Cuidado com o fígado: 7 hábitos que podem prejudicar o órgão

Manter o fígado saudável não depende apenas de evitar bebidas alcoólicas, mas de um estilo de vida equilibrado - (crédito: Pixabay)

Quando se fala em saúde do fígado, a primeira preocupação que costuma surgir é o consumo de álcool. No entanto, hábitos comuns do dia a dia, muitas vezes vistos como inofensivos, podem sobrecarregar e danificar silenciosamente este órgão vital, responsável por mais de 500 funções no corpo.

A boa notícia é que grande parte dos danos pode ser evitada com ajustes simples na rotina. Manter o fígado saudável não depende apenas de evitar bebidas alcoólicas, mas de um estilo de vida equilibrado. Abaixo, listamos sete práticas que podem prejudicar a saúde hepática sem que você perceba.

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Hábitos que prejudicam o fígado

Consumo excessivo de açúcar: o açúcar refinado e o xarope de milho, presentes em refrigerantes, doces e alimentos industrializados, são grandes vilões. O corpo transforma o excesso de açúcar em gordura, que se acumula nas células do fígado, podendo levar à doença hepática gordurosa não alcoólica. Automedicação frequente: o uso de medicamentos sem prescrição médica, especialmente analgésicos e anti-inflamatórios, pode ser tóxico para o fígado. O paracetamol, por exemplo, quando consumido em doses elevadas ou de forma contínua, é uma das principais causas de lesão hepática aguda. Dieta rica em ultraprocessados: alimentos ricos em gorduras saturadas, conservantes e aditivos químicos forçam o fígado a trabalhar mais para metabolizar e eliminar essas substâncias. Salgadinhos, refeições congeladas e fast-food contribuem para a inflamação e o acúmulo de gordura no órgão. Sedentarismo: a falta de atividade física está diretamente ligada ao sobrepeso e à obesidade, fatores de risco para o desenvolvimento de gordura no fígado. O exercício regular ajuda a controlar o peso, melhora a sensibilidade à insulina e reduz a gordura hepática. Uso de suplementos sem orientação: nem tudo que é "natural" é seguro. Certos suplementos de ervas e vitaminas, quando consumidos em excesso ou sem necessidade comprovada, podem sobrecarregar o fígado e causar danos sérios. A orientação profissional é fundamental antes de iniciar o uso. Beber pouca água: a hidratação é crucial para que o fígado execute suas funções de desintoxicação. A água ajuda a eliminar as toxinas do corpo, facilitando o trabalho do órgão. A baixa ingestão de líquidos pode dificultar esse processo e concentrar substâncias nocivas. Sono de má qualidade: noites mal dormidas ou um padrão de sono irregular afetam o metabolismo e podem aumentar o estresse oxidativo no corpo. Estudos indicam uma associação entre a privação de sono e um maior risco de desenvolvimento de doenças hepáticas, incluindo a fibrose.

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Cuidar do fígado é um passo fundamental para a saúde geral. Se você identifica algum desses hábitos em sua rotina ou tem outras preocupações sobre a saúde do seu órgão, não hesite em procurar um médico. A orientação profissional é essencial para um diagnóstico preciso e um plano de cuidados adequado.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.