9 receitas de bolo fit para o café da manhã ou lanche da tarde

Preparar um café da manhã ou um lanche da tarde nutritivo e saboroso é essencial para garantir energia e bem-estar ao longo do dia. Nesse contexto, o bolo fit se destaca como uma excelente opção, já que une ingredientes saudáveis como farinhas integrais, frutas, oleaginosas e adoçantes naturais e oferece equilíbrio às refeições. E o melhor: com praticidade e versatilidade. Abaixo, confira como preparar algumas opções:
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1. Bolo de abóbora
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de abóbora-cabotiá cozida e amassada
- 3 ovos
- 1/3 de xícara de chá de óleo de coco
- 1/2 xícara de chá de xilitol
- 1 xícara de chá de farinha de aveia
- 1/2 xícara de chá de farinha de amêndoas
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- 1 colher de chá de canela em pó
- 1 pitada de sal
- Óleo de coco para untar
- Farinha de aveia para enfarinhar
- Sementes de abóbora e mel para decorar
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque os ovos, o óleo de coco, o xilitol e a abóbora-cabotiá e bata até obter um creme homogêneo. Em um recipiente, coloque as farinhas, a canela e o sal. Misture e acrescente o creme de abóbora-cabotiá.
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Por último, coloque o fermento químico e misture. Transfira para uma forma redonda com furo central untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de aveia. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 45 minutos. Retire do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Regue com o mel e polvilhe com as sementes de abóbora. Sirva em seguida.
2. Bolo de maçã com aveia e canela
Ingredientes
- 3 maçãs
- 3 ovos
- 2 xícaras de chá de farinha de aveia
- 3 colheres de sopa de óleo de coco
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- Canela em pó para polvilhar
- Óleo de coco para untar
- Farinha de aveia para enfarinhar
Modo de preparo
Com a ajuda de uma faca, corte metada das maçãs em cubos e o restante em fatias. Reserve. Em um liquidificador, coloque os ovos, a farinha de aveia, o óleo de coco e a maçã em cubos e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o fermento químico e bata novamente para incorporar. Transfira para uma forma untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de aveia, distribua as maçãs fatiadas por cima da massa e leve ao forno preaquecido a 180°C por 30 minutos. Retire do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Polvilhe com canela e sirva em seguida.
3. Bolo de cenoura
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de farinha de aveia
- 3 ovos
- 1 xícara de chá de açúcar mascavo
- 1/2 xícara de chá de óleo de girassol
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- 1 pitada de sal
- 2 cenouras descascadas e picadas
- Óleo de girassol para untar
- Farinha de aveia para enfarinhar
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque os ovos, o óleo de girassol, o açúcar mascavo, o sal e as cenouras. Bata até incorporar. Aos poucos, adicione a farinha de aveia e bata até obter uma consistência homogênea. Por último, coloque o fermento químico e misture delicadamente. Transfira para uma forma untada com óleo de girassol e enfarinhada com farinha de aveia. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 30 minutos. Retire do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.
4. Bolo de café com cacau
Ingredientes
- 1/2 xícara de chá de café forte coado
- 2 ovos
- 1/4 de xícara de chá de óleo de girassol
- 1/2 xícara de chá de cacau em pó sem açúcar
- 1/2 xícara de chá de açúcar de coco
- 1 xícara de chá de farinha de aveia
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- Óleo de girassol para untar
- Farinha de aveia para enfarinhar
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque o café coado, os ovos, o óleo de girassol, o cacau em pó, o açúcar de coco e a farinha de aveia e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o fermento químico e bata novamente para incorporar. Transfira para uma forma untada com óleo de girassol e enfarinhada com farinha de aveia. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 35 minutos. Retire do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.
