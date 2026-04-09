Por que consumir mexerica? Veja 5 benefícios da fruta

Quando o assunto é alimentação saudável, as frutas se destacam como grandes aliadas do bem-estar, e a mexerica também conhecida como tangerina ou bergamota é um excelente exemplo disso. Muito popular em diversas regiões do Brasil, ela conquista pelo sabor doce e refrescante, além da praticidade, já que é fácil de descascar e consumir no dia a dia. Mais do que isso, ela é rica em nutrientes importantes para a saúde.

A seguir, confira os principais motivos para incluir a mexerica na sua alimentação!

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1. Fortalecimento do sistema imunológico

Por ser rica em vitamina C e outros antioxidantes, a mexerica desempenha um papel importante no fortalecimento do sistema imunológico. Esses nutrientes ajudam a estimular a produção de glóbulos brancos, responsáveis pela defesa do organismo contra agentes infecciosos, como vírus e bactérias.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde do Brasil, a recomendação diária de vitamina C para adultos é de 90 mg para homens e 75 mg para mulheres. Conforme a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA), da Universidade de São Paulo e do Food Research Center, 100 g da fruta fornecem 21,8 mg do nutriente.

2. Apoio à digestão e metabolismo

A mexerica fornece fibras alimentares e fitoquímicos que favorecem o trânsito intestinal e contribuem para o equilíbrio da microbiota. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), o consumo diário recomendado para adultos é de, no mínimo, 25 g de fibras. Conforme a TBCA, 100 g da fruta oferecem cerca de 3,07 g de fibras alimentares.

As pectinas, um tipo de fibra solúvel, ajudam a regular o trânsito intestinal e a reduzir o colesterol, enquanto os polifenóis, antioxidantes presentes na fruta, auxiliam na digestão e promovem uma sensação de saciedade. Esses componentes podem contribuir para manter o corpo saudável e ajudar no controle de peso.

3. Favorece o controle da glicemia

A mexerica pode favorecer o controle da glicemia devido à presença de fibras solúveis, como a pectina, e de compostos antioxidantes que ajudam a desacelerar a absorção dos açúcares no organismo. Esse efeito contribui para evitar picos rápidos de glicose no sangue após as refeições, promovendo maior estabilidade nos níveis glicêmicos ao longo do dia.

O diabetes mellitus é uma condição que atinge mais de 20 milhões de pessoas no Brasil, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes. Além disso, a Federação Internacional de Diabetes aponta que o país ocupa o 6º lugar no mundo entre as nações com mais pessoas diabéticas.

O consumo regular de mexerica pode ajudar a reduzir o colesterol e controlar a pressão arterial (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

4. Ajuda na saúde cardíaca

A combinação de fibras, potássio e antioxidantes presentes na mexerica contribui para a manutenção da saúde do coração. A fibra solúvel ajuda a reduzir os níveis de colesterol LDL, enquanto o potássio atua na regulação da pressão arterial. Além disso, os efeitos antioxidantes e anti-inflamatórios da fruta também beneficiam o sistema cardiovascular.

No Brasil, cerca de 4 em cada 10 adultos apresentam níveis alterados de colesterol, segundo alerta da Sociedade Brasileira de Cardiologia. O elevado nível de LDL aumenta significativamente o risco de infarto e acidente vascular cerebral (AVC), doenças que vitimaram juntas 20.184 brasileiros em todo o país apenas no primeiro semestre de 2025, conforme registro do DataSUS, do Ministério da Saúde.

5. Favorece a saúde da pele

A mexerica favorece a saúde da pele principalmente por ser rica em vitamina C e antioxidantes. A vitamina C estimula a produção de colágeno, uma proteína essencial para manter a firmeza, elasticidade e aparência jovem da pele. Além disso, os antioxidantes presentes na fruta ajudam a combater os radicais livres, que são responsáveis pelo envelhecimento precoce e pelo surgimento de rugas e manchas.