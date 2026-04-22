Pão de queijo fit: 6 receitas leves e fáceis para o café da tarde

O pão de queijo é um alimento tradicionalmente mineiro que rompeu barreiras e conquistou o paladar dos brasileiros, tornando-se amado por muitos. Para quem está de dieta, é possível fazer adaptações na receita tradicional para deixá-la mais leve, saudável e nutritiva, sem adicionar tantas calorias ao cardápio.
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A seguir, confira 6 receitas de pão de queijo fit!
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1. Pão de queijo com aveia
Ingredientes
- 1 xícara de chá de flocos de aveia
- 400 g de queijo branco ralado
- 1/2 xícara de chá de polvilho azedo
- 2 ovos
- 1/2 xícara de chá de água quente
- Sal e azeite a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque os flocos de aveia e o queijo branco e misture bem. Reserve. Em outro recipiente, coloque o polvilho azedo, o sal e a água quente e mexa para incorporar. Espere esfriar e adicione os ovos e o azeite e misture bem. Despeje a mistura sobre a aveia com queijo e mexa até obter uma consistência homogênea.
Unte as mãos com azeite e, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com toda a massa e disponha sobre uma assadeira untada com azeite. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Sirva em seguida.
2. Pão de queijo com linhaça na frigideira
Ingredientes
- 4 ovos
- 3 colheres de sopa de polvilho doce
- 5 colheres de sopa de polvilho azedo
- 1 colher de sopa de farinha de linhaça
- 5 colheres de sopa de creme de ricota
- Sal a gosto
- Azeite para untar
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque os ovos, o polvilho doce, o polvilho azedo, o sal, a farinha de linhaça e o creme de ricota e misture até obter uma consistência homogênea. Após, unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma concha, pegue um pouco de massa e disponha sobre a panela, tampe e cozinhe por 2 minutos. Depois, com cuidado, vire o pão de queijo e doure o outro lado. Repita o processo com toda a massa e sirva em seguida.
3. Pão de queijo com iogurte natural
Ingredientes
- 170 g de iogurte natural
- 1 xícara de chá de polvilho doce
- 1/2 xícara de chá de queijo branco ralado
- 1 colher de chá de fermento químico em pó
- Sal a gosto
Modo de preparo
Em uma tigela, coloque o iogurte natural com o queijo branco, o polvilho doce, o fermento e o sal. Misture bem até formar uma massa cremosa. Se necessário, ajuste a quantidade de polvilho para dar o ponto de uma massa mais consistente. Modele pequenas bolinhas com as mãos. Coloque as bolinhas em uma assadeira forrada com papel-manteiga. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 2025 minutos ou até ficarem dourados por fora e macios por dentro. Sirva em seguida.
4. Pão de queijo com chia e linhaça
Ingredientes
- 250 g de polvilho azedo
- 250 g de queijo branco ralado
- 1/2 xícara de chá de leite desnatado
- 40 g de óleo de canola
- 2 ovos
- 1 1/2 colher de sopa de sementes de chia
- 1 colher de sopa de sementes de linhaça
- Sal a gosto
- Óleo de coco para untar
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o leite e o óleo de canola e leve ao fogo médio para aquecer. Desligue o fogo, adicione o polvilho azedo e o sal e mexa bem. Acrescente os ovos, o queijo branco, o sal e as sementes de chia e de linhaça e misture até obter uma consistência homogênea. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com toda a massa e disponha em uma assadeira untada com óleo de coco. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Sirva em seguida.
5. Pão de queijo com quinoa
Ingredientes
- 1 xícara de chá de quinoa cozida
- 1 xícara de chá de polvilho azedo
- 1/2 xícara de chá de queijo feta amassado
- 1 ovo
- Sal e orégano a gosto
- Azeite para untar
Modo de preparo
Em uma tigela, coloque a quinoa cozida, o polvilho azedo, o queijo feta, o ovo, o sal e o orégano. Misture bem até formar uma massa homogênea. A massa deve ser ligeiramente pegajosa, mas firme o suficiente para formar bolinhas. Modele com as mãos pequenas bolinhas. Coloque as bolinhas em uma assadeira untada com azeite. Leve ao forno preaquecido a 180°C por cerca de 25 minutos ou até que fiquem dourados. Sirva em seguida.
6. Pão de queijo com tofu e queijo branco
Ingredientes
- 1 xícara de chá de polvilho doce
- 1/2 xícara de chá de polvilho azedo
- 150 g de tofu firme
- 1/2 xícara de chá de queijo branco ralado
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1/2 xícara de chá de água
- 1 colher de chá de sal
- Azeite para untar
Modo de preparo
No liquidificador, bata o tofu, o azeite e a água até formar um creme liso. Em uma tigela, misture o polvilho doce, o polvilho azedo e o sal. Despeje o creme batido sobre os secos e misture até formar uma massa homogênea. Acrescente o queijo branco e misture bem. Modele bolinhas com as mãos levemente untadas com azeite. Coloque em uma assadeira untada com azeite e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 25 a 30 minutos, até crescer e dourar levemente. Sirva em seguida.