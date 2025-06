Conheça os galãs de 'Guerreiros do Sol', a nova novela da Globoplay

Vitor Sampaio

Vitor também está no início da carreira com novelas. Em 2024, fez parte do elenco de Volta por Cima, trama das 19h, também na TV Globo. Agora, interpretará Sabiá, um dos cinco irmãos Alencar, que compõem um grupo de Cangaceiros. É natural de Recife, Pernambuco.