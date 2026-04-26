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Protagonistas do lar: as estantes para além da organização

Muito além da organização, as estantes se tornaram essenciais em ambientes decorativos contemporâneos. Estética e harmonia, agora, fazem parte dos benefícios trazidos por esse elemento arquitetônico

Cores neutras são as mais escolhidas para estantes - (crédito: Jason Leung/ Unsplash)
Cores neutras são as mais escolhidas para estantes - (crédito: Jason Leung/ Unsplash)

Quando o assunto é organização, as estantes são essenciais para manter o ambiente visualmente limpo e estético. Mais do que isso, especialmente em projetos contemporâneos, também se consolidam como figuras centrais da decoração. Para conferir personalidade à sala de estar ou para harmonizar com o acervo de livros, elas são elementos arquitetônicos fundamentais atualmente. 

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Muito além de simples suportes para armazenamento, é comum, sobretudo nas redes sociais, ver que as estantes saíram do papel de coadjuvante. Contudo, a composição dos objetos, o material adequado e outros fatores são primordiais para que haja sucesso no projeto de interiores. Segundo a designer de interiores Aline Silva, da InteriorAS Design, o MDF e o MDP continuam no topo da lista devido à versatilidade e ao custo-benefício.

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"Em projetos mais sofisticados, gosto muito de trabalhar com a combinação de materiais como madeira, metal e vidro, porque isso traz mais leveza e personalidade. Mais do que escolher um material isoladamente, o mais importante é entender o contexto", explica Aline. Na visão da profissional, esse elemento, se idealizado da melhor maneira, pode funcionar em inúmeros ambientes dentro do lar.

No entanto, a designer de interiores vê um maior destaque na sala de estar, no home office e também nos quartos. "Na sala, ela muitas vezes assume um papel de protagonismo, trazendo personalidade e ajudando a compor o ambiente. Já no home office, é extremamente funcional, porque organiza e ao mesmo tempo valoriza o espaço visualmente. Então, não é tanto sobre o cômodo ideal, mas sobre como a estante é pensada e integrada a cada espaço", completa a especialista.

Complementando essa visão técnica, o arquiteto Diego Aquino ressalta a importância da estrutura para a durabilidade do móvel. Para ele, a funcionalidade deve vir em primeiro lugar. "Estantes de MDF de 3cm são resistentes e aguentam um bom peso. Se você quer algo mais minimalista, estantes de metal conseguem ser bem finas", detalha o arquiteto.

Entre livros e respiros

A combinação de livros e estantes vive um momento de resgate afetivo. Em vídeos e registros na internet, em especial feitos pelos booktokers (influencers literários), essa harmonia, quando bem feita, agrada aos olhos e encanta o ambiente. Para Aline Silva, essa união traz acolhimento e revela a identidade de quem habita a casa, quebrando a impessoalidade de decorações excessivamente montadas. 

Contudo, o preenchimento dessas prateleiras divide opiniões e depende do objetivo visual imaginado pelo morador. Enquanto Diego Aquino defende que uma estante dedicada exclusivamente à literatura fica lindíssima se estiver totalmente preenchida, Aline Silva sugere cautela para evitar o cansaço visual.

"Os respiros são fundamentais para criar equilíbrio visual. Quando deixamos espaços vazios, a composição fica mais leve, elegante e os objetos ganham destaque. É quase como uma pausa no olhar. O segredo não está na quantidade, mas, sim, na curadoria. Quando tudo aparece ao mesmo tempo, nada se destaca", afirma a designer de interiores.

A recomendação para quem deseja misturar itens decorativos é trabalhar diferentes alturas e curadorias de objetos, como peças de arte e lembranças de viagem. "Esses elementos quebram aquela ideia de uma decoração muito montada, muito impessoal, e deixam o ambiente mais autêntico. Quando aparecem junto com objetos afetivos, peças de arte, livros ou lembranças de viagem, a estante ganha ainda mais verdade e identidade", completa Aline.

Leveza e integração

Atualmente, o sucesso de uma estante está em sua integração com a arquitetura do imóvel. Modelos abertos, vazados e a marcenaria planejada que ocupam paredes inteiras — do piso ao teto. A tendência é mesclar nichos abertos e fechados, unindo a organização necessária à estética fluida.

A relação entre a cor da estante e a tonalidade da parede é o que define a "temperatura" visual do cômodo. Para quem busca um ambiente atemporal, Aline Silva recomenda tons próximos e neutros, como bege e cinza. "Quando a intenção é destacar a estante, eu gosto de criar contraste. Uma estante clara em uma parede mais escura valoriza o desenho do móvel", orienta.

Diego Aquino reforça que essa escolha reflete o estilo do morador. "Se você é mais minimalista, as cores devem ser semelhantes. Se gosta de algo mais chamativo, a troca do material e da cor vai ser melhor para o seu ambiente". No fim, o projeto ideal é aquele que conecta materiais, cores e memórias em uma composição equilibrada.

Saiba Mais

  • Novos formatos de estantes têm atraído os apaixonados por esse elemento
    Novos formatos de estantes têm atraído os apaixonados por esse elemento Foto: Elly M/ Unsplash
  • Estantes menores também fazem um enorme sucesso
    Estantes menores também fazem um enorme sucesso Foto: Phil Creates/ Unsplash
  • Livros são os queridinhos dos moradores na hora de decorar a casa com as estantes
    Livros são os queridinhos dos moradores na hora de decorar a casa com as estantes Foto: Max Tcvetkov/ Unsplash
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Eduardo Fernandes

Repórter Jr

Jornalista formado pela Universidade Paulista, estou no Correio Braziliense há dois anos. Antes, na Editoria de Cidades, agora, como Repórter da Revista do Correio.

Por Eduardo Fernandes
postado em 26/04/2026 06:00
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