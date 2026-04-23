Batata-doce: 5 formas de consumir e aproveitar os seus benefícios

A batata-doce vai além da dieta fitness e se destaca como aliada do metabolismo e da saúde intestinal (Imagem: SparkKimx06 | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A batata-doce é um tubérculo amplamente consumido no Brasil e em diversas partes do mundo, conhecido pelo sabor levemente adocicado, pela textura macia e pelo bom valor nutricional. Rica em carboidratos complexos, fibras, vitaminas e minerais, ela fornece energia de forma gradual, contribuindo para a saciedade e o equilíbrio da alimentação.

Versátil, acessível e fácil de incluir na rotina, a batata-doce deixou de ser associada apenas ao universo fitness e ganhou espaço na alimentação do dia a dia, podendo ser preparada de diferentes formas, como cozida, assada, em purês, sopas, massas e até receitas doces.

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Ajuda a evitar picos de açúcar no organismo

Considerada um carboidrato de melhor qualidade, a batata-doce apresenta um impacto metabólico mais equilibrado em comparação aos refinados. Ao contrário de pães e massas brancas, sua digestão é mais lenta, promovendo uma liberação gradual de glicose na corrente sanguínea o que ajuda a evitar picos de açúcar e de insulina, fator importante na prevenção da resistência insulínica, do pré-diabetes e do diabetes tipo 2.

O que chama atenção é o perfil desse alimento, de baixo a moderado índice glicêmico, dependendo do preparo, além da presença de fibras e antioxidantes que atuam de forma integrada no organismo, explica o Prof. Dr. Durval Ribas Filho, nutrólogo e presidente da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN).

Favorece a saúde do intestino

As fibras presentes na batata-doce contribuem para o equilíbrio da microbiota intestinal, um eixo que hoje é reconhecido como central para a saúde global. Uma microbiota equilibrada influencia diretamente a imunidade, o metabolismo e até aspectos neurocomportamentais. A batata-doce se encaixa como um alimento funcional dentro desse contexto, acrescenta o Prof. Dr. Durval Ribas Filho.

O consumo equilibrado e consciente é o que garante que a batata-doce contribua de forma positiva para a saúde e o bem-estar (Imagem: aijiro | Shutterstock)

Como consumir a batata-doce

Para aproveitar ao máximo os benefícios da batata-doce, a forma de preparo e as combinações no prato fazem toda a diferença. Alguns cuidados simples ajudam a potencializar seus efeitos no organismo e manter o equilíbrio da dieta. Confira as melhores formas de consumo:

Prefira cozida ou assada: esses métodos preservam melhor os nutrientes e evitam a adição desnecessária de gordura das frituras; De preferência, mantenha a casca: ela concentra fibras importantes para o controle glicêmico e saúde intestinal; Evite frituras e ultraprocessados: versões fritas ou industrializadas perdem qualidade nutricional, além de elevar o valor calórico; Combine com proteínas e gorduras boas: comer com ovo, frango, azeite ou oleaginosas reduz ainda mais o impacto glicêmico; Não exagere na quantidade: mesmo sendo saudável, é fonte de carboidrato. O consumo deve ser ajustado ao objetivo e rotina de cada indivíduo. De forma geral, uma porção considerada adequada para adultos saudáveis gira em torno de 80 a 150 gramas por refeição, o equivalente a 1 unidade média.

Por Andréa Simões