9 receitas de bolo fit para o café da manhã ou lanche da tarde

Preparar um café da manhã ou um lanche da tarde nutritivo e saboroso é essencial para garantir energia e bem-estar ao longo do dia. Nesse contexto, o bolo fit se destaca como uma excelente opção, já que une ingredientes saudáveis como farinhas integrais, frutas, oleaginosas e adoçantes naturais e oferece equilíbrio às refeições. E o melhor: com praticidade e versatilidade. Abaixo, confira como preparar algumas opções:

1. Bolo de abóbora

Ingredientes

2 xícaras de chá de abóbora-cabotiá cozida e amassada

cozida e amassada 3 ovos

1/3 de xícara de chá de óleo de coco

1/2 xícara de chá de xilitol

1 xícara de chá de farinha de aveia

1/2 xícara de chá de farinha de amêndoas

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 colher de chá de canela em pó

1 pitada de sal

Óleo de coco para untar

Farinha de aveia para enfarinhar

Sementes de abóbora e mel para decorar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os ovos, o óleo de coco, o xilitol e a abóbora-cabotiá e bata até obter um creme homogêneo. Em um recipiente, coloque as farinhas, a canela e o sal. Misture e acrescente o creme de abóbora-cabotiá.

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Por último, coloque o fermento químico e misture. Transfira para uma forma redonda com furo central untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de aveia. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 45 minutos. Retire do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Regue com o mel e polvilhe com as sementes de abóbora. Sirva em seguida.

2. Bolo de maçã com aveia e canela

Ingredientes

3 maçãs

3 ovos

2 xícaras de chá de farinha de aveia

3 colheres de sopa de óleo de coco

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Canela em pó para polvilhar

Óleo de coco para untar

Farinha de aveia para enfarinhar

Modo de preparo

Com a ajuda de uma faca, corte metada das maçãs em cubos e o restante em fatias. Reserve. Em um liquidificador, coloque os ovos, a farinha de aveia, o óleo de coco e a maçã em cubos e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o fermento químico e bata novamente para incorporar. Transfira para uma forma untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de aveia, distribua as maçãs fatiadas por cima da massa e leve ao forno preaquecido a 180°C por 30 minutos. Retire do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Polvilhe com canela e sirva em seguida.

3. Bolo de cenoura

Ingredientes

2 xícaras de chá de farinha de aveia

3 ovos

1 xícara de chá de açúcar mascavo

1/2 xícara de chá de óleo de girassol

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 pitada de sal

2 cenouras descascadas e picadas

descascadas e picadas Óleo de girassol para untar

Farinha de aveia para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os ovos, o óleo de girassol, o açúcar mascavo, o sal e as cenouras. Bata até incorporar. Aos poucos, adicione a farinha de aveia e bata até obter uma consistência homogênea. Por último, coloque o fermento químico e misture delicadamente. Transfira para uma forma untada com óleo de girassol e enfarinhada com farinha de aveia. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 30 minutos. Retire do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.

Bolo de café com cacau (Imagem: Ahanov Michael | Shutterstock)

4. Bolo de café com cacau

Ingredientes

1/2 xícara de chá de café forte coado

2 ovos

1/4 de xícara de chá de óleo de girassol

1/2 xícara de chá de cacau em pó sem açúcar

sem açúcar 1/2 xícara de chá de açúcar de coco

1 xícara de chá de farinha de aveia

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Óleo de girassol para untar

Farinha de aveia para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o café coado, os ovos, o óleo de girassol, o cacau em pó, o açúcar de coco e a farinha de aveia e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o fermento químico e bata novamente para incorporar. Transfira para uma forma untada com óleo de girassol e enfarinhada com farinha de aveia. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 35 minutos. Retire do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.

5. Bolo de coco integral

Ingredientes

1 1/2 xícara de chá de açúcar de coco

3 ovos

200 ml de leite de coco

2 xícaras de chá de farinha de trigo integral

100 g de coco ralado

1/4 de colher de sopa de óleo de coco

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Óleo de coco para untar

Farinha de trigo integral para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o açúcar de coco, os ovos, o leite e o óleo de coco e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Em um recipiente, coloque a farinha de trigo integral, o fermento químico e o coco ralado e mexa para incorporar. Junte os ingredientes líquidos aos secos e misture até obter uma massa consistente. Transfira para uma forma redonda com furo central untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de trigo integral. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 30 minutos. Retire do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.

6. Bolo de pera com gengibre

Ingredientes

4 peras picadas

2 ovos

1/2 xícara de chá de açúcar mascavo

1/2 xícara de chá de leite vegetal

1/4 de xícara de chá de óleo de coco

1 xícara de chá de farinha de trigo integral

1 colher de chá de gengibre ralado

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Óleo de coco para untar

Farinha de trigo integral para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os ovos, o açúcar mascavo, o leite vegetal e o óleo de coco e misture até obter uma consistência homogênea. Aos poucos, acrescente a farinha de trigo integral e mexa para incorporar. Adicione o gengibre ralado e metade das peras e misture delicadamente.

Por último, junte o fermento químico e mexa para incorporar. Transfira para uma forma untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de trigo integral e distribua o restante das peras por cima da massa. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 35 minutos. Retire do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.

Bolo de amendoim (Imagem: PhoebeG | Shutterstock)

7. Bolo de amendoim

Ingredientes

4 ovos

1 xícara de chá de açúcar mascavo

3 xícaras de chá de farinha de amendoim

1 xícara de chá de farinha de amêndoas

1/4 de xícara de chá de óleo de coco

250 ml de água quente

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Óleo de coco para untar

Farinha de amendoim para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os ovos e, com um garfo, bata até formar espuma. Adicione o açúcar mascavo e o óleo de coco e mexa para incorporar. Aos poucos, coloque a farinha de amendoim, a farinha de amêndoas e a água quente e misture até obter uma consistência homogênea.

Por último, coloque o fermento químico e mexa para incorporar. Transfira para uma forma para bolo inglês untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de amendoim. Leve ao forno preaquecido a 200°C por 35 minutos. Retire do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.

8. Bolo de castanhas e nozes

Ingredientes

1/2 xícara de chá de leite vegetal

2 ovos

2 colheres de sopa de óleo de coco

1/2 xícara de chá de uva-passa

2 colheres de sopa de açúcar mascavo

1 xícara de chá de flocos de aveia

1 xícara de chá de castanha-de-caju triturada

1 xícara de chá de castanha-do-pará triturada

1 xícara de chá de nozes trituradas

1 colher de chá de fermento químico em pó

Óleo de coco para untar

Farinha de aveia para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o leite vegetal, os ovos, o óleo de coco, a uva-passa, o açúcar mascavo, os flocos de aveia, metade das castanhas e das nozes e bata até obter uma consistência homogênea. Por último, coloque o fermento químico e mexa para incorporar. Transfira para uma forma untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de aveia e polvilhe com o restante das castanhas e nozes. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 40 minutos. Retire do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.

9. Bolo de ameixa com aveia

Ingredientes

1/2 xícara de chá de ameixas picadas

picadas 2 ovos

1/2 xícara de chá de açúcar mascavo

1/2 xícara de chá de leite vegetal

1/4 de xícara de chá de óleo de coco

1 xícara de chá de farinha de aveia

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Óleo de coco para untar

Farinha de aveia para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os ovos, o açúcar mascavo, o leite vegetal e o óleo de coco e mexa para incorporar. Aos poucos, acrescente a farinha de aveia e misture até obter uma consistência homogênea. Junte as ameixas e o fermento químico e misture delicadamente. Transfira para uma forma untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de aveia. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 30 minutos. Retire do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.