Primeiros socorros em casa: como agir nas situações mais comuns do dia a dia

Estar preparado em casa traz mais tranquilidade diante de emergências (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Acidentes domésticos são comuns e podem acontecer a qualquer momento, desde cortes e queimaduras até quedas e engasgos. Nesses casos, saber exatamente como agir nos primeiros minutos pode evitar complicações e até salvar vidas.

De acordo com Gabriela Nunes Lucca, docente do curso de Enfermagem da Faculdade Anhanguera, o atendimento inicial precisa ser rápido e seguro. Os primeiros socorros têm como objetivo preservar a vida, evitar o agravamento do quadro e estabilizar a vítima até o atendimento profissional, explica.

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Segundo ela, além de saber o que fazer, é fundamental evitar práticas inadequadas. Muitas condutas populares podem piorar a situação. O ideal é seguir orientações seguras e, sempre que necessário, buscar atendimento especializado, reforça.

Ter um kit básico de primeiros socorros em casa, com gaze, soro fisiológico, curativos e luvas, também facilita a resposta rápida em emergências. O conhecimento em primeiros socorros não substitui o atendimento médico, mas é essencial para agir com segurança e reduzir riscos até a chegada de ajuda, ressalta Gabriela Nunes Lucca.

A seguir, a especialista orienta como agir em situações comuns:

1. Cortes e ferimentos

Como agir: lave o local com água corrente e sabão neutro. Faça compressão com gaze ou pano limpo para estancar o sangramento. Após controlar o sangramento, cubra com curativo limpo.

Atenção: procure atendimento se o corte for profundo, extenso ou não parar de sangrar.

Em casos de queimadura, é importante evitar soluções caseiras (Imagem: Krakenimages.com | Shutterstock)

2. Queimaduras

Como agir: coloque a área afetada em água corrente por 10 a 20 minutos. Retire acessórios (anéis e pulseiras) antes que o local inche. Proteja com gaze limpa, sem apertar.

Atenção: não utilize gelo, manteiga, pasta de dente ou qualquer substância caseira.

3. Engasgo

Como agir: se a pessoa estiver tossindo, incentive a tosse. Se não conseguir respirar, falar ou tossir:

Adultos: realize compressões abdominais (manobra de desobstrução);

realize compressões abdominais (manobra de desobstrução); Bebês: faça tapotagem nas costas com o bebê inclinado.

Atenção: acione ajuda de emergência se não houver melhora imediata.

4. Quedas

Como agir: verifique se a pessoa está consciente. Evite movimentar a pessoa se houver suspeita de fratura. Aplique compressa fria em caso de inchaço.

Atenção: procure atendimento se houver dor intensa, tontura ou dificuldade de movimento.

5. Choque elétrico

Como agir: desligue a fonte de energia imediatamente. Afaste a vítima com material isolante (madeira, plástico). Após o incidente, verifique a respiração e o estado de consciência.

Atenção: toda vítima de choque elétrico deve ser avaliada por um profissional de saúde.

6. Picadas de insetos

Como agir: lave o local com água e sabão. Aplique compressa fria para aliviar dor e inchaço. Observe possíveis reações alérgicas.

Atenção: procure atendimento em caso de falta de ar, inchaço generalizado ou reação intensa.

Telefones de emergência

Ligue 193 para o Corpo de Bombeiros e 192 para o SAMU. Ambos funcionam 24 horas, são gratuitos e operam de forma integrada para garantir o socorro.

Por Letícia Zuim Gonzalez