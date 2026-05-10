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Rosto limpo, alma leve: saiba como retirar a maquiagem corretamente

Dormir com maquiagem impede a regeneração celular e detona a barreira cutânea. Descubra como a limpeza correta pode garantir o bem-estar da sua pele

É muito importante é garantir que a pele esteja completamente limpa antes de dormir - (crédito: Reprodução/Freepik)
É muito importante é garantir que a pele esteja completamente limpa antes de dormir - (crédito: Reprodução/Freepik)

Depois de uma festa ou daquele dia de trabalho intenso, muitas mulheres cometem um descuido que pode custar caro: dormir de maquiagem. Um dos principais vilões da rotina de skincare, esse pequeno erro pode comprometer a barreira cutânea e acelerar o surgimento de rugas e imperfeições no rosto. Durante o sono, a pele passa por um processo natural de renovação celular, que é severamente interrompido pelos resíduos de cosméticos, oleosidade e poluição acumulados ao longo do dia.

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Segundo a médica dermatologista Samara Kouzak, membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia, essa prática afeta diretamente o equilíbrio do microbioma cutâneo. "Quando há resíduos de maquiagem, o processo de regeneração da face pode ser prejudicado, além do funcionamento dos folículos pilossebáceos, favorecendo inflamação, obstrução dos poros e envelhecimento precoce", explica a especialista.

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Com isso, a atenção deve ser redobrada na região dos olhos, onde a pele é visivelmente mais fina e sensível. Samara Kouzak ressalta que o acúmulo de máscara de cílios e delineador pode causar inflamações locais e riscos maiores, como conjuntivite e blefarite. "Os principais riscos também incluem surgimento de acne e cravos, aumento da oleosidade, irritação e sensibilização da pele, favorecendo dermatites de contato e outras alergias", detalha Samara.

A região dos olhos exige limpeza mais delicada e uso de produtos adequados para evitar sensibilização. A linha dos cílios também exige cuidado, pois o acúmulo de máscara pode causar inflamações locais. "O nariz e a região ao redor da boca costumam ter uma maior concentração de glândulas sebáceas, com tendência à obstrução caso não sejam higienizados corretamente."

Rotina de cuidados

Seja em casa, seja fora dela, Luiza Dantas, 24 anos, adora estar maquiada. Por isso, o cuidado com a pele precisa ser redobrado. "Tento sempre manter a hidratação, bebendo bastante água e usando produtos não comedogênicos, que não entopem os poros", detalha.

No entanto, mesmo que esteja atenta e com uma rotina especial para pele, vez ou outra acontece de dormir com maquiagem. Mas, assim que acorda, reforça a limpeza do rosto, especialmente quanto à hidratação. "Uso o Cicaplast Baume B5 da La Roche-Posay, que ajuda a acalmar e recuperar a pele, sinto que ele ajuda bastante, não só nos dias que preciso de um cuidado redobrado como também ajuda a manter a hidratação no clima seco de Brasília", acrescenta Luiza.

Para retirar a maquiagem, ela usa água micelar e, depois, lava com um sabonete específico para seu tipo de pele, como o gel de limpeza facial. "Para finalizar, gosto de usar um sérum de ácido hialurônico."

Estratégias e tendências

A dermatologista Regina Buffman destaca que a presença desses resíduos impede que a pele respire adequadamente. Segundo ela, a longo prazo, o resultado é a perda de viço, textura irregular e até intensificação de linhas finas, já que a pele não consegue se recuperar corretamente do estresse oxidativo diário. O ideal, conforme a profissional, é realizar uma limpeza em duas etapas: primeiro, usar um demaquilante ou óleo de limpeza para dissolver a maquiagem; em seguida, lavar o rosto com um sabonete adequado ao tipo de pele. 

"Para quem não dispõe de produtos específicos, uma alternativa é utilizar um sabonete facial suave e, em casos pontuais, óleos vegetais leves, como o de coco ou jojoba, para ajudar na remoção — sempre com cuidado para não deixar resíduos. O mais importante é garantir que a pele esteja completamente limpa antes de dormir", acrescenta Regina.

Para cuidados mais específicos, pessoas com peles oleosas devem optar por produtos oil-free e fórmulas leves, como águas micelares ou géis de limpeza. Já as peles secas se beneficiam de óleos de limpeza e produtos mais hidratantes, que não comprometam a barreira cutânea. "Peles sensíveis devem priorizar fórmulas hipoalergênicas e sem fragrância, para evitar irritações", completa a dermatologista.

Pensando em novas e mais acessíveis maneiras de cuidar do rosto, as novas tendências para limpadores cutâneos incluem removedores à base de água, cleansing balms, que  são texturas que começam sólidas e se transformam em óleo, com alta eficácia e sensorial sofisticado, cleansing oils e águas micelares mais modernas, alguns com nanopartículas, que contenham ativos calmantes e hidratantes. 

E, por fim, produtos multifuncionais que limpam, tratam e protegem a barreira cutânea. "Existe, ainda, uma tendência, especialmente de produtos coreanos com foco no skincare, que preserva o microbioma da pele, ou seja, limpadores mais suaves, que respeitam a flora natural da pele. A limpeza está deixando de ser apenas um passo básico, e está passando a ser uma etapa estratégica no cuidado da pele", ressalta Samara Kouzak.

Luiza adora se maquiar para festas e outros eventos
Luiza adora se maquiar para festas e outros eventos (foto: Arquivo pessoal)

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Eduardo Fernandes

Repórter Jr

Jornalista formado pela Universidade Paulista, estou no Correio Braziliense há dois anos. Antes, na Editoria de Cidades, agora, como Repórter da Revista do Correio.

Por Eduardo Fernandes
postado em 10/05/2026 06:00
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