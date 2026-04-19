Na vaga do "BBB 26", Globo aposta em ópera árida com "Guerreiros do Sol"

Após o sucesso no streaming, a TV Globo estreia, nesta quarta-feira (22/4), às 22h30, a novela Guerreiros do Sol. A produção chega à tevê aberta com o prestígio de ter vencido o Rose d'Or Awards 2025 na categoria Melhor Telenovela. Entregue em Londres, o prêmio é uma das honrarias mais importantes da televisão mundial, reafirmando a força da teledramaturgia brasileira ao superar concorrentes da Turquia, do Reino Unido e da Alemanha.

Com 45 capítulos, a narrativa, escrita por George Moura e Sergio Goldenberg, foca na jornada de Rosa (Isadora Cruz) e Josué (Thomás Aquino). Ambientada entre as décadas de 1920 e 1930, a trama mergulha no universo do cangaço para explorar as complexas dinâmicas de poder, vingança e banditismo que marcaram o período, inspirando-se livremente na trajetória de Lampião e Maria Bonita.

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O grande diferencial dessa obra é o deslocamento do ponto de vista para o protagonismo feminino. Ao contrário de versões anteriores da história, o relato é conduzido pela perspectiva de Rosa, permitindo que temas como sororidade, empoderamento e a quebra de padrões patriarcais sejam discutidos sob um prisma contemporâneo, conforme destacado pelos autores durante a cerimônia de premiação internacional.

Com direção artística de Rogério Gomes, a novela aposta em uma estética cinematográfica para retratar a geografia física e cultural do nordeste brasileiro. Além do Rose d'Or, a produção foi reconhecida como finalista do Venice TV Award, consolidando seu sucesso de crítica antes mesmo de alcançar o grande público da televisão aberta.

O elenco reúne, ainda, nomes consagrados da teledramaturgia, como Alexandre Nero, José de Abreu, Alinne Moraes, Nathalia Dill, Irandhir Santos, Daniel de Oliveira e Marcélia Cartaxo, além de talentos como Alana Cabral, Rodrigo Garcia (ambos de Três Graças) Alice Carvalho, Ítalo Martins (ambos de O agente secreto) e Kelner Macedo (de Tremembé). A interação entre esses personagens constrói um painel rico sobre as alianças políticas e as disputas territoriais que definiram o cenário social do sertão na época, trazendo uma atuação elogiada pela crítica especializada.

A exibição ocorre no lugar do "Big Brother Brasil", que chegou ao fim nessa terça-feira (21/4) com recordes de audiência.