Segunda pele de renda transforma looks básicos em fashion

Se antes a blusa segunda pele de renda era automaticamente associada a produções noturnas ou a um visual mais romântico, agora ela assume o papel de peça estratégica. Em 2026, ela aparece como um dos elementos mais versáteis do guarda-roupa, daqueles que transformam o look sem esforço, mas com muita intenção.

A força da peça está justamente na capacidade de adicionar camadas visuais. Para a designer de moda Tamara Kern, esse é o ponto central da tendência. "Ela funciona como uma camada de informação. Um look básico ganha textura, profundidade e intenção só com essa sobreposição", explica. E não é exagero. Um jeans com camiseta ou uma alfaiataria simples podem ganhar outra leitura apenas com a presença sutil da renda.

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Não se trata de exagero ou produção elaborada. Às vezes, basta um detalhe aparecendo na gola, nos punhos ou sob uma peça mais estruturada para que o visual mude completamente. É o tipo de styling que parece simples, mas carrega um olhar mais apurado de moda

Se existe uma palavra-chave para entender o sucesso da segunda pele de renda hoje, é contraste. Esqueça a ideia de usar a peça de forma previsível. A graça está justamente em quebrar expectativas. "A renda tem uma linguagem delicada e sensual, então ela se destaca ainda mais quando combinada com tecidos mais estruturados", ensina Tamara. Alfaiataria, jeans encorpado, couro e tricôs robustos são alguns dos materiais que criam esse equilíbrio visual.

Esse jogo entre leveza e peso constrói uma estética mais contemporânea. Uma segunda pele transparente sob um blazer estruturado, por exemplo, cria uma tensão interessante entre o corpo e a forma. Já com uma jaqueta de couro, o resultado é mais ousado, quase provocativo.

Do clássico ao ousado

A renda sempre carregou uma carga simbólica forte, marcada por feminilidade, delicadeza e sensualidade. Mas, segundo Tamara, o segredo não está em suavizar essas características, mas, sim, em reposicioná-las. "A ideia é deslocar essa sensualidade. Em vez de usar a renda onde ela é esperada, o interessante é criar contraste com peças de outra linguagem", afirma.

Na prática, isso significa combinar a segunda pele com modelagens amplas, peças de alfaiataria, jeans mais retos ou até elementos utilitários. O resultado é uma sensualidade menos explícita e muito mais interessante, quase sugerida.

A versatilidade da segunda pele de renda é um dos seus maiores trunfos. Ela não pertence a um único estilo — pelo contrário, se adapta facilmente a diferentes propostas. Em produções mais minimalistas, a peça pode aparecer em tons neutros, como preto, off-white ou marrom, funcionando quase como uma textura adicional sob peças de linhas limpas. Blazers, vestidos retos e tricôs são boas apostas nesse caso.

Já em um visual urbano e contemporâneo, a renda ganha força ao ser combinada com jeans amplos, coletes oversized e botas. Aqui, o contraste fala mais alto.

Para quem prefere ousar, vale explorar transparências, lingerie aparente, cores mais intensas e até sobreposições com outras texturas. A ideia é assumir a peça como protagonista e brincar com as possibilidades. "O mais importante é que a renda pareça uma escolha de styling, não algo aleatório no look", reforça Tamara.

Em constante reinvenção

Para a designer Bruna Lais, a longevidade da peça também explica seu sucesso. "É uma peça que consegue se manter atual ao longo dos anos e se adapta a diversas ocasiões", afirma.

Essa capacidade de se reinventar faz com que a segunda pele de renda atravesse tendências sem perder relevância. Mas, para garantir um bom investimento, ela destaca a importância da qualidade do material. "Optar por rendas como a guipir faz diferença na durabilidade e no conforto, já que é uma peça justa ao corpo", explica.

Além disso, Bruna reforça que o equilíbrio é essencial na hora de montar o look. Em ocasiões formais, a dica é apostar em combinações mais discretas, com alfaiataria e acessórios neutros. Já no casual, vale explorar combinações mais livres, como jeans, camisas abertas e até couro.

O retorno da segunda pele de renda também está diretamente ligado ao resgate de tendências dos anos 1980 e 1990. Transparências, cetim e sobreposições voltaram com força, agora com uma leitura mais atual.

Ícones da cultura pop ajudaram a consolidar essa estética, como Madonna, que explorava a renda de forma ousada e cheia de personalidade. Hoje, essa influência aparece reinterpretada, menos literal, mais conceitual e mais versátil.

Se antes a renda era quase exclusiva de produções noturnas, hoje ela ganha espaço também durante o dia. E, segundo as especialistas, é justamente nesse contexto que ela se torna mais interessante.

A chave está no equilíbrio. Peças estruturadas, modelagens amplas e uma paleta mais limpa ajudam a adaptar a transparência para o cotidiano. Com isso, a segunda pele de renda deixa de ser um elemento previsível e passa a ocupar um lugar mais criativo no styling.







