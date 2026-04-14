Dia Mundial do Café: 7 benefícios da bebida para a saúde

O café, presente na rotina dos brasileiros, é um grande aliado da saúde (Imagem: Pranithan Chorruangsak | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O Dia Mundial do Café, em 14 de abril, celebra a bebida que está muito presente no dia a dia dos brasileiros. Ele reúne tradição, afeto e ganha destaque quando o assunto é saúde. Não por acaso, o Brasil está entre os maiores consumidores de café no mundo, conforme dados da Associação Brasileira da Indústria de Café. Mais do que ajudar a despertar e aumentar a energia, ele oferece outros benefícios ao organismo.

Para a fisioterapeuta dermatofuncional, graduanda em nutrição e estrategista em emagrecimento Adriana Mariano, o café pode ser um aliado importante quando inserido de forma equilibrada na rotina. “O café deixou de ser visto apenas como estimulante e passou a ser reconhecido como uma bebida funcional, com compostos bioativos que atuam no organismo de forma positiva”, afirma.

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A seguir, confira outros benefícios do café para a saúde!

1. Mais energia e foco no dia a dia

O café é conhecido por seu efeito estimulante, principalmente por conta da cafeína, que atua diretamente no sistema nervoso central. “O café melhora o estado de alerta, concentração e desempenho mental. Ele pode ser um aliado importante para produtividade, desde que consumido com moderação e nos horários certos”, explica Adriana Mariano.

2. Pode ajudar na prevenção de doenças neurodegenerativas

O consumo regular da bebida pode estar associado à redução do risco de doenças como Alzheimer e Parkinson. “Os compostos antioxidantes do café ajudam a proteger as células do cérebro contra processos inflamatórios e degenerativos. Isso contribui para a saúde cognitiva ao longo do tempo”, destaca a especialista.

3. Contribui para a saúde do coração

Segundo a revisão “Impact of Coffee Consumption on Cardiovascular Health“, publicada no The Ochsner Journal, o consumo moderado de café está associado a uma diminuição da mortalidade por todas as causas e por doenças cardiovasculares, hipertensão, colesterol, insuficiência cardíaca e fibrilação atrial.

“O café, quando consumido sem excesso de açúcar e gorduras, pode auxiliar na circulação e na saúde do coração, principalmente por conta de seus compostos antioxidantes”, afirma Adriana Mariano.

O café pode impulsionar o metabolismo e favorecer a queima de gordura quando aliado a hábitos saudáveis (Imagem: Gerain0812 | Shutterstock)

4. Auxilia no controle do peso

A bebida também pode ter impacto positivo no metabolismo e na queima de gordura, especialmente quando associada a hábitos saudáveis. “A cafeína pode acelerar o metabolismo e melhorar o desempenho em atividades físicas, o que contribui indiretamente para o emagrecimento”, explica.

5. Pode reduzir o risco de depressão

Conforme o estudo “The association between coffee consumption and risk of incident depression and anxiety: Exploring the benefits of moderate intake“, publicada na Psychiatry Research, o consumo de 2 a 3 xícaras de café moído, café com leite e café sem açúcar por dia está associado a um menor risco de depressão e ansiedade. “O café estimula neurotransmissores como dopamina e serotonina, que estão ligados à sensação de bem-estar. Isso pode ajudar no humor ao longo do dia”, diz a especialista.

6. Protege o fígado

O consumo regular da bebida também está associado à redução de doenças hepáticas, incluindo gordura no fígado. “O café tem um efeito protetor importante para o fígado, ajudando a reduzir inflamações e até o risco de doenças mais graves”, afirma Adriana Mariano.

7. Rico em antioxidantes

O café é uma das maiores fontes de antioxidantes na alimentação. “Esses compostos combatem os radicais livres, que estão ligados ao envelhecimento precoce e a diversas doenças. Por isso, o café pode contribuir até para a saúde da pele”, destaca.

Consumo consciente é essencial

Apesar dos benefícios, o consumo do café deve ser moderado e adaptado às necessidades individuais. “O excesso pode causar ansiedade, insônia e outros efeitos indesejados. O equilíbrio é sempre o melhor caminho”, alerta Adriana Mariano.

Por Sarah Carvalho