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Saúde & Bem-estar

Por que consumir mexerica? Veja 5 benefícios da fruta

Além de saborosa, ela possui nutrientes que fortalecem o corpo e promovem bem-estar

Rica em vitamina C, a mexerica é uma aliada poderosa para a saúde (Imagem: Romix Image | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Rica em vitamina C, a mexerica é uma aliada poderosa para a saúde (Imagem: Romix Image | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Quando o assunto é alimentação saudável, as frutas se destacam como grandes aliadas do bem-estar, e a mexerica também conhecida como tangerina ou bergamota é um excelente exemplo disso. Muito popular em diversas regiões do Brasil, ela conquista pelo sabor doce e refrescante, além da praticidade, já que é fácil de descascar e consumir no dia a dia. Mais do que isso, ela é rica em nutrientes importantes para a saúde.

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A seguir, confira os principais motivos para incluir a mexerica na sua alimentação!

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1. Fortalecimento do sistema imunológico

Por ser rica em vitamina C e outros antioxidantes, a mexerica desempenha um papel importante no fortalecimento do sistema imunológico. Esses nutrientes ajudam a estimular a produção de glóbulos brancos, responsáveis pela defesa do organismo contra agentes infecciosos, como vírus e bactérias.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde do Brasil, a recomendação diária de vitamina C para adultos é de 90 mg para homens e 75 mg para mulheres. Conforme a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA), da Universidade de São Paulo e do Food Research Center, 100 g da fruta fornecem 21,8 mg do nutriente.

2. Apoio à digestão e metabolismo

A mexerica fornece fibras alimentares e fitoquímicos que favorecem o trânsito intestinal e contribuem para o equilíbrio da microbiota. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), o consumo diário recomendado para adultos é de, no mínimo, 25 g de fibras. Conforme a TBCA, 100 g da fruta oferecem cerca de 3,07 g de fibras alimentares.

As pectinas, um tipo de fibra solúvel, ajudam a regular o trânsito intestinal e a reduzir o colesterol, enquanto os polifenóis, antioxidantes presentes na fruta, auxiliam na digestão e promovem uma sensação de saciedade. Esses componentes podem contribuir para manter o corpo saudável e ajudar no controle de peso.

3. Favorece o controle da glicemia

A mexerica pode favorecer o controle da glicemia devido à presença de fibras solúveis, como a pectina, e de compostos antioxidantes que ajudam a desacelerar a absorção dos açúcares no organismo. Esse efeito contribui para evitar picos rápidos de glicose no sangue após as refeições, promovendo maior estabilidade nos níveis glicêmicos ao longo do dia.

O diabetes mellitus é uma condição que atinge mais de 20 milhões de pessoas no Brasil, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes. Além disso, a Federação Internacional de Diabetes aponta que o país ocupa o 6º lugar no mundo entre as nações com mais pessoas diabéticas.

Close de uma mulher jovem com cabelos castanhos e suéter de tricô gola alta bege. Ela sorri com alegria enquanto come um gomo de mexerica (tangerina). Ao fundo, há um ambiente interno aconchegante com luzes de Natal desfocadas, criando um efeito de luzes brilhantes (bokeh).
O consumo regular de mexerica pode ajudar a reduzir o colesterol e controlar a pressão arterial (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

4. Ajuda na saúde cardíaca

A combinação de fibras, potássio e antioxidantes presentes na mexerica contribui para a manutenção da saúde do coração. A fibra solúvel ajuda a reduzir os níveis de colesterol LDL, enquanto o potássio atua na regulação da pressão arterial. Além disso, os efeitos antioxidantes e anti-inflamatórios da fruta também beneficiam o sistema cardiovascular.

No Brasil, cerca de 4 em cada 10 adultos apresentam níveis alterados de colesterol, segundo alerta da Sociedade Brasileira de Cardiologia. O elevado nível de LDL aumenta significativamente o risco de infarto e acidente vascular cerebral (AVC), doenças que vitimaram juntas 20.184 brasileiros em todo o país apenas no primeiro semestre de 2025, conforme registro do DataSUS, do Ministério da Saúde.

5. Favorece a saúde da pele

A mexerica favorece a saúde da pele principalmente por ser rica em vitamina C e antioxidantes. A vitamina C estimula a produção de colágeno, uma proteína essencial para manter a firmeza, elasticidade e aparência jovem da pele. Além disso, os antioxidantes presentes na fruta ajudam a combater os radicais livres, que são responsáveis pelo envelhecimento precoce e pelo surgimento de rugas e manchas.

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    Por Redação EdiCase
    postado em 09/04/2026 17:40
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