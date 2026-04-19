Escolha do batom exige atenção à textura, durabilidade e saúde dos lábios

Já passou pela situação de escolher um batom bonito, sair de casa confiante e, poucas horas depois, perceber que ele craquelou, sumiu ou simplesmente não funcionou como esperado? A dúvida é comum e, na prática, muita gente ainda escolhe o produto apenas pela cor, sem considerar fatores como textura, acabamento e até as condições dos próprios lábios. O resultado pode ser um visual comprometido e desconforto ao longo do dia.

Com a variedade cada vez maior de produtos disponíveis no mercado, entender qual batom usar em cada ocasião virou quase um guia de sobrevivência na rotina de beleza. Matte, gloss, lip tint, balm com cor, cada opção entrega um efeito diferente e exige cuidados específicos. Mais do que acompanhar tendências, a escolha passa a ser estratégica, levando em conta desde a durabilidade até a praticidade de reaplicação.

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A maquiadora Ana Clara de Sousa explica que o primeiro passo é pensar na experiência que se espera. "Sempre busco indicar produtos confortáveis e que saiam de forma bonita, como cremosos ou lip tint", afirma. Segundo ela, nem sempre o batom mais resistente é o mais indicado, principalmente quando o objetivo é priorizar conforto e naturalidade.

Para quem busca durabilidade, os batons líquidos matte continuam sendo uma escolha frequente. Com alta fixação e menor transferência, eles são ideais para longos períodos fora de casa ou eventos em que retoques não são tão práticos. Ainda assim, o uso exige atenção: o acabamento mais seco pode evidenciar linhas e descamações, principalmente quando os lábios não estão bem preparados.

Esse é um dos principais pontos de atenção quando se fala em maquiagem labial. Sem hidratação adequada, até mesmo os produtos mais caros podem apresentar um resultado insatisfatório. A aparência craquelada, além de comprometer a estética, pode causar incômodo ao longo do uso, tornando a experiência menos agradável.

Já o gloss, que voltou com força às tendências recentes, aparece como uma alternativa mais leve e visualmente marcante, mas com limitações. "Ele pode virar uma bagunça se usado em excesso, porque não tem durabilidade", explica Ana Clara. Ainda assim, quando bem aplicado, o produto pode valorizar os lábios e trazer um acabamento moderno, especialmente em produções mais descontraídas.

A aplicação correta faz toda a diferença no resultado final. Técnicas simples, como hidratar previamente, usar lápis labial para contorno e aplicar o produto em camadas, ajudam a aumentar a fixação e melhorar o acabamento. Esses cuidados, muitas vezes ignorados na rotina, são fundamentais para garantir um visual mais uniforme e duradouro.

A dermatologista Paula Chicralla reforça que, antes de pensar em estética, é essencial cuidar da saúde da boca. "Os lábios não possuem glândulas sebáceas, então dependem totalmente de cuidados externos", destaca. Isso significa que, sem uma rotina adequada, a região fica mais vulnerável ao ressecamento e a agressões externas.

Segundo a médica, fatores como clima seco, exposição ao vento, baixa ingestão de água e até hábitos como lamber os lábios contribuem diretamente para o ressecamento. "A prevenção passa por hidratação constante, escolha de produtos adequados e proteção solar, que ainda é muito negligenciada", explica. O uso de balms com ativos hidratantes e FPS pode fazer diferença significativa na saúde da pele labial.

Paula também chama atenção para o uso de batons matte em lábios já sensibilizados. "Eles não são vilões, mas podem acentuar o ressecamento, principalmente quando há descamação ou rachaduras", orienta. Nesses casos, o ideal é priorizar o tratamento da região antes de retomar o uso de produtos com acabamento mais seco.

Tendências e conforto

Se antes o matte dominava as nécessaires, hoje o cenário aponta para mais versatilidade e liberdade na escolha. A maquiadora Vívian Andrade destaca o crescimento do chamado "lip combo", técnica que combina contorno mais escuro com um tom mais claro ou gloss no centro dos lábios, criando efeito de volume e definição.

A tendência ganhou força, principalmente, nas redes sociais e mostra uma mudança no comportamento de consumo. "É uma forma de valorizar os lábios sem abrir mão do conforto", explica. O gloss, nesse contexto, deixa de ser protagonista isolado e passa a funcionar como complemento, equilibrando brilho e praticidade.

Além disso, produtos mais leves, como lip tint e balm com cor, ganham cada vez mais espaço. A proposta é simples: oferecer cor de forma sutil, com maior conforto e facilidade de reaplicação. Essa mudança indica uma preferência crescente por maquiagens menos pesadas e mais funcionais no dia a dia.

Mesmo com as novidades, clássicos seguem firmes no repertório. O batom vermelho continua sendo uma escolha atemporal, associado a produções mais marcantes. Já tons claros e naturais predominam em ambientes diurnos, enquanto cores intensas e acabamentos com brilho aparecem com mais força à noite.



























