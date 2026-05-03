O bem-estar como ritual: a ascensão de studios fitness em Brasília

Nos últimos anos, especialmente no cenário pós-pandemia, várias alternativas para praticar atividade física nasceram e viraram tendência. Em casa, na rua, qualquer que seja o lugar, o importante é estar com a saúde em dia. Nesse contextos, em direção contrária às tradicionais academias de musculação, os amados, mas ainda pouco conhecidos studios, surgem como parte do novo cardápio para os amantes desse universo.

Para o professor de educação física e personal trainer Emanuel Victor, os studios fitness têm apresentado propostas diferentes dentro de modalidades que já existem, porém inovando em metodologia. "Temos, por exemplo, o hyrox, que é uma modalidade de corrida aliada com funcional. Temos até casos de studios que tentam promover skincare enquanto praticam pilates. O que eu enxergo dessa situação é mais a economia de tempo e o dinamismo proposto entre essas ideias", detalha o profissional.

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Assim, a dinâmica muda e o convite é feito: uma nova forma de se exercitar, sem deixar a saúde de lado. Na concepção de Emanuel, essa adesão ainda ajuda muitas pessoas a saírem do sedentarismo. "O formato da aula, por ser diferente, em um lugar mais conceitual e fechado, agrega muito. Algumas academias estão olhando para o que esses studios estão fazendo e estão lançando a modalidade como aula coletiva."

Nesse recente contexto do autocuidado, esses tais lugares que fogem do modelo tradicional de academias de grande porte se consolidam em Brasília, focados em personalização e metodologias específicas. A Lofy Studio, por exemplo, surge como refúgio para quem busca longevidade, seja por meio da integração entre corpo e mente, seja por musculação com rigor técnico. Localizado no Lago Sul, o ambiente nasceu de uma necessidade observada por sua fundadora e CEO, Maria Luisa Matos.

Para ela, a Lofy foi idealizada para preencher uma lacuna. "Veio de uma inquietação pessoal: a de não encontrar em Brasília um espaço onde as pessoas pudessem se cuidar com profundidade. Foi criada com a visão de que cuidar do corpo e da mente é para todos, para ser rotina", explica Maria Luisa.

As atividades presentes no studio são diversificadas, incluindo hot yoga, crioterapia, breathwork e terapia de contraste (Recovery). De acordo com ela, o foco atual é fortalecer a comunidade local antes de alçar voos maiores. "O crescimento, para nós, é mais sobre profundidade e impacto do que quantidade. Nossa energia está concentrada em aprofundar a experiência em Brasília e levar a Lofy para novos formatos, como imersões e, em breve, o digital. O que vivemos é um convite para experiências com mais intenção e cuidado", ressalta a idealizadora.

Uma ferramenta de saúde

Inaugurado em outubro de 2024, o Studio MOVA aposta em uma tendência que segue firme nas redes sociais: o segmento wellness. Projetado pela personal trainer Juliana Benjamin, o espaço conta, hoje, com 120 alunos ativos dentro de sua rotina presencial. "Não somos um lugar voltado para o fitness, somos um studio focado em saúde. O projeto nasceu a partir da percepção de que grande parte das pessoas não se sente pertencente ao ambiente tradicional de academia", afirma a idealizadora.

A metodologia do MOVA é dividida em três etapas fundamentais: mobilidade e ativação, musculação orientada (eixo central) e finalização metabólica com HIIT na bike. De acordo com Juliana, essa estrutura respeita a lógica fisiológica do corpo em atividades que chegam a 60 minutos. "O alvo está em treinar de verdade, com segurança e intensidade — com um olhar especializado para reabilitação, dores articulares e também para mulheres no período da menopausa", destaca a idealizadora. Ela ressalta a personalização das aulas. "Aqui, o treino não é genérico. Ele é pensado, ajustado e conduzido com responsabilidade", explica Juliana.

Sobre o futuro, ela revela que planos de expansão existem, mas com cautela. "A prioridade é consolidar o modelo atual, garantindo que a metodologia seja replicável sem perda de excelência. A expansão não será apenas física, mas conceitual. Levando para outras regiões um modelo de treino que se distancia do fitness tradicional e se aproxima, de fato, do cuidado com a saúde."

Resultados na prática

Para os alunos, o diferencial reside no atendimento humanizado. Mais do que isso, individualizado. A administradora Jessica Moura Camargo da Silva, 39 anos, iniciou sua jornada em studio em fevereiro de 2026 e relata mudanças significativas na rotina e na performance esportiva. "Eu buscava um local que aliasse o verdadeiro conceito de studio, com tratamento humanizado e profissionais alinhados ao meu objetivo. Tive uma perda de quase oito quilos nesses quase três meses, somado ao ciclismo, esporte que pratico há quase uma década", conta Jessica.

Na visão da administradora, o suporte técnico também foi o divisor de águas. "O studio tem sido fundamental para o reforço muscular, garantindo maior desempenho nos pedais. O respeito aos limites de cada aluno tem sido um diferencial enorme", detalha.

Outros lugares

— Vidya Studio, na Asa Norte

— Studio Velocity, na Asa Sul

— FABRIK, no Lago Sul

— Studio Race Bootcamp, na Asa Sul

— Oklahuma Studio, no SIG

— Studio Free Move, no Sudoeste









