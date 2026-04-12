Alimentação está diretamente ligada à saúde da pele; entenda o porquê

A busca por uma pele saudável, viçosa e com aparência jovem costuma passar, quase sempre, por prateleiras de cosméticos e rotinas cada vez mais elaboradas de skincare. Séruns antioxidantes, ácidos renovadores e hidratantes potentes se tornam protagonistas na tentativa de corrigir manchas, controlar a oleosidade ou suavizar sinais do tempo. No entanto, enquanto os cuidados externos ganham atenção imediata, um fator menos visível — mas igualmente determinante — começa a ocupar espaço nas discussões: a alimentação.

A ideia de que "você é o que você come" encontra respaldo na ciência quando o assunto é pele. Isso porque os alimentos ingeridos participam de processos internos do organismo que impactam diretamente o aspecto cutâneo, como inflamação, produção de sebo, renovação celular e envelhecimento precoce. Na prática, a qualidade da dieta pode tanto favorecer uma pele mais equilibrada quanto intensificar quadros como acne, sensibilidade e perda de viço.

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Ainda assim, especialistas alertam que essa relação não deve ser interpretada de forma simplista. A dermatologista Ana Sumam explica que a saúde da pele é resultado de um conjunto de fatores que envolve genética, hormônios, estilo de vida e cuidados tópicos. "A alimentação entra como um modulador importante, mas não atua sozinha", afirma.

Segundo ela, alguns mecanismos ajudam a entender como aquilo que vai ao prato se reflete no espelho. Entre eles estão a inflamação sistêmica, a glicação e os estímulos hormonais desencadeados por determinados padrões alimentares. Dietas ricas em açúcar e ultraprocessados, por exemplo, criam um ambiente propício para alterações metabólicas que acabam se manifestando na pele.

Um desses processos é a glicação, que interfere diretamente na estrutura do colágeno e da elastina — proteínas responsáveis pela firmeza e pela elasticidade da pele. Quando ocorre de forma acelerada, ela contribui para o surgimento precoce de rugas e flacidez, alterando a qualidade da pele ao longo do tempo.

Outro fator relevante envolve os alimentos de alto índice glicêmico. Eles elevam rapidamente a glicose no sangue, estimulando hormônios que aumentam a produção de sebo e favorecem a obstrução dos poros. Esse mecanismo ajuda a explicar por que a alimentação pode influenciar diretamente quadros de acne, especialmente em adultos.

O que vai ao prato aparece na pele

Se os processos internos ajudam a explicar a teoria, na prática os efeitos também costumam ser perceptíveis. De acordo com a dermatologista Natasha Crepaldi, mudanças na alimentação tendem a refletir na aparência da pele quando há melhora na qualidade nutricional da dieta. "Há uma melhora significativa na luminosidade e na textura, a pele fica mais uniforme e com um brilho natural. Além disso, há redução de inflamações, diminuição de acne e de oleosidade", explica. Segundo a médica, a pele responde rapidamente quando deixa de ser exposta a estímulos inflamatórios constantes.

Esse impacto não se limita à estética. Com o equilíbrio alimentar, a pele também tende a apresentar melhor capacidade de regeneração e resposta a tratamentos, tornando-se menos reativa e mais resistente a agressões externas. Ainda assim, os resultados dependem da regularidade dos hábitos.

No caminho oposto, o consumo frequente de ultraprocessados pode comprometer progressivamente a qualidade da pele. "Esses alimentos favorecem a formação de radicais livres e prejudicam estruturas importantes como o colágeno", destaca Crepaldi. Com o tempo, isso se traduz em uma pele mais opaca, com textura irregular e sinais mais evidentes de envelhecimento.

Nesse contexto, os antioxidantes ganham protagonismo não como solução isolada, mas como parte de um padrão alimentar mais equilibrado. Presentes em frutas, vegetais e alimentos naturais, eles ajudam a proteger as células contra danos oxidativos e contribuem para a manutenção da integridade da pele.

A hidratação, por sua vez, segue como um ponto importante, embora muitas vezes supervalorizado. "Beber água é essencial para o organismo, mas não substitui cuidados tópicos", explica a dermatologista. A ingestão adequada de líquidos atua como suporte, contribuindo para o funcionamento geral do corpo e, indiretamente, para a aparência da pele.

Equilíbrio e constância fazem diferença

Do ponto de vista nutricional, o impacto da alimentação na pele está diretamente ligado à forma como o organismo responde ao padrão alimentar ao longo do tempo. O nutricionista Thiago Nilsinho explica que dietas ricas em açúcares e ultraprocessados estimulam processos inflamatórios que podem agravar condições dermatológicas. "Esses padrões alimentares aumentam a produção de substâncias pró-inflamatórias, o que se reflete na pele por meio de acne, dermatites e maior sensibilidade", afirma. Por outro lado, uma alimentação baseada em alimentos naturais contribui para um ambiente metabólico mais equilibrado.

Mais do que focar em alimentos específicos, o especialista destaca a importância do padrão alimentar como um todo. Isso significa que os efeitos na pele não dependem de escolhas pontuais, mas da consistência ao longo do tempo, um fator frequentemente negligenciado por quem busca resultados rápidos.

Outro aspecto que vem ganhando espaço nas pesquisas é a relação entre intestino e pele. O chamado eixo intestino-pele indica que o equilíbrio da microbiota intestinal influencia diretamente a resposta inflamatória do organismo e, consequentemente, o comportamento da pele. "Quando há desequilíbrio intestinal, substâncias inflamatórias podem circular pelo corpo e desencadear alterações cutâneas", explica. Nesse cenário, estratégias que envolvem o consumo de fibras, prebióticos e probióticos passam a ser consideradas aliadas na saúde da pele.



