ser fatal em poucas horas, esse exame simples é um dos primeiros sinais de alerta para a equipe médica e é decisivo para conduzir o tratamento adequado”, explica.

Por Bruno Camargos

