Pontos de luz: brilho sutil atravessa tendências e transmite elegância

Em um cenário em que a moda oscila entre o maximalismo e o minimalismo, alguns elementos permanecem inabaláveis. É o caso dos chamados "pontos de luz", acessórios marcados pela delicadeza, pelo brilho pontual e pela capacidade de transformar produções sem excessos. Recentemente, eles voltaram aos holofotes ao aparecerem com força no tapete vermelho do Oscar, reforçando uma estética que valoriza o equilíbrio entre sofisticação e discrição.

Para a designer de joias autorais Luiza Coelho, esse destaque não é por acaso. "Os pontos de luz são atemporais e nunca saem de moda. Como esse momento de tapete vermelho costuma exaltar as roupas escolhidas, as joias precisam compor de forma suave, por isso a escolha de ponto de luz", justifica.

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Essa lógica ajuda a entender por que, mesmo em um evento conhecido pelo glamour e pela exuberância, peças discretas conseguem se sobressair. Em vez de competir com vestidos elaborados, os pontos de luz funcionam como aliados, adicionando brilho na medida certa.









Clássico e tendência

A força desse tipo de acessório está justamente na sua versatilidade. Em um momento em que peças maximalistas também ganham espaço, o ponto de luz segue firme como um clássico. "Acredito que o minimalismo e peças clássicas, como o ponto de luz, atravessam o tempo sem perder a majestade e nunca saem de moda", diz Luiza.

Mais do que uma tendência passageira, trata-se de um elemento que dialoga com diferentes estilos e propostas. A editora de moda e designer de acessórios Julianna Magdalena explica que a essência do ponto de luz está na sua capacidade de iluminar sem exagero. "Trata-se de uma peça delicada, geralmente uma pedra brilhante (brilhante, cristal e zircônia), que consegue refletir e captar a luz de forma suave. O item é valorizado na moda por ressaltar a beleza sem fazer grandes esforços, uma vez que traduz o toque atemporal, versátil e ao mesmo tempo sofisticado."

Esse caráter imortalizado também se reflete na sua permanência ao longo dos anos. "O ponto de luz é um clássico permanente, que de tempos em tempos aparece no universo da moda de forma repaginada. Entre os destaques, vale ressaltar os diferentes formatos, como coração e formas orgânicas, além de sua mescla com outros elementos, entre eles pérolas e correntes", explica Julianna.

Como escolher e usar

Na prática, a escolha de um ponto de luz envolve mais do que estética: passa também pela intenção de imagem e pelo estilo pessoal. Luiza Coelho destaca que não existe uma regra rígida quando o assunto é elegância. "A lapidação, o formato, o tamanho diz mais respeito ao estilo de quem usa do que qualquer outra coisa. A elegância está no conjunto."

Brinco Ilusion de Luiza Coelho, que é composto por vários diamantes que dão a ilusão de um só (foto: Divulgação)

O ponto de luz costuma ser usado também no segundo e no terceiro furo (foto: Divulgação )

Julianna complementa com orientações mais específicas sobre composição. "Em relação ao tamanho, os menores são mais indicados para quem deseja manter o toque discreto e o uso diário; os médios, para quem busca um visual mais versátil, com a possibilidade de criar visuais marcantes; e os grandes, para produções com uma pegada minimalista, em que esse acessório será o grande destaque."

A disposição das peças também faz diferença no resultado final. "Os brincos podem receber os pontos de luz maiores no primeiro furo, enquanto os demais devem receber os itens em menor tamanho, garantindo assim a harmonia da composição. Já os colares, o posicionamento é quem vai definir o efeito que o ponto de luz terá", afirma. Segundo ela, peças mais curtas valorizam o pescoço, enquanto colares mais longos destacam o colo e alongam a silhueta.

Outro ponto importante é a adaptação ao contexto. Embora não existam regras fixas, o uso dos pontos de luz pode variar de acordo com a ocasião. "A diferença existe, e está muito mais relacionada a uma intenção de imagem a ser transmitida do que uma regra fixa, que limita a construção de um look com personalidade", explica Julianna.

Durante o dia, a tendência é apostar em versões discretas, com destaque para pedras de menor tamanho e com design minimalista, o que sugere uma composição mais leve e natural. "Vale ressaltar que, nesse cenário, o visual tende a ter uma pegada elegante sutil, dando brilho à pele, mas sem competir a atenção com o restante do look", ensina a designer de acessórios.

Já à noite, a peça ganha protagonismo, com peças maximalistas, lapidações marcadas e uma mescla com outros pontos de luz, transformando a composição em um grande mix de atitude e muito estilo. "O brilho ganha destaque, o que faz com que o visual tenha impacto sem perder a sofisticação."

O valor do manual

Apesar da delicadeza, o ponto de luz está longe de ser uma escolha sem personalidade. Pelo contrário: ele pode ser um reflexo direto de quem o usa. "Não existe peça simples se tratando de uma peça feita à mão. Mesmo que com uma única pedrinha cravejada, o trabalho manual ali dispensado é grande. O valor da joia está em todo esse processo manual que envolve a peça", ressalta Luiza.

Esse cuidado artesanal é o que transforma cada peça em algo único. "Na verdade, o meu trabalho é expressar o estilo de cada cliente na joia que ele escolher. Portanto, cada um sai de um jeito único e especial. O que torna a peça exclusiva é justamente o fato de ser pensada para aquela pessoa específica, imprimindo a personalidade dela na joia. Isso vale tanto para acessórios minimalistas ou maximalistas."

Além das joias, o conceito de ponto de luz também vem sendo incorporado em outros elementos da moda, como roupas e acabamentos. Botões, abotoaduras e detalhes estratégicos passam a assumir esse papel de iluminar a produção com sutileza.

Para Julianna, essa expansão reforça a importância do detalhe na construção da imagem. "O ponto de luz, nesses casos, tem a missão de fazer parte da construção de um look, saindo do papel de um acessório, apenas. Em looks mais simplificados, pequenos botões trazem um toque sutil com sofisticação, sem deixar a imagem pessoal carregada."

Em peças mais clássicas, o efeito é ainda mais evidente. "Além disso, quando falamos em peças mais clássicas, o ponto de luz reforça o acabamento refinado e a elegância, destaque também para visuais refinados, em que esse acessório pode aparecer com muita personalidade, valorizando a modelagem e chamando a atenção sem extravagâncias."

No fim, o sucesso dos pontos de luz revela uma mudança silenciosa, mas significativa, no modo como o brilho é percebido na moda. Menos sobre excesso e mais sobre intenção, eles mostram que, muitas vezes, é no detalhe que mora a verdadeira sofisticação.



