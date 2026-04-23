Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada

Veja como tornar a sua alimentação mais nutritiva com opções simples e variadas

Creme de cenoura com grão-de-bico (Imagem: Ahanov Michael | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Creme de cenoura com grão-de-bico (Imagem: Ahanov Michael | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Para quem tem uma rotina focada em alimentação saudável, as sopas e os cremes são excelentes opções para incluir no cardápio, em especial se o objetivo é aumentar o consumo de proteína e turbinar o ganho de massa muscular. Isso porque são alternativas que combinam com diferentes tipos de ingredientes, que agregam uma boa quantidade de nutrientes à dieta.

A seguir, confira como preparar 10 receitas de sopas e cremes proteicos!

1. Creme de cenoura com grão-de-bico

Ingredientes

  • 200 g de grão-de-bico cozido e escorrido
  • 400 g de cenoura descascada e cortada em rodelas
  • 1 batata descascada e picada
  • 1 cebola descascada e picada
  • Azeite de oliva, sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto
  • Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Junte a cenoura e a batata e refogue por 5 minutos. Acrescente a água, tempere com sal e cozinhe até o legume ficar macio. Desligue o fogo, espere amornar e transfira para um liquidificador. Bata até ficar homogêneo. Transfira para uma panela e reserve. Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e doure o grão-de-bico. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e disponha os grãos sobre o creme. Polvilhe com cheiro-verde e sirva em seguida.

2. Sopa de lentilha com músculo

Ingredientes

  • 1/2 colher de sopa de óleo de girassol
  • 1 cebola descascada e picada
  • 1 dente de alho descascado e amassado
  • Floretes de 1 couve-flor
  • 1 pimenta dedo-de-moça picada e sem sementes
  • 1 l de caldo de carne
  • 200 g de músculo cozido e cortado em cubos
  • 200 g de lentilha cozida
  • 1 folha de couve cortada em tiras
  • Sal e azeite de oliva a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o óleo de girassol e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente os floretes de couve-flor, a pimenta dedo-de-moça e o sal e refogue por 5 minutos. Junte o caldo de carne e cozinhe por 10 minutos. Desligue o fogo, espere amornar e transfira para um liquidificador. Bata até ficar homogêneo e disponha novamente na panela. Acrescente o músculo, a lentilha e a couve e leve ao fogo médio por 5 minutos. Desligue o fogo e finalize com azeite de oliva e sal. Sirva em seguida.

3. Creme de brócolis e ricota

Ingredientes

  • Floretes de 1 brócolis
  • 400 ml de água
  • 1/4 de abobrinha picada
  • 1 colher de chá de alho descascado e amassado
  • 1/2 cebola descascada e picada
  • 2 colheres de sopa de creme de ricota
  • Sal e azeite de oliva a gosto

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte a abobrinha e o brócolis e refogue por 3 minutos. Acrescente a água e o sal, tampe a panela e cozinhe por 15 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair, abra a panela e espere esfriar. Transfira a mistura para um liquidificador e bata até ficar homogêneo. Disponha novamente na panela, coloque o creme de ricota e mexa. Leve ao fogo médio para aquecer e sirva em seguida.

Panela branca com sopa de espinafre em cima de uma tábua de madeira
Creme de espinafre e ervilha com leite de coco (Imagem: Elena Hramova | Shutterstock)

4. Creme de espinafre e ervilha com leite de coco

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de folhas de espinafre picadas
  • 2 xícaras de chá de ervilha fresca
  • 4 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 xícaras de chá de caldo de legumes
  • 2 xícaras de chá de leite de coco
  • Sal e noz-moscada ralada a gosto
  • Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Junte as folhas de espinafre e refogue por 5 minutos, mexendo sempre. Acrescente o caldo de legumes, a ervilha, o leite de coco, o sal e a noz-moscada e cozinhe por 5 minutos, após levantar fervura. Desligue o fogo, espere amornar e transfira para um liquidificador. Bata até ficar homogêneo. Disponha novamente na panela e leve ao fogo médio para aquecer. Sirva em seguida.

Dica: sirva com croutons e noz-moscada.

5. Sopa de batata e frango

Ingredientes

  • 1/2 kg de batata descascada e picada
  • 1 peito de frango cozido e desfiado
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • 1 cebola descascada e picada
  • 1 l de caldo de legumes
  • Sal, azeite de oliva e folhas de manjericão picadas a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente as batatas e refogue por 5 minutos. Junte o caldo de legumes, o peito de frango e o sal. Tampe a panela, reduza o fogo e cozinhe por 25 minutos, mexendo ocasionalmente. Desligue o fogo e polvilhe com o manjericão. Sirva em seguida.

