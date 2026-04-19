Brasília veste sua própria história: moda autoral ocupa monumentos da capital

No mês em que Brasília celebra mais um aniversário, a cidade se transforma não apenas em cenário, mas em protagonista de um editorial que une moda, arquitetura e identidade. Entre linhas curvas, concreto aparente e horizontes amplos, marcas brasilienses ocupam monumentos históricos para reafirmar aquilo que a capital tem de mais potente, a capacidade de criar.

A proposta do editorial nasce desse encontro. De um lado, a arquitetura icônica, marcada pela monumentalidade e pela precisão geométrica. Do outro, uma moda viva, diversa e em constante movimento. O resultado é um diálogo visual em que roupas e cidade se atravessam, peças fluidas acompanham as curvas, enquanto modelagens estruturadas ecoam a rigidez poética dos traços urbanos.

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DNA candango

Representando essa pluralidade, a Off Shadow traduz a energia das ruas. criada em 2019 por João Pedro Santos, a marca carrega no DNA o impulso de dar visibilidade ao que antes era apagado. “Tirar da sombra aquilo que parecia excluído” não é apenas conceito, mas prática, uma estética que nasce do movimento, da ocupação e da vivência urbana.

Em outra vertente, a Ferretti Wear apresenta uma moda que equilibra cotidiano e sofisticação. Surgida durante a pandemia, a marca aposta em modelagens utilitárias, tecidos de qualidade e uma conexão direta com Brasília e o Cerrado. Suas peças dialogam com o ritmo real da vida, acompanhando diferentes corpos e momentos com leveza, elegância e funcionalidade.

Já a Petzold 1981 traz uma narrativa profundamente pessoal, marcada pela música e pela memória. criada por karina petzold, a marca nasce de um processo de reconexão, inspirado pelo universo do rock e pela intensidade emocional de uma fase criativa. Com uma estética all black e espírito rock’n’roll, suas peças propõem liberdade, vestir-se como quem muda de playlist ao longo do dia, explorando diferentes versões de si.

Completando o editorial, a Mabô Dress reforça a potência da curadoria e da elegância atemporal. Especializada em vestidos para diferentes ocasiões, a marca se posiciona como um espaço onde estilo, qualidade e versatilidade se encontram. Do casual ao formal, suas peças acompanham momentos importantes da vida, valorizando o vestir como experiência.

Juntas, essas marcas constroem uma narrativa que vai além da moda. Elas revelam uma Brasília múltipla, jovem e histórica, experimental e sofisticada, concreta e sensível. Ao ocupar os monumentos da cidade, o editorial não apenas cria imagens, mas ressignifica espaços, mostrando que a capital é também território de expressão, identidade e pertencimento.

Mais do que celebrar o aniversário de Brasília, este editorial propõe um novo olhar, o de uma cidade que se veste de si mesma.

Looks:

Ferreti Wear (foto: Mariana Campos/CB/D.A Press)

Fabiano Manzoli veste:

Regata palácio off white, da Ferreti Wear (R$ 280)

Bermuda curvas branca, da Ferreti Wear (R$ 320)

Joquebede Tavares veste:

Cropped em linho cru com bordado em poliéster reciclado, da Ferreti Wear (R$ 180)

Kimono curvas verde garrafa, da Ferreti Wear (R$ 480)

Off Shadow e Mabô Dress (foto: Mariana Campos/CB/D.A Press)

Fabiano Manzoli veste:

Over Tee “Nova”, da Off Shadow (R$ 250)

Calça baggy Grey storm, da Off Shadow (R$ 269,99)

Joquebede Tavares veste:

Vestido Helo, da Mabô Dress (R$ 459,90)

Brinco folha, da Mabô Dress (R$ 70)

Petzold 1981 (foto: Mariana Campos/CB/D.A Press)

Fabiano Manzoli veste:

Calça bordada com correntes, da Petzold 1981 (R$ 635)

Camiseta malha com brilho, da Petzold 1981 (R$ 188)

Joquebede Tavares veste:

Camiseta manga longa em tule de malha com brilho, da Petzold 1981 (R$ 188)

Saia midi em tela de malha com brilho, da Petzold 1981 (R$ 358)

Hot pant, da Petzold 1981 (R$ 96)

Off Shadow e Petzold 1981 (foto: Mariana Campos/CB/D.A Press)

Fabiano Manzoli veste:

Over tee “champion”, da Off Shadow R$ 200

Sublime Jorts, da Off Shadow R$ 239,99

Joquebede Tavares veste:

Short listrado transparente, da Petzold 1981 R$ 275

Camisa listrada transparente, da Petzold 1981 R$ 335

Bolsa, da Petzold 1981 R$ 368

Ficha técnica

Modelos:

International Models Management (@immodelsmgmt)

Fabiano Manzoli (@fabi_manzoli)

Joquebede Tavares (@ajokebad)

Stylist: Giovanna Kunz (@gigikunz)

Foto: Mariana Campos (@marigrigori)

Looks: @ferrettiwear, @offshadow_, @mabo.dress e @petzold_1981

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