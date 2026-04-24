8 motivos para incluir o milho na alimentação

O milho é uma fonte de energia e nutrientes que pode fazer parte de uma alimentação equilibrada (Imagem: Svetlana_Belozerova | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Em 24 de abril é celebrado o Dia Internacional do Milho, um dos alimentos mais consumidos no mundo e presente na gastronomia de diversas culturas. Versátil, acessível e nutritivo, ocupa um papel que vai além da culinária tradicional, ao se destacar como aliado de uma alimentação equilibrada.

Embora o mais conhecido seja o milho de grãos amarelos, existem variedades de diferentes cores, como o branco utilizado na canjica, prato típico junino , e versões azul, vermelho, roxo (ou púrpura), preto e o multicolorido, conhecido como “arco-íris”, com várias cores na mesma espiga. Muitos não são cultivados no Brasil.

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Benefícios do milho para a saúde

Rico em carboidratos complexos, o grão é uma importante fonte de energia para o organismo. Também fornece fibras alimentares, vitaminas do complexo B, como tiamina (B1), niacina (B3) e ácido fólico, e minerais como magnésio, fósforo e potássio. Seus compostos antioxidantes, como os carotenoides, especialmente a luteína e a zeaxantina, estão associados à saúde ocular e à proteção contra o envelhecimento celular.

O milho, principalmente o verde (in natura), pode integrar uma alimentação saudável quando consumido com moderação e em preparações menos processadas. Com baixo teor de gordura, é fonte de nutrientes e carboidratos, ajudando a fornecer energia e promover saciedade, destaca a Prof. Dra. Isolda Prado, nutróloga, diretora da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN) e professora de Nutrologia da Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

Segundo a médica, o milho é naturalmente livre de glúten e, por isso, pode ser uma alternativa segura para pessoas com doença celíaca ou sensibilidade ao glúten, desde que não haja contaminação cruzada no processamento.

O milho beneficia diversas funções do organismo (Imagem: Esin Deniz | Shutterstock)

Por que vale incluir o milho na alimentação?

Abaixo, veja como o milho pode beneficiar a saúde do organismo de diferentes maneiras:

Aliado da visão: a luteína e a zeaxantina protegem contra a degeneração macular e danos causados pela luz azul; Mais energia e disposição: os carboidratos complexos liberam energia de forma gradual, e o magnésio auxilia na contração muscular; Fonte de fibras: melhoram o trânsito intestinal, ajudam na prevenção da constipação, promovem saciedade, contribuem para o equilíbrio da microbiota e auxiliam na redução da absorção do colesterol; Proteção cardiovascular: nutrientes e antioxidantes do milho favorecem o equilíbrio da pressão arterial e a saúde do coração; Cérebro e sistema nervoso: as vitaminas do complexo B (como B1 e B3) são importantes para a função cerebral, a produção de energia e o bom funcionamento neurológico; Ossos fortes: o milho beneficia os ossos pela presença de fósforo e magnésio nos grãos; Sistema imunológico: os antioxidantes do milho combatem os radicais livres, protegem as células e ajudam a prevenir o envelhecimento precoce e doenças crônicas; Controle de peso: quando consumido de forma natural, o grão estimula a saciedade e o controle do apetite.

Como consumir o milho

O milho permite diferentes preparos, inclusive com o uso de seus derivados, como fubá, amido e farinha de milho. O ideal é priorizar baixo teor de sódio e de gorduras. Veja algumas formas de consumo:

Cozido ou assado na espiga;

Pipoca (preferencialmente sem excesso de óleo ou sal);

Farinha de milho (cuscuz, polenta);

Saladas, sopas e refogados;

Preparações típicas: pamonha, curau, canjica;

Bolos, tortas e cremes.

Contraindicações do consumo do milho

O milho é seguro para a maioria das pessoas, mas alguns pontos merecem atenção:

Diabéticos : devem consumir o milho com moderação por ser fonte de carboidratos;

: devem consumir o milho com moderação por ser fonte de carboidratos; Dietas para emagrecimento: atenção às porções, devido ao valor calórico ;

atenção às porções, devido ao valor ; Intolerâncias ou alergias: raras, mas possíveis;

raras, mas possíveis; Produtos ultraprocessados à base de milho: podem conter excesso de sódio, açúcar e gordura.

Por Edna Vairoletti