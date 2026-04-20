Para que serve o chá de camomila? Veja 8 receitas e seus benefícios para a saúde

A camomila é uma das plantas medicinais mais populares, utilizada há séculos tanto na medicina tradicional quanto em fitoterápicos modernos. Sua origem remonta às regiões da Europa e da Ásia Ocidental, onde foi utilizada por civilizações antigas. O seu chá, em especial, é amplamente conhecido por suas propriedades calmantes e terapêuticas, que o torna uma excelente opção para promover o bem-estar.

Conforme o Anexo I da RDC Anvisa N° 10, de 9 de março de 2010, da resolução que dispõe sobre a notificação de drogas vegetais junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e dá outras providências, a infusão da camomila, por exemplo, pode ajudar no tratamento de quadros de ansiedade leves, atuando como um calmante suave.

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No entanto, existem diversas variações dessa infusão com outros ingredientes, que potencializam seu efeito, oferecendo benefícios adicionais ao corpo. A seguir, confira como preparar algumas opções de chá de camomila e melhore a sua saúde!

1. Chá de camomila com hortelã

Rica em propriedades calmantes, como a apigenina, a camomila tem características sedativas leves que ajudam a relaxar o corpo, melhorando a tensão e aliviando condições relacionadas, como a dor de cabeça. A hortelã, por sua vez, contém mentol, que aumenta o fluxo sanguíneo e proporciona uma sensação de resfriamento, diminuindo também os casos de enxaqueca.

Ingredientes

1 colher de chá de camomila desidratada

5 folhas de hortelã

1 xícara de chá de água

Mel para adoçar

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo, adicione a camomila e as folhas de hortelã. Tampe e deixe em infusão por 10 minutos. Após, coe o chá e adoce com mel. Sirva em seguida.

2. Chá de camomila com erva-doce

Por conter propriedades desinfectantes, bactericidas e antimicrobianas, a camomila pode ajudar a reduzir inflamações na boca que causam o mau hálito, assim como a erva-doce. Juntas, essas ervas atuam na neutralização de bactérias responsáveis pelos odores desagradáveis, proporcionando um hálito mais fresco e saudável.

Ingredientes

1 colher de sopa de camomila desidratada

1 colher de sopa de erva-doce desidratada

desidratada 300 ml de água

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Desligue o fogo, adicione a camomila e a erva-doce e tampe. Deixe em infusão por 10 minutos. Após, coe o chá e sirva em seguida.

3. Chá de camomila com gengibre

A camomila funciona como um ansiolítico natural, ou seja, tem efeito calmante sobre o corpo; essa característica é importante para quem está de dieta, pois reduz a compulsão por comida, causada pela ansiedade. Enquanto isso, o gengibre acelera o metabolismo e estimula a queima de gordura.

Ingredientes

3 colheres de chá de camomila desidratada

350 ml de água

Suco de 1 limão

1 colher de chá de gengibre ralado

Mel para adoçar

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo, adicione a camomila e o gengibre e tampe. Deixe em infusão por 10 minutos. Após, coe o chá, adicione o suco de limão e adoce com mel. Sirva em seguida.

Chá de camomila com maçã e canela (Imagem: Hamara | Shutterstock)

4. Chá de camomila com maçã e canela

A camomila ajuda a reduzir problemas estomacais, pois diminui a acidez do estômago. A maçã, por ser rica em fibras e antioxidantes, contribui para a digestão, assim como a canela, que limita o inchaço e os gases.

Ingredientes

1/2 maçã sem sementes e picada

sem sementes e picada 1 canela em pau

1 colher de sopa de camomila desidratada

250 ml de água

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo, adicione a camomila, a canela e a maçã. Deixe em infusão por 15 minutos. Após, coe o chá e sirva em seguida.

5. Chá de camomila com louro

Essa bebida combina as propriedades calmantes e digestivas da camomila com os efeitos anti-inflamatórios e desintoxicantes do louro. Juntos, eles ajudam a aliviar o estresse, melhorar a qualidade do sono, reduzir inflamações e promover uma digestão saudável, sendo também úteis para aliviar dores musculares e articulares.

Ingredientes

1 colher de sopa de camomila desidratada

2 folhas de louro

350 ml de água

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo, adicione a camomila e as folhas de louro. Deixe em infusão por 10 minutos. Após, coe o chá e sirva em seguida.

6. Chá de camomila com pêssego

O chá de camomila com pêssego combina propriedades calmantes e digestivas com nutrientes naturais da fruta, resultando em uma bebida leve e funcional para o dia a dia. A mistura une compostos antioxidantes, vitaminas e substâncias relaxantes que atuam no organismo de forma complementar.

Ingredientes

1 colher de sopa de camomila

200 ml de água

Fatias de 1/2 pêssego

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e as fatias de pêssego e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo, adicione a camomila e deixe em infusão por 10 minutos. Após, coe o chá e sirva em seguida.

Chá de camomila com lavanda e casca de laranja (Imagem: aliasemma | Shutterstock)

7. Chá de camomila com lavanda e casca de laranja

A camomila é conhecida por suas propriedades relaxantes, ajudando a combater a ansiedade, o estresse e a insônia. A lavanda potencializa esse efeito calmante, além de ter ação antiespasmódica, podendo aliviar dores de cabeça e tensão muscular. A casca de laranja é rica em antioxidantes e compostos cítricos que auxiliam na digestão, além de dar um sabor suave e refrescante ao chá.

Ingredientes

1 colher de sopa de flores secas de camomila

1 colher de chá de flores secas de lavanda

1 colher de chá de casca de laranja

de laranja 300 ml de água

Mel a gosto

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo, adicione a camomila, a lavanda e a casca de laranja. Deixe em infusão por 10 minutos. Após, coe o chá, adoce com mel e sirva em seguida.

8. Chá de camomila com cravo-da-índia, canela e gengibre

Essa mistura traz um poderoso efeito reconfortante e estimulante para o organismo. A camomila tem ação calmante, sendo ótima para reduzir a ansiedade e melhorar o sono. O gengibre contribui com propriedades anti-inflamatórias, além de ajudar na digestão e fortalecer o sistema imunológico.

A canela atua como termogênico natural, contribuindo para o controle da glicemia e melhora da circulação. O cravo-da-índia tem ação antisséptica e analgésica, sendo útil para aliviar dores e combater infecções leves.

Ingredientes

1 colher de sopa de flores secas de camomila

2 canelas em pau

3 cravos-da-índia

1 fatia fina de gengibre

300 ml de água

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo, adicione a camomila, as canelas, os cravos-da-índia e o gengibre. Deixe em infusão por 10 minutos. Após, coe o chá e sirva em seguida.