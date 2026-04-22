5 formas de limpar a mente e reduzir o estresse

Na correria do dia a dia, em meio às pressões constantes e em um mundo hiperconectado, olhar para a saúde mental se tornou indispensável. Mais do que um cuidado pontual, trata-se de uma prioridade que impacta diretamente o bem-estar. Dados recentes da Organização Mundial da Saúde, divulgados em 2025, apontam que mais de 1 bilhão de pessoas no mundo convivem com algum transtorno mental, sendo a ansiedade e a depressão os mais comuns e os que mais afetam a qualidade de vida.

Esse cenário não surge do nada. A sobrecarga emocional, o excesso de estímulos e a dificuldade de desacelerar fazem com que o cérebro funcione no limite por tempo prolongado. E, quando não há pausas, o corpo sente: irritabilidade, cansaço constante, dificuldade para dormir e sensação de esgotamento são alguns dos sinais mais comuns.

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Para o psiquiatra e psicogeriatra Dr. Gustavo Omena, a mente precisa de cuidados tão frequentes quanto o corpo e, muitas vezes, mais simples do que imaginamos. “A gente vive acumulando pensamentos, emoções, preocupações e esquece de limpar isso. A mente também precisa de pausa, de espaço e de reorganização”, explica o médico.

Foi a partir dessa ideia que ele passou a falar sobre os chamados faxineiros da mente, práticas acessíveis e extremamente eficazes para reduzir o estresse emocional e trazer mais equilíbrio ao dia a dia. Abaixo, o especialista explica quais são e como aplicá-los no dia a dia. Confira!

1. Silêncio

Em meio a tanto barulho, seja externo ou interno, o silêncio virou um recurso raro e necessário. É nele que a mente desacelera, organiza os pensamentos e abre espaço para a intuição.

2. Sono

Dormir bem não é luxo, é regulação emocional. Durante o sono, o cérebro reorganiza memórias e equilibra o humor. Estudos mostram que a privação de sono está diretamente ligada ao aumento da ansiedade e da irritabilidade.

3. Choro

Chorar não é fraqueza. É descarga emocional. Permitir que as emoções fluam é uma forma saudável de lidar com o que sentimos. O choro alivia tensões e ajuda a mente a se reorganizar.

Ao perdoar, a mente se desprende das mágoas, se reorganiza e abre espaço para a leveza (Imagem: Kawsar-001 | Shutterstock)

4. Perdão

Guardar mágoas ocupa espaço mental. O perdão, nesse sentido, é um processo interno que libera energia emocional e abre espaço para mais leveza.

5. Silêncio digital

Talvez o mais desafiador hoje. Reduzir o tempo de tela ajuda o cérebro a descansar do excesso de estímulos. Não por acaso, estudos recentes associam o uso excessivo de tecnologia ao aumento de sintomas de ansiedade e estresse.

Pequenas pausas, grandes mudanças

A boa notícia é que cuidar da mente não exige grandes transformações. Pequenas pausas ao longo do dia já fazem diferença. Ficar alguns minutos em silêncio, dormir melhor, permitir-se sentir emoções, desconectar-se das telas e praticar o desapego emocional são atitudes simples, mas poderosas para reduzir a sobrecarga mental.

“No fundo, a mente precisa de algo muito básico: espaço. Quando a gente cria esse espaço, tudo começa a se reorganizar. Porque, no fim das contas, assim como a casa, a mente também acumula. E, de vez em quando, ela só precisa de uma boa faxina para voltar a funcionar bem”, conclui o Dr. Gustavo Omena.

Por Juliana Magalhães