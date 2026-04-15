Como usar a carqueja na cozinha para além do chá e obter benefícios

Com origem na China há mais de dois mil anos antes de Cristo, o chá se espalhou pelo mundo por rotas comerciais. Atualmente, é uma das bebidas mais consumidas. - (crédito: pexels -pixabay)

Conhecida principalmente pelo seu chá de sabor amargo, a carqueja pode ser um ingrediente versátil e surpreendente na cozinha. É importante notar que existem diferentes espécies chamadas popularmente de carqueja: a Baccharis trimera, mais comum no Brasil, e a Pterospartum tridentatum, cujo uso culinário é mais tradicional em Portugal, especialmente no preparo de arroz e carnes. A planta, que pode ser encontrada em ervanárias e lojas de produtos naturais, oferece um toque herbáceo profundo que vai muito além da infusão tradicional.

Integrar a carqueja no dia a dia é mais simples do que parece. Seu amargor característico, quando usado com moderação, funciona como um realçador de sabor, semelhante ao papel de outras ervas amargas na gastronomia mundial. O segredo está em equilibrar suas notas com outros ingredientes para criar uma harmonia no paladar.

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Como incorporar a carqueja em pratos salgados

A forma mais prática de usar a carqueja é em preparos de cozimento longo, onde seu sabor se dilui e se integra suavemente. Utilize apenas as hastes verdes da planta, descartando as flores amarelas, que possuem um sabor resinoso e desagradável. Ela combina especialmente bem com carnes de sabor mais forte, como porco, coelho e outras caças.

Infusões para cozimento: Em vez de usar a planta diretamente, prepare uma infusão com alguns ramos de carqueja em água quente. Coe o líquido e utilize-o como base para cozinhar carnes, adicionando um aroma profundo sem sobrecarregar o prato com amargor.

Arroz aromatizado: Adicione um pequeno ramo de carqueja durante o cozimento do arroz, uma técnica tradicional na culinária portuguesa. O calor vai liberar seu aroma de forma sutil. Lembre-se de retirar o ramo antes de servir.

Bebidas refrescantes e diferentes

Para quem ainda hesita em usar a carqueja em pratos quentes, as bebidas podem ser um bom ponto de partida. Embora seja uma aplicação mais moderna, o sabor da planta pode ser a estrela de preparos refrescantes.

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Uma sugestão é a água aromatizada. Basta adicionar alguns ramos de carqueja a uma jarra de água gelada com rodelas de limão e folhas de hortelã. Deixe na geladeira por algumas horas para que os sabores se misturem. O resultado é uma bebida digestiva e com um amargor muito suave e agradável.

Dicas para suavizar o sabor

O principal desafio ao cozinhar com carqueja é controlar seu amargor. Para evitar que ele domine o prato, a primeira regra é sempre usar a erva em pequenas quantidades, ajustando conforme o seu paladar.

Outra estratégia eficaz é combinar a carqueja com ingredientes ácidos ou doces. O suco de limão, vinagre, mel ou açúcar mascavo ajudam a neutralizar parte do amargor, criando um resultado final mais equilibrado e complexo.

É importante ressaltar que o consumo de carqueja não é recomendado para gestantes e lactantes. Em caso de dúvidas, sempre consulte um profissional de saúde antes de incluir novas ervas na sua alimentação.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.