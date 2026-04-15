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ALIMENTAÇÃO

5 alimentos que ajudam a controlar a glicemia de forma natural

Grãos integrais, legumes e até frutas podem se tornar aliados importantes na dieta para manter os níveis de açúcar no sangue equilibrados

Com o acompanhamento profissional adequado, alguns ingredientes se destacam pela capacidade de regular a resposta glicêmica do corpo - (crédito: Pexels/Divulgação )
Com o acompanhamento profissional adequado, alguns ingredientes se destacam pela capacidade de regular a resposta glicêmica do corpo - (crédito: Pexels/Divulgação )

Manter a glicemia sob controle vai muito além de apenas cortar doces e carboidratos refinados. A chave pode estar em incluir alimentos estratégicos no cardápio diário, que ajudam a equilibrar os níveis de açúcar no sangue de forma natural e eficaz. A escolha certa dos ingredientes torna as refeições mais nutritivas e auxilia o corpo a processar a glicose de maneira mais lenta e estável.

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Com o acompanhamento profissional adequado, alguns ingredientes se destacam pela capacidade de regular a resposta glicêmica do corpo. É importante ressaltar, no entanto, que esses alimentos são aliados na dieta e não substituem o tratamento médico para quem já foi diagnosticado com diabetes ou pré-diabetes. Eles são fáceis de encontrar e podem ser incorporados em diversas preparações, desde o café da manhã até o jantar, trazendo benefícios que se refletem na saúde e no bem-estar geral.

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5 alimentos para incluir na dieta

1. Aveia

Rica em fibras solúveis, especialmente a betaglucana, a aveia retarda a absorção de açúcar no organismo. Essa fibra forma um tipo de gel no estômago, o que torna a digestão mais lenta e evita picos de glicose após as refeições. Consumir aveia no café da manhã, em forma de mingau ou com frutas, é uma ótima maneira de começar o dia com energia estável.

2. Leguminosas

Feijão, lentilha e grão-de-bico são excelentes fontes de fibras e proteínas vegetais. Essa combinação poderosa ajuda a moderar a liberação de açúcar na corrente sanguínea, além de promover uma sensação de saciedade por mais tempo. Incluir leguminosas em saladas, sopas ou como prato principal contribui para uma dieta equilibrada.

3. Abacate

Diferente da maioria das frutas, o abacate é rico em gorduras saudáveis e pobre em carboidratos. As gorduras monoinsaturadas presentes no alimento ajudam a retardar a digestão e, consequentemente, a absorção de outros carboidratos consumidos na mesma refeição. Isso previne aumentos bruscos nos níveis de glicose.

4. Canela

Esta especiaria é conhecida por sua capacidade de melhorar a sensibilidade à insulina, o hormônio responsável por transportar o açúcar do sangue para as células. Adicionar uma pequena quantidade de canela em frutas, iogurtes, chás ou no café pode ajudar o corpo a utilizar a glicose de forma mais eficiente ao longo do dia.

5. Folhas verdes-escuras

Espinafre, couve e outras folhas de cor escura são pobres em calorias e carboidratos, mas ricas em fibras e nutrientes essenciais. Elas adicionam volume às refeições sem impactar significativamente os níveis de açúcar no sangue. São versáteis e podem ser usadas como base para saladas, em sucos ou refogadas como acompanhamento.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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Jéssica Andrade

Jornalista com especialização em Neurociência, Educação e Desenvolvimento Infantil. Coautora do livro Maternidade Atípica, integra o Colo — Coletivo de Jornalismo Infantojuvenil

Por Jéssica Andrade
postado em 15/04/2026 06:33 / atualizado em 15/04/2026 06:37
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