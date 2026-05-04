Pasta de amendoim: veja 4 benefícios e como escolher a versão certa

Do coração à glicemia, a pasta de amendoim oferece benefícios que vão muito além da proteína (Imagem: inewsfoto | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Presença constante nas prateleiras dos supermercados e nas rotinas de quem busca praticidade com valor nutricional, a pasta de amendoim deixou de ser tendência para virar hábito alimentar. Rica em gorduras insaturadas, proteínas e micronutrientes, ganhou espaço tanto entre atletas quanto em famílias que querem melhorar a qualidade da dieta, mas o consumo exige alguns critérios.

O amendoim concentra nutrientes relevantes em uma matriz alimentar acessível. Quando processado sem aditivos, mantém propriedades importantes para a saúde metabólica, cardiovascular e desempenho físico. “Na forma de pasta integral, é um alimento funcional completo. O problema está nas versões industrializadas com adição de açúcar e gordura de baixa qualidade”, aponta o Prof. Dr. Durval Ribas Filho, nutrólogo e presidente da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN).

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Nutrientes da pasta de amendoim

Em 100 gramas, a pasta de amendoim natural fornece cerca de 600 kcal, com destaque para:

Proteínas (cerca de 25 g): essenciais para a manutenção muscular e a saciedade;

essenciais para a manutenção muscular e a saciedade; Gorduras boas (cerca de 50 g): predominância de ácidos graxos insaturados, associados à saúde cardiovascular;

predominância de ácidos graxos insaturados, associados à saúde cardiovascular; Fibras: ajudam no controle glicêmico;

ajudam no controle glicêmico; Micronutrientes: vitamina E, magnésio, niacina (B3), zinco e potássio.

Benefícios da pasta de amendoim

A pasta de amendoim integral oferece uma série de vantagens para a saúde quando consumida de forma adequada e dentro de uma dieta equilibrada. Veja!

1. Coração protegido

O consumo regular de oleaginosas está associado à redução do LDL (colesterol “ruim”) e menor risco cardiovascular, graças ao perfil lipídico e aos fitoesteróis.

A pasta de amendoim, quando combinada com carboidratos, ajuda a reduzir os picos de açúcar no sangue e favorece o controle metabólico (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

2. Controle da glicemia

Apesar de calórica, a pasta de amendoim tem baixo índice glicêmico. Quando combinada com carboidratos, reduz picos de açúcar no sangue algo útil para estratégias de controle metabólico.

3. Mais saciedade

Proteína, gordura e fibra, presentes na pasta de amendoim, significam uma digestão mais lenta e menor fome ao longo do dia, o que pode ajudar no controle de peso.

4. Aliada do treino

Rica em arginina, a pasta de amendoim favorece a produção de óxido nítrico, com impacto na circulação e possível melhora de desempenho e recuperação muscular.

Cuidados com o consumo

Apesar dos benefícios, alguns pontos exigem atenção na hora de incluir a pasta de amendoim na rotina. Saber escolher o produto certo e respeitar as quantidades recomendadas faz toda a diferença para aproveitar o alimento sem excessos. Veja!

Leia sempre o rótulo : quanto menos ingrediente, melhor. Idealmente, só amendoim. Sal, só se for em pequena quantidade. Já açúcar e óleos adicionados descaracterizam o produto.

: quanto menos ingrediente, melhor. Idealmente, só amendoim. Sal, só se for em pequena quantidade. Já e óleos adicionados descaracterizam o produto. Controle a porção : de 1 a 2 colheres de sopa por dia (30 a 40 g) são suficientes para obter benefícios sem extrapolar calorias, preferencialmente no café da manhã ou pré-treino.

: de 1 a 2 colheres de sopa por dia (30 a 40 g) são suficientes para obter benefícios sem extrapolar calorias, preferencialmente no café da manhã ou pré-treino. Combine com inteligência : funciona bem com frutas, aveia, iogurte natural ou pão integral. Sempre melhor evitar consumir com ultraprocessados.

: funciona bem com frutas, aveia, iogurte natural ou pão integral. Sempre melhor evitar consumir com ultraprocessados. Alergia merece atenção: o amendoim está entre os principais alérgenos alimentares. Pessoas com histórico de alergia a oleaginosas devem consultar um alergologista antes do consumo.

“A pasta de amendoim pode ser uma aliada real da saúde, desde que seja integral, bem dosada e inserida em uma dieta equilibrada. O problema não está no alimento, mas na escolha e na quantidade”, finaliza o nutrólogo.

Por Andréa Simões