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Quer emagrecer? Aprenda 7 receitas com linhaça para incluir na dieta

Veja como utilizar esse ingrediente para preparar pratos deliciosos e saudáveis

Pão de linhaça (Imagem: Lena Bukovsky | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Pão de linhaça (Imagem: Lena Bukovsky | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A linhaça é uma semente conhecida por oferecer diversos benefícios para o corpo. Por ser rica em fibras, ômega 3 e 6 e gorduras boas, ela ajuda a controlar o diabetes, melhora o funcionamento do intestino e auxilia no processo de emagrecimento, uma vez que aumenta a sensação de saciedade. Além disso, é muito recomendada por especialistas por fortalecer a saúde do coração e favorecer as funções intestinais.

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A seguir, confira 7 receitas saborosas com linhaça para incluir na sua dieta e auxiliar o processo de emagrecimento!

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1. Pão de linhaça

Ingredientes

Massa

  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo integral
  • 1 xícara de chá de farinha de trigo branca
  • 1/2 xícara de chá de farinha de linhaça marrom
  • 1 colher de sopa de açúcar mascavo
  • 1 colher de chá de sal
  • 10 g de fermento biológico seco
  • 1 1/4 de xícara de chá de água morna
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • Farinha de trigo integral para enfarinhar
  • Azeite para untar
  • 2 colheres de sopa de linhaça dourada e marrom
  • 1 colher de sopa de água para pincelar o pão

Modo de preparo

Em uma tigela grande, misture as farinhas, o açúcar e o sal. Abra um espaço no centro. Em uma tigela pequena, misture o fermento biológico seco com a água morna e deixe descansar por 5 minutos, até formar uma espuma. Adicione o azeite à mistura de fermento e despeje no centro dos ingredientes secos. Misture com uma colher ou espátula até formar uma massa.

Transfira a massa para uma superfície enfarinhada com farinha de trigo e sove por 8-10 minutos, até que fique lisa e elástica. Coloque a massa em uma tigela untada com azeite, cubra com um pano limpo e deixe descansar por 1 hora ou até dobrar de tamanho.

Após o crescimento, molde a massa no formato desejado. Coloque em uma assadeira forrada com papel-manteiga. Pincele a superfície do pão com água e salpique a linhaça dourada e marrom por cima, pressionando levemente para fixá-la. Cubra o pão novamente com o pano e deixe crescer por mais 30 minutos. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 30-35 minutos. Retire o pão do forno, deixe esfriar sobre uma grade e sirva em seguida.

2. Quiche de abobrinha com linhaça

Ingredientes

Massa

  • 2 1/2 xícaras de chá de farinha de linhaça
  • 5 colheres de sopa de água
  • 2 colheres de café de cominho em pó
  • 1 pitada de noz-moscada em pó
  • Sal a gosto
  • Azeite para untar
  • Farinha de linhaça para enfarinhar

Recheio

  • 200 ml de iogurte desnatado sem sabor
  • 2 ovos
  • 1 pitada de sal
  • 1/2 xícara de chá de queijo branco cortado em cubos
  • 1 abobrinha cortada em rodelas

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque a farinha de linhaça e a água e mexa. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 40 minutos. Adicione o restante dos ingredientes e misture até obter uma massa homogênea. Unte uma assadeira com fundo removível com azeite e enfarinhe com farinha de linhaça. Disponha a massa sobre ela, forrando o fundo e as laterais, e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 5 minutos. Desligue o forno e reserve.

