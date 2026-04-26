Protagonistas do lar: as estantes para além da organização

Quando o assunto é organização, as estantes são essenciais para manter o ambiente visualmente limpo e estético. Mais do que isso, especialmente em projetos contemporâneos, também se consolidam como figuras centrais da decoração. Para conferir personalidade à sala de estar ou para harmonizar com o acervo de livros, elas são elementos arquitetônicos fundamentais atualmente.

Muito além de simples suportes para armazenamento, é comum, sobretudo nas redes sociais, ver que as estantes saíram do papel de coadjuvante. Contudo, a composição dos objetos, o material adequado e outros fatores são primordiais para que haja sucesso no projeto de interiores. Segundo a designer de interiores Aline Silva, da InteriorAS Design, o MDF e o MDP continuam no topo da lista devido à versatilidade e ao custo-benefício.

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"Em projetos mais sofisticados, gosto muito de trabalhar com a combinação de materiais como madeira, metal e vidro, porque isso traz mais leveza e personalidade. Mais do que escolher um material isoladamente, o mais importante é entender o contexto", explica Aline. Na visão da profissional, esse elemento, se idealizado da melhor maneira, pode funcionar em inúmeros ambientes dentro do lar.

No entanto, a designer de interiores vê um maior destaque na sala de estar, no home office e também nos quartos. "Na sala, ela muitas vezes assume um papel de protagonismo, trazendo personalidade e ajudando a compor o ambiente. Já no home office, é extremamente funcional, porque organiza e ao mesmo tempo valoriza o espaço visualmente. Então, não é tanto sobre o cômodo ideal, mas sobre como a estante é pensada e integrada a cada espaço", completa a especialista.

Complementando essa visão técnica, o arquiteto Diego Aquino ressalta a importância da estrutura para a durabilidade do móvel. Para ele, a funcionalidade deve vir em primeiro lugar. "Estantes de MDF de 3cm são resistentes e aguentam um bom peso. Se você quer algo mais minimalista, estantes de metal conseguem ser bem finas", detalha o arquiteto.

Entre livros e respiros

A combinação de livros e estantes vive um momento de resgate afetivo. Em vídeos e registros na internet, em especial feitos pelos booktokers (influencers literários), essa harmonia, quando bem feita, agrada aos olhos e encanta o ambiente. Para Aline Silva, essa união traz acolhimento e revela a identidade de quem habita a casa, quebrando a impessoalidade de decorações excessivamente montadas.

Contudo, o preenchimento dessas prateleiras divide opiniões e depende do objetivo visual imaginado pelo morador. Enquanto Diego Aquino defende que uma estante dedicada exclusivamente à literatura fica lindíssima se estiver totalmente preenchida, Aline Silva sugere cautela para evitar o cansaço visual.

"Os respiros são fundamentais para criar equilíbrio visual. Quando deixamos espaços vazios, a composição fica mais leve, elegante e os objetos ganham destaque. É quase como uma pausa no olhar. O segredo não está na quantidade, mas, sim, na curadoria. Quando tudo aparece ao mesmo tempo, nada se destaca", afirma a designer de interiores.

A recomendação para quem deseja misturar itens decorativos é trabalhar diferentes alturas e curadorias de objetos, como peças de arte e lembranças de viagem. "Esses elementos quebram aquela ideia de uma decoração muito montada, muito impessoal, e deixam o ambiente mais autêntico. Quando aparecem junto com objetos afetivos, peças de arte, livros ou lembranças de viagem, a estante ganha ainda mais verdade e identidade", completa Aline.

Leveza e integração

Atualmente, o sucesso de uma estante está em sua integração com a arquitetura do imóvel. Modelos abertos, vazados e a marcenaria planejada que ocupam paredes inteiras — do piso ao teto. A tendência é mesclar nichos abertos e fechados, unindo a organização necessária à estética fluida.

A relação entre a cor da estante e a tonalidade da parede é o que define a "temperatura" visual do cômodo. Para quem busca um ambiente atemporal, Aline Silva recomenda tons próximos e neutros, como bege e cinza. "Quando a intenção é destacar a estante, eu gosto de criar contraste. Uma estante clara em uma parede mais escura valoriza o desenho do móvel", orienta.

Diego Aquino reforça que essa escolha reflete o estilo do morador. "Se você é mais minimalista, as cores devem ser semelhantes. Se gosta de algo mais chamativo, a troca do material e da cor vai ser melhor para o seu ambiente". No fim, o projeto ideal é aquele que conecta materiais, cores e memórias em uma composição equilibrada.





