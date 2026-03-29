Ambientes ganham vida com uso estratégico de cores na decoração

Cores não se limitam apenas na parede, elas também podem ser utilizadas em moveis e objetos decorativos - (crédito: Júlia Tótoli/Divulgação)

Um teto colorido que delimita a sala de jantar, uma parede que destaca o canto do café, uma poltrona que quebra a neutralidade da sala de estar. Aos poucos, a cor volta a ocupar os lares, não de forma excessiva, mas estratégica, quase pontual. Depois de um período marcado por ambientes homogêneos e discretos, os espaços passam a incorporar contrastes, texturas e tonalidades que trazem mais personalidade.

Essa transformação revela uma mudança de comportamento. A casa passou a ser ocupada de maneira mais intensa nos últimos anos, acumulando funções que vão do descanso ao trabalho, do lazer à convivência. Com isso, cresce a necessidade de ambientes que não sejam apenas funcionais, mas que também despertem sensações, tragam conforto emocional e acompanhem os diferentes momentos da rotina.

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Para a designer de interiores Aline Silva, esse novo olhar para a casa impacta diretamente a forma como as cores são escolhidas e aplicadas. "Hoje a escolha da cor está muito mais ligada à forma como a pessoa quer se sentir dentro de casa. O ambiente interfere no humor, no descanso e até na produtividade", explica. Segundo ela, a cor deixa de ser um elemento puramente visual e passa a assumir um papel ativo no dia a dia.

Dentro desse movimento, algumas paletas ganham destaque. Tons terrosos e naturais, como caramelo, terracota, argila e verde-musgo, aparecem com força por trazerem aconchego e sensação de acolhimento. Ao mesmo tempo, cores mais profundas, como vinho, azul fechado e berinjela, surgem em propostas mais ousadas, criando ambientes imersivos, marcantes e com maior carga de personalidade.

Cores em ambientes que não têm marcações ajudam a delimitar o espaço (foto: Aline Silva/Divulgação)

Mesmo com essas variações, há um ponto em comum entre as escolhas atuais: a intenção. A cor não entra mais de forma aleatória ou apenas decorativa. "Ela passa a ter um significado, a contar uma história e a traduzir o estilo de vida de quem mora ali", resume Aline. É essa intencionalidade que diferencia o uso contemporâneo da cor daquele visto em outros momentos da decoração.

Cor como estratégia

Essa mudança também se reflete na forma como a cor é distribuída dentro dos ambientes. Em vez de transformar todo o espaço, muitos projetos apostam em pontos estratégicos, capazes de gerar impacto visual sem a necessidade de grandes reformas. São soluções mais flexíveis, acessíveis e que permitem atualizações ao longo do tempo, acompanhando mudanças de gosto e de estilo.

Para a arquiteta Raquel Maciel, da RAMA Arquitetura, inserir cor é uma maneira eficiente de renovar o ambiente sem intervenções estruturais. "Colocar cor em um espaço é como dar vida a ele. E isso não precisa acontecer apenas nas paredes. Pode vir em almofadas, mantas, objetos decorativos e até plantas", afirma, destacando que pequenas escolhas já são capazes de provocar grandes transformações.

Na prática, não há restrições quanto aos locais onde a cor pode aparecer. Cantos de café, nichos, áreas com espelhos, marcenaria e até detalhes arquitetônicos podem receber esse destaque, criando pontos de interesse visual dentro da casa. "Hoje, inclusive, os próprios acabamentos já trazem opções coloridas, o que amplia muito as possibilidades de uso", explica a arquiteta.

Corredores são uma ótima opção para quem busca dar mais cor à casa (foto: Ohma Design/Divulgação)

A meia-parede, por exemplo, segue como uma solução interessante dentro desse contexto. Não só como uma tendência, ela também funciona como recurso para criar contraste, delimitar áreas e adicionar textura ao ambiente. Quando bem aplicada e alinhada ao restante do projeto, ajuda a construir uma estética equilibrada, sem pesar na composição.

Outro elemento que vem ganhando protagonismo é o teto colorido. Antes deixado em segundo plano, ele passa a ser explorado como parte ativa do projeto, contribuindo para a leitura do espaço. "O teto pode funcionar como delimitador visual ou até como um contraste em relação ao restante do ambiente. É um recurso que sempre traz muita personalidade", destaca Raquel.

Equilíbrio com personalidade

Se por um lado o uso da cor se torna mais livre, por outro, exige um olhar atento para a composição do ambiente como um todo. O principal desafio está em equilibrar os elementos, garantindo que cores, mobiliário, iluminação e texturas dialoguem entre si de forma harmônica, sem gerar excesso de informação visual.

Segundo Raquel, não existem regras fixas quando o assunto é cor, mas, sim, a necessidade de compreender o contexto do espaço. "Não dá para olhar para um único elemento de forma isolada. Tudo precisa estar conectado para que o resultado final seja coerente", afirma, reforçando a importância de um planejamento cuidadoso.

A iluminação, nesse cenário, tem papel fundamental. A forma como a luz incide sobre as superfícies interfere diretamente na percepção das cores, podendo alterar tonalidades e intensidades ao longo do dia. Ambientes com boa iluminação natural tendem a valorizar melhor as cores, enquanto escolhas inadequadas de luz artificial podem comprometer o resultado.

Lavabo também é incluído em projetos (foto: Arquivo pessoal )

Por isso, a recomendação é testar antes de definir. Aplicar pequenas amostras de tinta nas paredes e observar o comportamento da cor em diferentes horários ajuda a evitar frustrações e garante decisões mais assertivas. Além disso, optar por lâmpadas com bom índice de reprodução de cor contribui para um resultado mais fiel.

Do ponto de vista do comportamento, o equilíbrio também aparece nas escolhas dos moradores. As bases neutras continuam presentes, mas agora dividem espaço com pontos de cor mais intensos, que entram de forma estratégica para criar destaque e identidade. Essa combinação permite ambientes mais versáteis e, ao mesmo tempo, mais personalizados. "A gente não vê mais aquela divisão entre tudo neutro ou tudo colorido. Hoje, existe uma construção mais equilibrada, em que a cor aparece com intenção", explica Aline. Para ela, o mais importante não é seguir uma tendência específica, mas entender o que faz sentido para quem vive naquele espaço.

Meia parede é um recurso decorativo para quem quer apostar nas cores (foto: Júlia Tótoli/Divulgação)

Essa busca por autenticidade tem transformado a relação das pessoas com a decoração. Nesse processo, a cor assume um papel central ao trazer identidade e criar conexão com o ambiente.

Para quem ainda tem receio de ousar, o caminho pode ser gradual. Começar por objetos, testar combinações e inserir cor aos poucos são estratégias que ajudam a ganhar segurança. Com o tempo, essas escolhas se tornam mais naturais e o ambiente passa a refletir, de forma mais clara, a personalidade de quem mora ali. Afinal, o intuito das cores é exalar os gostos daqueles que habitam o espaço.















