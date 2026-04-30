Coleção de Nara Resende une moda autoral e arte em peças leves

Entre Goiânia e Brasília, a marca Nara Resende reafirma sua identidade com o lançamento da coleção Não existe arte sem liberdade. Mais do que apresentar novos looks, a proposta se constrói como um manifesto sobre a autonomia feminina, traduzido em tecidos fluidos, modelagens confortáveis e uma estética que valoriza a individualidade.

Com uma trajetória iniciada em 1992, a marca se consolidou apostando em processos artesanais e em uma moda que acompanha o cotidiano da mulher contemporânea. Nesta nova coleção, a leveza surge como elemento central, não apenas no caimento das peças, mas na forma como elas dialogam com o corpo e com o movimento.

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Segundo a estilista Nara Resende, a ideia foi criar roupas que não limitam, mas acompanham. “A leveza aparece na escolha de tecidos fluidos e em modelagens que não prendem o corpo. O objetivo foi criar peças que acompanham o movimento natural da mulher, garantindo conforto e elegância”, afirma. A proposta, segundo ela, transita entre o cotidiano e ocasiões especiais, sempre priorizando a liberdade de se movimentar.

O ponto alto da coleção é a colaboração inédita com a artista plástica Hortência Moreira. A parceria nasce de uma afinidade estética e de um diálogo construído ao longo dos anos, que agora se materializa na transformação da arte em estampa ou, como define a própria marca, em “telas em movimento”.



“A ideia foi tirar a arte da tela e trazê-la para o cotidiano das nossas clientes”, explica Nara. A transposição do trabalho artístico para o tecido exigiu adaptações técnicas, mas manteve a essência da obra original. Para Hortência, o processo ampliou sua percepção sobre os caminhos da criação. “Foi uma experiência nova e uma oportunidade de ver a expansão do meu trabalho”, comenta.



As estampas carregam referências urbanas e arquitetônicas, marcas do olhar da artista sobre a cidade. Elementos como ruínas, estruturas improvisadas e composições inesperadas do cotidiano ganham novas leituras ao serem transportados para o vestuário, criando uma narrativa visual que mistura geometria e formas orgânicas.



Essa fusão entre arte e moda reforça a proposta da coleção, transformar o vestir em um ato de expressão. Para Hortência, o deslocamento da obra para o corpo evidencia o caráter expansivo da arte. “A criação não se limita a apenas um campo de fazer. A arte pode se expandir e transitar em outras esferas”, afirma.



No contexto do Dia das Mães, a coleção também propõe uma reflexão sobre identidade e autonomia. Nara define a maternidade como “uma das formas mais complexas de criação” e destaca a importância de uma moda que acompanhe essa vivência sem apagar a individualidade. “Quando desenho para outras mães, meu objetivo é oferecer uma moda que facilite esse dia a dia dinâmico, mas que, acima de tudo, respeite a essência dessa mulher”, diz.



Mais do que tendência, a coleção reafirma um posicionamento, o de que a roupa deve servir à mulher e não o contrário. Nesse sentido, a moda se consolida como linguagem, ferramenta de comunicação e, sobretudo, espaço de liberdade.



Ao transformar tecidos em superfícies de expressão e o corpo em suporte artístico, a nova coleção da marca aponta para um caminho em que vestir-se é também um gesto de afirmação.

Vestido com estampa artística aposta em modelagem ampla e tecido leve (foto: @gutaguerra__)

Conjunto em tons neutros destaca caimento fluido e proposta minimalista (foto: @gutaguerra__)