5. Bolo de coco integral
Ingredientes
- 1 1/2 xícara de chá de açúcar de coco
- 3 ovos
- 200 ml de leite de coco
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo integral
- 100 g de coco ralado
- 1/4 de colher de sopa de óleo de coco
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- Óleo de coco para untar
- Farinha de trigo integral para enfarinhar
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque o açúcar de coco, os ovos, o leite e o óleo de coco e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Em um recipiente, coloque a farinha de trigo integral, o fermento químico e o coco ralado e mexa para incorporar. Junte os ingredientes líquidos aos secos e misture até obter uma massa consistente. Transfira para uma forma redonda com furo central untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de trigo integral. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 30 minutos. Retire do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.
6. Bolo de pera com gengibre
Ingredientes
- 4 peras picadas
- 2 ovos
- 1/2 xícara de chá de açúcar mascavo
- 1/2 xícara de chá de leite vegetal
- 1/4 de xícara de chá de óleo de coco
- 1 xícara de chá de farinha de trigo integral
- 1 colher de chá de gengibre ralado
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- Óleo de coco para untar
- Farinha de trigo integral para enfarinhar
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque os ovos, o açúcar mascavo, o leite vegetal e o óleo de coco e misture até obter uma consistência homogênea. Aos poucos, acrescente a farinha de trigo integral e mexa para incorporar. Adicione o gengibre ralado e metade das peras e misture delicadamente.
Por último, junte o fermento químico e mexa para incorporar. Transfira para uma forma untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de trigo integral e distribua o restante das peras por cima da massa. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 35 minutos. Retire do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.
7. Bolo de amendoim
Ingredientes
- 4 ovos
- 1 xícara de chá de açúcar mascavo
- 3 xícaras de chá de farinha de amendoim
- 1 xícara de chá de farinha de amêndoas
- 1/4 de xícara de chá de óleo de coco
- 250 ml de água quente
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- Óleo de coco para untar
- Farinha de amendoim para enfarinhar
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque os ovos e, com um garfo, bata até formar espuma. Adicione o açúcar mascavo e o óleo de coco e mexa para incorporar. Aos poucos, coloque a farinha de amendoim, a farinha de amêndoas e a água quente e misture até obter uma consistência homogênea.
Por último, coloque o fermento químico e mexa para incorporar. Transfira para uma forma para bolo inglês untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de amendoim. Leve ao forno preaquecido a 200°C por 35 minutos. Retire do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.
8. Bolo de castanhas e nozes
Ingredientes
- 1/2 xícara de chá de leite vegetal
- 2 ovos
- 2 colheres de sopa de óleo de coco
- 1/2 xícara de chá de uva-passa
- 2 colheres de sopa de açúcar mascavo
- 1 xícara de chá de flocos de aveia
- 1 xícara de chá de castanha-de-caju triturada
- 1 xícara de chá de castanha-do-pará triturada
- 1 xícara de chá de nozes trituradas
- 1 colher de chá de fermento químico em pó
- Óleo de coco para untar
- Farinha de aveia para enfarinhar
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque o leite vegetal, os ovos, o óleo de coco, a uva-passa, o açúcar mascavo, os flocos de aveia, metade das castanhas e das nozes e bata até obter uma consistência homogênea. Por último, coloque o fermento químico e mexa para incorporar. Transfira para uma forma untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de aveia e polvilhe com o restante das castanhas e nozes. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 40 minutos. Retire do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.
9. Bolo de ameixa com aveia
Ingredientes
- 1/2 xícara de chá de ameixas picadas
- 2 ovos
- 1/2 xícara de chá de açúcar mascavo
- 1/2 xícara de chá de leite vegetal
- 1/4 de xícara de chá de óleo de coco
- 1 xícara de chá de farinha de aveia
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- Óleo de coco para untar
- Farinha de aveia para enfarinhar
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque os ovos, o açúcar mascavo, o leite vegetal e o óleo de coco e mexa para incorporar. Aos poucos, acrescente a farinha de aveia e misture até obter uma consistência homogênea. Junte as ameixas e o fermento químico e misture delicadamente. Transfira para uma forma untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de aveia. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 30 minutos. Retire do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.