Recheio

Em um recipiente, coloque os ovos e, com a ajuda de um garfo, bata até ficar homogêneo. Acrescente o iogurte e o sal e mexa para incorporar. Reserve. Sobre a massa de quiche, coloque as rodelas de abobrinha, cubra com o queijo branco e despeje a mistura de iogurte sobre ela. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

3. Almôndegas de linhaça

Ingredientes

  • 1 kg de carne moída magra
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • 2 ovos
  • 1 xícara de chá de farinha de linhaça dourada
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a carne moída, o alho, a pimenta-do-reino e o sal e misture. Adicione os ovos e mexa para incorporar. Aos poucos, junte a farinha de linhaça e misture até obter uma consistência homogênea. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com toda a massa e disponha sobre uma assadeira untada com azeite. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

cinco panquecas pequenas em prato branco com pote preto ao lado com semente de linhaça
Panqueca de amêndoas com linhaça e coco (Imagem: Danilova Janna | Shutterstock)

4. Panqueca de amêndoas com linhaça e coco

Ingredientes

  • 1/2 xícara de chá de farinha de amêndoas
  • 4 colheres de sopa de coco ralado sem açúcar
  • 1/2 xícara de chá de leite de coco
  • 2 colheres de sopa de sementes de linhaça moídas
  • 1 colher de sopa de óleo de coco
  • 1 colher de chá de bicarbonato de sódio
  • 1 pitada de sal
  • Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes, exceto o sal, e mexa até obter uma massa homogênea. Adicione o sal e mexa para incorporar. Após, unte uma frigideira com óleo de coco e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma concha, disponha um pouco de massa sobre a panela e cozinhe até começar a formar bolinhas. Vire para dourar o outro lado e repita o processo com o restante da massa. Sirva em seguida.

5. Bolo de iogurte com linhaça

Ingredientes

  • 250 ml de iogurte desnatado
  • 1 xícara de chá de óleo de girassol
  • 4 ovos
  • 2 xícaras de chá de açúcar mascavo
  • 1 xícara de chá de farinha de trigo integral
  • 1 xícara de chá de linhaça dourada moída
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • Óleo de girassol para untar
  • Farinha de trigo integral para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o iogurte, o óleo de girassol, os ovos e o açúcar mascavo e bata até ficar homogêneo. Adicione a farinha de trigo integral, a linhaça e o sal e bata novamente até obter uma consistência homogênea. Acrescente o fermento e bata para incorporar. Após, unte uma forma com furo central com óleo de girassol e enfarinhe com farinha de trigo integral. Disponha a massa e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Retire do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.

Biscoito de linhaça servido em cima de bancada de pedra com copo de linhaça de lado e linhaça ao redor
Biscoito de linhaça (Imagem: Dream79 | Shutterstock)

6. Biscoito de linhaça

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de farinha de aveia
  • 2 colheres de sopa de linhaça dourada
  • 1 colher de sopa de gergelim
  • 1 colher de sopa de óleo de coco
  • 1 ovo
  • 2 colheres de sopa de água
  • 1 pitada de sal
  • 1 colher de chá de fermento químico

Modo de preparo

Em um recipiente, misture a farinha de aveia, a linhaça, o gergelim e o sal. Adicione o ovo, o óleo de coco e a água, misturando até formar uma massa homogênea. Acrescente o fermento e incorpore delicadamente. Modele pequenos biscoitos com as mãos ou utilize uma colher para formar porções. Disponha em uma assadeira forrada com papel-manteiga. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 15 a 20 minutos, até dourar. Retire, deixe esfriar e sirva em seguida.

7. Omelete com linhaça e legumes

 Ingredientes

  • 2 ovos
  • 1 colher de sopa de linhaça dourada
  • 2 colheres de sopa de cenoura ralada
  • 2 colheres de sopa de abobrinha ralada
  • 2 colheres de sopa de tomate cortado em cubos
  • 1 colher de sopa de cebola picada
  • 1 colher de sopa de cheiro-verde picado
  • 1 colher de chá de azeite
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, bata os ovos até ficarem homogêneos. Adicione a linhaça, a cenoura, a abobrinha, o tomate, a cebola e o cheiro-verde. Tempere com sal e pimenta-do-reino e misture bem. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio. Despeje a mistura e espalhe de forma uniforme. Cozinhe até firmar a base, vire com cuidado e doure o outro lado. Sirva em seguida.

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    Por Redação EdiCase
    postado em 09/04/2026 19:04
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