6. Creme de milho-verde com frango

Ingredientes

  • 200 g de milho-verde
  • 1 xícara de chá de frango cozido e desfiado
  • 1/2 cebola descascada e picada
  • 200 ml de leite vegetal
  • 1 colher de sopa de amido de milho
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola até dourar. Adicione o frango e refogue por 5 minutos. Enquanto isso, em um liquidificador, bata o milho-verde com o leite vegetal e o amido de milho até obter uma consistência homogênea. Despeje a mistura na panela e cozinhe até engrossar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Sopa de quinoa com legumes servido em tigela de cerâmica verde em cima pano de prato listrado em cima de mesa de madeira azul
Sopa de quinoa com legumes (Imagem: Ildi Papp | Shutterstock)

7. Sopa de quinoa com legumes

Ingredientes 

  • 1 xícara de chá de quinoa
  • 2 batatas descascadas e cortadas em cubos
  • 1 cenoura descascada e cortada em cubos
  • 1/2 alho-poró fatiado
  • 1 tomate sem sementes e picado
  • 1 dente de alho descascado e picado
  • 1/2 cebola descascada e picada
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1 colher de chá de cúrcuma em pó
  • 1,5 l de caldo de legumes 
  • Cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola, o alho e o alho-poró até dourar levemente. Adicione a cenoura, as batatas e o tomate. Refogue por mais 3 minutos. Acrescente a quinoa, o sal, a pimenta-do-reino e a cúrcuma. Junte o caldo de legumes e misture. Cozinhe até os legumes estarem macios e a quinoa cozida. Desligue o fogo e finalize com cheiro-verde. Sirva em seguida.

8. Creme de tofu com cogumelo

Ingredientes

  • 400 g de tofu picado
  • 1 xícara de chá de cogumelo champignon fatiado
  • 1/2 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 3 xícaras de chá de caldo de legumes
  • 1 colher de chá de sementes de gergelim
  • Cebolinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo baixo e refogue a cebola e o alho até ficarem dourados. Adicione o cogumelo e refogue até ficar macio e começar a dourar. Junte o tofu e mexa delicadamente por 3 minutos. Adicione o caldo de legumes e misture. Cozinhe por 10 minutos. Desligue o fogo e espere a sopa amornar. Transfira para um liquidificador e bata até obter um creme liso e homogêneo. Volte à panela e leve ao fogo médio para aquecer. Desligue o fogo e finalize com as sementes de gergelim e a cebolinha. Sirva em seguida.

A imagem mostra uma tigela branca com uma sopa de cor alaranjada, com textura cremosa e levemente granulada, sugerindo a presença de grãos ou ingredientes triturados. No centro, há folhas de salsinha usadas para finalizar e decorar o prato. A tigela está apoiada sobre uma superfície de madeira rústica, que traz um aspecto acolhedor à cena.
Sopa de tomate com frango e lentilha (Imagem: Esin Deniz | Shutterstock)

9. Sopa de tomate com frango e lentilha

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de lentilha
  • 1 peito de frango cozido e desfiado
  • 4 tomates maduros picados
  • 1/2 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 cenoura ralada
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1 l de água
  • Salsinha, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 1 colher de chá de páprica

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem levemente. Adicione os tomates picados e cozinhe por alguns minutos até começarem a desmanchar. Acrescente a cenoura ralada e a lentilha, misturando bem. Despeje a água, tempere com sal, pimenta-do-reino e páprica. Cozinhe em fogo médio por cerca de 20 a 25 minutos, até a lentilha ficar macia. Adicione o frango desfiado e deixe cozinhar por mais 5 minutos para incorporar os sabores. Finalize com salsinha por cima e sirva quente.

10. Sopa de peru com legumes

Ingredientes

  • 2 peitos de peru sem pele, desossado e cozido
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 2 cenouras descascadas e picadas
  • 2 talos de aipo picados
  • 1 batata descascada e picada
  • 1 l de caldo de legumes
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e doure a cebola e o alho. Adicione o peru e refogue por 5 minutos. Acrescente a cenoura, os talos de aipo e a batata e misture. Despeje o caldo de legumes e tempere com sal e pimenta-do-reino. Abaixe o fogo e cozinhe até os legumes estarem macios e o peru cozido. Sirva em seguida.

