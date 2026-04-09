Hipertensão: veja como a alimentação pode elevar ou não a pressão arterial

Escolhas no prato têm impacto real tanto na prevenção quanto no desenvolvimento da doença (Imagem: Maria Shipakinal | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A hipertensão, também chamada de pressão alta, é uma doença silenciosa, pois frequentemente não apresenta sintomas, mas pode se agravar e comprometer o coração, os rins e o cérebro sem que o indivíduo perceba. No Brasil, a condição atinge 29,7% da população e é responsável por cerca de 388 mortes por dia, conforme dados do Ministério da Saúde.

De acordo com Tamara Ribeiro, profissional de cardiologia do AmorSaúde, os hábitos alimentares são determinantes tanto na prevenção quanto no desenvolvimento da doença. “Uma dieta não saudável pode elevar a pressão arterial, sendo considerada um dos principais fatores de risco para hipertensão”, alerta.

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Impactos da alimentação na pressão arterial

A cardiologista explica que consumir muito sódio, gorduras saturadas e alimentos ultraprocessados pode aumentar a pressão arterial, enquanto uma dieta equilibrada ajuda a mantê-la sob controle e até a reduzir valores altos.

Segundo ela, alimentos ricos em sódio geram a retenção de água no organismo. Com mais água circulando no sangue, a pressão nos vasos sanguíneos aumenta e o coração precisa se esforçar mais para bombear o líquido. Com o tempo, isso pode causar lesões nas paredes dos vasos, causando infarto ou acidente vascular cerebral (AVC).

Além disso, ela acrescenta que os altos níveis de sódio também sobrecarregam os rins, responsáveis pela filtragem do sangue.

Alimentos ricos em sódio

O sal é um dos principais vilões da pressão arterial. “O ideal seria limitar o consumo de sódio a 1,5 g ou 2 g por dia”, orienta Tamara Ribeiro. No entanto, ela lembra que diversos alimentos industrializados são ricos em sódio e podem elevar a pressão.

Entre os itens que devem ser evitados, tanto por quem tem hipertensão quanto por quem quer prevenir a doença, a médica destaca:

Pães industrializados; Enlatados, como vegetais em conserva ou peixes; Fast food, como hambúrgueres; Lanches prontos, como salgadinhos e biscoitos, incluindo os doces; Cereais matinais e granola ultraprocessada; Queijos processados; Embutidos, como presunto, salsicha e salame, e até mesmo os “magros”, como peito de peru; Molhos e temperos prontos, como ketchup, mostarda, shoyu, caldo de galinha ou de carne; Macarrão instantâneo; Bebidas industrializadas, como sucos de caixinhas e isotônicos; Refeições congeladas, principalmente as que possuem tempero pronto.

Adotar uma alimentação equilibrada é essencial para manter a pressão arterial sob controle, prevenir complicações e proteger a saúde (Imagem: My Ocean Production | Shutterstock)

Dieta para controlar a pressão arterial

Para quem deseja prevenir ou controlar a hipertensão, a dieta é uma aliada essencial. […] Devemos evitar o excesso de sal, açúcares, gorduras saturadas ou trans e alimentos ultraprocessados. A dieta DASH também pode ajudar a controlar a pressão alta”, diz Tamara Ribeiro.

A dieta DASH (Abordagens Dietéticas para Interromper a Hipertensão, na sigla em inglês), mencionada pela médica, inclui o consumo de vegetais, grãos (como castanhas, nozes, feijão e lentilha), frutas e proteínas com baixo teor de gordura, além de evitar alimentos ricos em sódio.

“Esses alimentos são ricos em potássio, elemento que ajuda a equilibrar o sódio no corpo. Além disso, possuem fibras, que melhoram a saúde vascular, e antioxidantes, que ajudam a proteger os vasos sanguíneos”, explica.

A médica também recomenda a diminuição do consumo de álcool para ajudar a prevenir a hipertensão. “O máximo recomendado é de duas doses por dia para homens e uma dose para mulheres”, afirma.

Outros hábitos que controlam a hipertensão

Além de manter uma dieta saudável, a médica explica que outros hábitos também podem ajudar a controlar a hipertensão. “A prática regular de exercícios, com cerca de 150 minutos semanais de exercícios moderados, ajuda a diminuir a gordura e a manter a saúde do coração”, ressalta. Entre outras práticas que ajudam a evitar a pressão alta, ela cita:

Diminuir a gordura corporal: os altos níveis de gordura favorecem o acúmulo de sódio, o que aumenta a pressão;

os altos níveis de gordura favorecem o acúmulo de sódio, o que aumenta a pressão; Não fumar: o uso de cigarros aumenta a pressão arterial e a frequência cardíaca, agravando a hipertensão;

o uso de cigarros aumenta a pressão arterial e a frequência cardíaca, agravando a hipertensão; Controlar o estresse: o estresse também eleva a pressão arterial. Quando uma pessoa é submetida constantemente a situações estressantes, pode ter mais risco de desenvolver hipertensão;

o estresse também eleva a pressão arterial. Quando uma pessoa é submetida constantemente a situações estressantes, pode ter mais risco de desenvolver hipertensão; Dormir bem: durante o sono, a pressão arterial é regulada. Sendo assim, dormir pouco pode aumentar o risco de desenvolver pressão alta.

Fatores e sinais de risco

A cardiologista explica que alguns dos principais fatores de risco para a hipertensão incluem histórico familiar, excesso de peso, sedentarismo, alimentação inadequada, idade avançada e estresse excessivo. Por se tratar de uma doença silenciosa, ela alerta que quem se enquadra em algum desses fatores deve medir a pressão regularmente e procurar um médico caso os valores ultrapassem 12 por 8, o que já indica pré-hipertensão.

Para finalizar, Tamara Ribeiro alerta que certos sintomas podem indicar que a pressão arterial está elevada ou fora de controle. Entre eles, estão dores de cabeça constantes, tontura, visão turva, falta de ar, dores no peito, palpitações, sangramentos pelo nariz e zumbidos nos ouvidos. Se algum desses sinais aparecer, é importante buscar atendimento médico imediatamente.

Por Fellipe Gualberto