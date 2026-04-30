Frângula: para que serve, benefícios e como fazer o chá da planta

A frângula é uma planta medicinal tradicional usada para auxiliar o funcionamento do intestino (Imagem: alexmak7 | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Utilizada há séculos na fitoterapia, a frângula (Frangula alnus, antigo Rhamnus frangula) ou espinheiro-de-amieiro, é um arbusto da família Rhamnaceae, originário da Europa, Ásia e norte da África. Na medicina natural, a casca seca de seus ramos e do caule é a parte mais utilizada por suas propriedades terapêuticas. A planta é conhecida principalmente pela ação laxativa, atuando no estímulo dos movimentos intestinais e favorecendo o alívio da constipação ocasional.

Benefícios da frângula para a saúde

Segundo a monografia WHO Monographs on Selected Medicinal Plants Volume 2, publicada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), os derivados antraquinônicos (compostos orgânicos policíclicos amplamente utilizados como laxantes naturais) da frângula são metabolizados pelas bactérias intestinais e transformados em substâncias ativas no cólon, onde estimulam o intestino. Esse efeito costuma acontecer entre 6 e 8 horas após o consumo.

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Conforme o Community Herbal Monograph on Rhamnus frangula L., Cortex, da Agência Europeia de Medicamentos (EMA) e do Comitê de Medicamentos à Base de Plantas (HMPC), os compostos ativos da planta também aumentam os movimentos peristálticos do intestino grosso, facilitando o trânsito intestinal e a evacuação.

Como fazer o chá de frângula

Ingredientes

1 colher de chá de casca seca de frângula

1 xícara de chá de água

Modo de preparo

Em uma panela, ferva a água em fogo médio. Depois, adicione a casca seca da planta, desligue o fogo e tampe a panela. Deixe em infusão por aproximadamente 10 minutos. Coe e consuma. Como o efeito demora algumas horas para aparecer, recomenda-se tomar o chá à noite.

Apesar dos benefícios, a frângula exige uso responsável e cuidadoso, já que o consumo inadequado ou prolongado pode causar efeitos adversos (Imagem: anitasstudio | Shutterstock)

Como consumir com segurança?

Segundo o relatório da Agência Europeia de Medicamentos, a frângula deve ser utilizada apenas por curto período, geralmente de uma a duas semanas. O uso prolongado pode causar dependência intestinal e piorar a constipação. Além disso, é recomendada para adultos e adolescentes a partir de 12 anos.

Outro ponto importante é que a casca precisa passar por secagem e maturação antes do consumo, pois, quando fresca, pode provocar irritação gastrointestinal intensa e vômitos. Esse processo reduz compostos potencialmente irritantes e estabiliza seus princípios ativos.

Vale ressaltar que, mesmo sendo natural, a frângula pode provocar efeitos adversos, especialmente em pessoas sensíveis ou em casos de uso excessivo. Os principais são:

Cólicas;

Espasmos gastrointestinais;

Diarreia;

Dor abdominal;

Desidratação;

Perda de potássio.

Contraindicações da frângula

Conforme a Agência Europeia de Medicamentos, a frângula não é indicada para todos os públicos porque sua ação laxativa estimulante pode agravar algumas condições ou trazer riscos específicos. O órgão alerta que a planta é contraindicada em casos de:

Obstrução intestinal;

Doenças inflamatórias intestinais (como colite ou doença de Crohn );

); Dor abdominal de origem desconhecida;

Desidratação grave.

Também não é recomendado o uso durante a gravidez e a amamentação devido à falta de dados suficientes de segurança.