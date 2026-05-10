Exercitar-se para não esquecer: saiba a importância da memória muscular

Manter o corpo em movimento ao longo da vida vai da estética à funcionalidade. A prática regular de exercícios físicos tem impacto direto na forma como o organismo reage a situações adversas, como lesões, cirurgias e períodos prolongados de inatividade. Em um cenário de aumento do sedentarismo, a falta de preparo físico escancara como isso compromete não apenas a saúde imediata, mas também a capacidade de recuperação no futuro.

Essa relação entre atividade física e recuperação se torna evidente quando se observa o comportamento do corpo em momentos críticos. Pessoas com histórico ativo tendem a apresentar respostas mais rápidas e eficientes, enquanto indivíduos sedentários enfrentam processos mais lentos e, muitas vezes, mais limitantes.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Para o corpo, o exercício promove uma série de mudanças importantes. Há melhora da circulação sanguínea, aumento da força muscular, fortalecimento de tendões e ligamentos e maior eficiência do sistema nervoso. Esses fatores criam uma base que influencia diretamente a capacidade do corpo de reagir diante de lesões ou intervenções médicas.

Além disso, quem mantém uma rotina de exercícios costuma ter uma resposta inflamatória mais equilibrada e uma recuperação dos tecidos mais eficiente. Na prática, isso pesa — e muito — em situações como cirurgias ortopédicas ou lesões musculares, encurtando o tempo de recuperação e ajudando a voltar às atividades com mais segurança.

É nesse cenário que entra a chamada memória muscular. O conceito ajuda a explicar por que o corpo "não esquece" completamente aquilo que já foi treinado. Mesmo depois de um tempo parado, existem adaptações, tanto musculares quanto neurológicas, que permanecem e facilitam a retomada dos movimentos e da força.

Memória muscular

A memória muscular está relacionada a mudanças que ocorrem nas fibras musculares e no sistema nervoso ao longo do tempo. Durante a prática regular de exercícios, o organismo se adapta ao esforço, criando mecanismos que permanecem mesmo após a interrupção das atividades.

Na prática, isso significa que o corpo não "esquece" completamente aquilo que já foi desenvolvido.

Ao retomar os treinos, há uma resposta mais rápida, com ganho de força e coordenação em menos tempo do que em pessoas que nunca se exercitaram.

O especialista em transformação corporal e condicionamento físico Kennedy Belchior Da Silva reforça o impacto da vida ativa. "Manter uma rotina de exercícios físicos vai muito além da estética. Um corpo ativo é, também, um corpo mais preparado para enfrentar lesões, cirurgias e períodos de inatividade", afirma.

Segundo ele, o organismo de quem se exercita regularmente se adapta ao estresse físico, tornando-se mais eficiente nos processos de recuperação. "Entre os principais benefícios estão a melhora da circulação sanguínea, o controle da inflamação e a maior capacidade de regeneração muscular." Também é importante lembrar do sistema nervoso, que se adapta ao exercício, facilitando a execução de movimentos, e contribui para que o corpo responda de forma mais rápida quando é necessário retomar atividades físicas.

Ativos versus sedentários

A fisioterapeuta Raquel Furquim observa no dia a dia essa diferença. "Pacientes fisicamente ativos tendem a apresentar uma recuperação mais rápida e com melhor qualidade funcional, enquanto pacientes sedentários geralmente evoluem de forma mais lenta", destaca. Ela reforça que o sedentarismo não apenas atrasa a recuperação, mas também está associado a mais dor e fadiga. "Indivíduos sedentários costumam apresentar maior risco de complicações e menor autonomia durante a reabilitação."

Além disso, a memória muscular aparece de forma clara na fisioterapia. "Pacientes que já foram ativos retomam movimentos com mais facilidade, porque o sistema neuromuscular responde mais rápido aos estímulos", justifica.

Casos de recuperação após acidentes graves costumam chamar atenção nas redes sociais, especialmente quando envolvem pessoas conhecidas. O ator Kayky Brito é um exemplo recente: após sofrer um atropelamento em 2023, com múltiplas fraturas e traumatismo, ele passou por internação na UTI e um processo intenso de reabilitação. Em poucos meses, apresentava evolução significativa, retomando exercícios físicos e, posteriormente, atividades como corrida. Essa recuperação relativamente rápida pode estar relacionada ao fato de ter um corpo ativo antes do acidente.

Kayke compartilha seu momento de recuperação (foto: Instagram/Reprodução)

Já a ex-ginasta Laís Souza vive uma realidade diferente, embora também marcada pela disciplina física. Após um grave acidente de esqui em 2014, ela ficou tetraplégica e passou a depender de cuidados contínuos. Mesmo sem recuperar os movimentos, Laís utiliza até hoje a rotina e o foco adquiridos no esporte para se dedicar à reabilitação. O caso mostra que, embora o histórico atlético e a chamada memória muscular possam ajudar no processo, eles não são determinantes em situações mais severas, especialmente quando há lesões neurológicas profundas.

Após uma torção na coluna cervical, Lais compartilha ter avanços significativos na recuperação (foto: Instagram/Reprodução)

O corpo preparado

O ortopedista e médico do esporte Pedro Ribeiro reforça que o corpo foi feito para o movimento. "Manter uma rotina de atividade física ao longo da vida é um dos pilares da prevenção e da longevidade funcional", afirma. Segundo ele, o exercício ajuda a preservar massa muscular, mobilidade e capacidade de resposta do organismo. "Melhora a circulação, favorece o aporte de oxigênio e nutrientes e reduz inflamações crônicas", detalha.

Ele também chama atenção para a chamada reserva funcional. "Indivíduos ativos têm maior capacidade cardiorrespiratória e muscular para lidar com períodos de imobilização ou agressão ao organismo", diz. O exercício atua na prevenção de doenças crônicas. "Ele melhora a sensibilidade à insulina, ajuda a controlar a pressão arterial e reduz o colesterol", completa.

A prática regular de exercícios físicos deve ser encarada como um investimento a longo prazo. Mais do que resultados imediatos, ela contribui para a construção de um corpo mais resistente e preparado para enfrentar diferentes desafios ao longo da vida.

Treinos de força ajudam a preservar a massa muscular, enquanto atividades aeróbicas melhoram a capacidade cardiorrespiratória e o controle inflamatório. A combinação desses estímulos é considerada uma das estratégias mais eficientes para manter a saúde.

Mesmo para quem começa mais tarde, os benefícios são significativos. O organismo mantém sua capacidade de adaptação, o que permite ganhos em força, mobilidade e disposição em qualquer fase da vida. Por outro lado, o sedentarismo reduz essa capacidade de resposta e aumenta o risco de complicações. Por isso, especialistas reforçam a importância de manter uma rotina equilibrada e constante.







