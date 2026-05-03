Clássico repaginado: como o xadrez tem dominado a moda em 2026

O xadrez é uma daquelas estampas que atravessam gerações sem perder relevância. Dos tradicionais tartans escoceses aos uniformes escolares, passando pelas flanelas caipiras e pelo visual grunge eternizado por Kurt Cobain, o padrão já foi ressignificado inúmeras vezes e agora retorna ao centro da moda com uma proposta mais sofisticada, leve e alinhada às demandas contemporâneas.

A estampa vem ganhando força em passarelas e coleções, consolidando-se como uma das principais apostas para 2026. Desta vez, o xadrez se distancia de associações rígidas com estilos como o punk ou o preppy para ocupar um lugar mais versátil. Sobreposições com golas altas, blusas usadas sob casacos de lã e calças de alfaiataria combinadas com blazers estruturados mostram como a estampa dialoga com diferentes propostas sem abrir mão da sofisticação.

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Essa transformação se confirma nas coleções de pré-outono 2026, em que padrões xadrez e quadriculados aparecem como peças-chave em grifes como McQueen, Etro, Stella McCartney e Chanel. A versatilidade da estampa, presente em diferentes materiais, reforça sua força no mercado ao longo de todo o ano, especialmente com a chegada das novas coleções às lojas entre maio e junho. Além das passarelas, o xadrez marca presença entre as tendências de O Diabo Veste Prada 2.

Para a consultora de imagem Lilian Lemos, o retorno da estampa carrega um equilíbrio entre tradição e renovação. "O retorno do xadrez vem como aquela brisa que remete ao clássico, mas necessariamente com seu toque de frescor. Sentimos uma necessidade de xadrez nos dias frios; ele traz nobreza e força para o visual. A novidade fica por conta das texturas nos tecidos, que vêm com um toque suave e fluido. E o que marca o xadrez em 2026 são as silhuetas desconstruídas e até oversizes."

Como escolher o xadrez

A forma de usar a estampa, segundo ela, é essencial para evitar associações datadas. "Uma forma de usar o xadrez sem cara de grunge é fugir da estampa buffalo, aquele xadrez grande preto com vermelho ou preto e branco. Mas se você gosta desse tipo de padrão, mude a camisa xadrez por algo com estrutura, como um tailleur ou calça social de tecido nobre."

Lilian também alerta para o risco das referências mais literais. "Já para não sair da vibe 'caipira', evite: saia xadrez franzida curta com bota e 'cintão'. Aumente o comprimento da saia, use a bota mais alta e capriche na fivela cowboy. Arremate com um blazer marrom, que será uma dona de rodeio!"

A consultora chama atenção ainda para a riqueza de variações da estampa. "São mais de 10 tipos de xadrezes catalogados como padrões contínuos. O interessante é atrelar o tipo de xadrez ao estilo pessoal", ressalta. "O xadrez vicky funciona muito bem para looks femininos e mais leves. O xadrez príncipe de Gales tem um ar social e elegante. Já o Burberry e o pied de poule remetem a visuais clássicos. Para as modernas, o pied de coq e o windowpane são os mais indicados", acrescenta.

Para Lilian, a estampa também pode ser considerada atemporal, principalmente em cores neutras, como marinho, bege, marrons, cinzas, preto e branco. "E o tecido mais leve também contribui para ser usado em qualquer época do ano." Entre as peças em que vale investir, ela destaca: saia rodada ou de pontas (vai do rodeio ao fim de semana); blazer estruturado com os ombros um pouco maiores que o corpo (use com vestido tubinho e botas); calça de pregas no formato cenoura (com uma meia trabalhada, aparecendo no tornozelo, será um show); colete curto e justo (um clássico).

A especialista ainda faz um alerta importante na hora da escolha: "Se tem uma observação que faço às minhas clientes, é escolherem: tecido de qualidade, pois ele mantém o formato do desenho; roupa do tamanho certo, não o número na etiqueta, mas a medida do seu corpo; cuidado com xadrez muito grande em estatura pequena e vice-versa. Reconhecer a sua proporção corporal é o sucesso de um visual bem vestido."

Combinação certa

Na mesma linha, a consultora de imagem Dri Pedrosa observa que o xadrez nunca saiu de cena, mas mudou de linguagem. "Antes, vinha associado a códigos muito específicos, como o grunge, o colegial ou o rural. Hoje, aparece mais limpo, em paletas neutras, com modelagens de alfaiataria e menos informação no look. Ele deixa de ser um elemento protagonista e passa a dialogar com o restante da imagem, trazendo uma leitura mais elegante, contemporânea e intencional", ressalta.

Para ela, o segredo está na construção do look. "O ponto central é o contexto. Combinar o xadrez com peças lisas, de corte refinado e tecidos mais estruturados tira a estampa de um lugar caricato para uma proposta mais atual." A adaptação ao estilo pessoal também é fundamental, desde que haja intenção na escolha. "O xadrez é uma estampa geométrica e naturalmente chama atenção, por isso é importante observar escala, contraste e proporção no corpo. Padronagens menores e com menos contraste tendem a ser mais discretas, enquanto as maiores e mais marcadas ampliam visualmente a área onde estão."

Dri reforça que a estampa é, ao mesmo tempo, clássica e cíclica. "O xadrez é atemporal na base, mas cíclico na forma como aparece a cada ano. Nunca desaparece completamente, mas muda de linguagem ao longo do tempo'', afirma.

Entre os melhores investimentos, ela aponta a alfaiataria, como blazer, calça reta, colete e saia midi, especialmente com padronagens clássicas revisitadas. Quanto aos padrões em evidência, destaca: "O tartan aparece com uma leitura mais sofisticada, o Príncipe de Gales reforça a estética da alfaiataria contemporânea, e o Vichy surge menos óbvio e mais refinado. O pé de galinha também ganha espaço, com um apelo gráfico mais elegante." Por fim, Dri aponta o erro mais recorrente: usar o xadrez sem intenção, reproduzindo referências prontas. "Quando isso acontece, a pessoa não veste apenas a estampa, mas um personagem."













