10 sopas termogênicas para aquecer e ajudar no processo de emagrecimento

As sopas termogênicas são grandes aliadas no processo de emagrecimento, pois ajudam a estimular o metabolismo, possuem baixo teor calórico e são ricas em nutrientes importantes para o bom funcionamento do organismo. Esses fatores podem contribuir para mais disposição na prática de exercícios, redução da retenção de líquidos e maior sensação de saciedade ao longo do dia.
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Abaixo, confira 10 sopas termogênicas para ajudar a emagrecer!
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1. Sopa de mandioquinha com gengibre
Ingredientes
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1/2 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 colher de chá de gengibre fresco ralado
- 1/2 colher de chá de cúrcuma
- 1 pitada de pimenta-do-reino moída
- 1 cenoura cortada em cubos
- 1 mandioquinha cortada em cubos
- 1 tomate picado
- 1 l de caldo de legumes
- Salsinha picada e sal a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o alho e o gengibre, mexendo por alguns segundos para liberar os aromas. Adicione a cúrcuma e a pimenta-do-reino, misturando bem. Em seguida, coloque a cenoura, a mandioquinha e o tomate, refogando por alguns minutos. Despeje o caldo de legumes, tempere com sal e deixe cozinhar em fogo médio até os legumes ficarem macios. Se desejar uma textura mais cremosa, amasse levemente parte dos legumes na própria panela. Finalize com salsinha e sirva quente.
2. Sopa de frango com legumes
Ingredientes
- 1 peito de frango cozido e cortado em cubos
- 4 dentes de alho descascados e amassados
- 1 colher de sopa de azeite
- 2 chuchus descascados e cortados em cubos
- 1/2 abobrinha cortada em cubos
- 2 cenouras descascadas e cortadas em rodelas
- 1/2 repolho cortado em tiras
- 1 maço de agrião picado
- 1 maço de couve-manteiga picado
- 2 tomates sem sementes e cortados em cubos
- 1 pimenta dedo-de-moça sem sementes e picada
- 2 colheres de sopa de cheiro-verde picado
- 1 l de água fervente
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o peito de frango e refogue até dourar. Acrescente os temperos e os vegetais, cubra com a água fervente e cozinhe por 20 minutos. Desligue o fogo e sirva em seguida.
3. Sopa de abóbora com gengibre
Ingredientes
- 500 g de abóbora-cabotiá cortada em cubos
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho amassados
- 1 pedaço de gengibre fresco descascado e picado
- 1 cenoura cortada em rodelas
- 1 colher de chá de açafrão em pó
- Sal e salsinha picada a gosto
- 1 colher de chá de azeite de oliva
- Água suficiente para o cozimento
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione a cebola e o alho e refogue até ficarem levemente dourados. Acrescente o gengibre e mexa por alguns segundos para liberar o aroma. Em seguida, adicione a abóbora-cabotiá e a cenoura, misturando bem para envolver nos temperos. Cubra com água e deixe cozinhar em fogo médio até que os legumes fiquem bem macios. Adicione o açafrão e ajuste o sal. Misture bem. Desligue o fogo e finalize com a salsinha. Sirva ainda quente.
4. Sopa de brócolis com couve-flor
Ingredientes
- Floretes de 1 brócolis
- Floretes de 1/2 couve-flor
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 l de caldo de legumes
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio. Refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o alho e refogue por mais 1 minuto. Adicione o brócolis e a couve-flor. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Cubra com o caldo de legumes. Tampe e cozinhe por cerca de 20 minutos, até tudo ficar bem macio. Sirva em seguida.
5. Sopa de couve-manteiga e tomate
Ingredientes
- 1 xícara de chá de tomate sem pele e picado
- 1 l de caldo de carne natural
- 1 colher de chá de azeite de oliva
- 1 pedaço pequeno de pimenta vermelha sem sementes
- 1 maço de couve-manteiga cortado em tiras
- 1 cebola descascada e picada
- 1 folha de louro
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente o caldo de carne, a pimenta, a folha de louro e o sal e cozinhe por 10 minutos. Em seguida, coloque a couve-manteiga e o tomate e cozinhe por mais 5 minutos. Desligue o fogo, tempere com pimenta-do-reino e sirva em seguida.
6. Sopa de tomate com beterraba e cenoura
Ingredientes
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 cebola descascada e cortada em cubos
- 3 dentes de alho descascados e picados
- 5 tomates sem sementes e picados
- 1 beterraba descascada e picada
- 1 cenoura descascada e picada
- 1/2 colher de chá de cominho moído
- 1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída
- 1 colher de chá de gengibre em pó
- 1/2 colher de chá de canela em pó
- 1 colher de chá de páprica defumada
- 1 colher de chá de sal
- 500 ml de água
- Cebolinha picada para finalizar
Modo de preparo
Em uma panela grande, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e refogue até dourar. Acrescente os tomates, a beterraba, a cenoura, o cominho, a pimenta-do-reino, o gengibre, a canela, a páprica e o sal e cubra com água. Tampe e cozinhe até os vegetais ficarem macios. Desligue o fogo, finalize com a cebolinha e sirva em seguida.
7. Sopa de quinoa com pimenta-caiena e cúrcuma
Ingredientes
- 1/2 xícara de chá de quinoa
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 tomate sem sementes e picado
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 colher de chá de cúrcuma em pó
- 1 pitada de pimenta-caiena
- 750 ml de caldo de legumes quente
- Sal a gosto
- Salsinha fresca picada para finalizar
Modo de preparo
Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione a cebola e o alho e refogue até dourar. Acrescente o tomate e tempere com a cúrcuma e a pimenta-caiena. Misture bem e refogue por 2 a 3 minutos para liberar os aromas. Coloque a quinoa, misture e cubra com o caldo de legumes quente. Tempere com sal. Deixe ferver, abaixe o fogo e cozinhe com a panela semitampada por aproximadamente 20 minutos, até a quinoa ficar macia e translúcida. Finalize com a salsinha e sirva em seguida.
8. Sopa de lentilha com curry e espinafre
Ingredientes
- 1 xícara de chá de lentilha
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 2 xícaras de chá de folhas de espinafre
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1 colher de sopa de curry em pó
- 1 colher de chá de cúrcuma em pó
- 1 l de caldo de legumes quente
- Sal a gosto
Modo de preparo
Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione a cebola e refogue até ficar macia. Junte o alho e refogue por mais 1 minuto. Adicione a lentilha e tempere com o curry e a cúrcuma. Refogue tudo por 2 a 3 minutos, mexendo bem. Cubra com o caldo de legumes quente. Tempere com sal. Deixe cozinhar em fogo médio-baixo por cerca de 25 minutos, até a lentilha ficar macia. Quando a lentilha estiver quase pronta, junte o espinafre. Cozinhe por mais 2 a 3 minutos, só até murchar. Sirva em seguida.
9. Sopa de legumes com gengibre
Ingredientes
- 1 cenoura cortada em rodelas
- 1 batata cortada em cubos
- 1 pedaço de gengibre fresco picado
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 l de caldo de legumes
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Suco de 1/2 limão-siciliano
- Salsinha fresca picada para finalizar
Modo de preparo
Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio. Refogue a cebola até ficar macia. Acrescente o alho e o gengibre, refogando por mais 1-2 minutos até soltar aroma. Adicione a cenoura e a batata. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Cubra com o caldo de legumes. Deixe ferver, depois abaixe o fogo e cozinhe até que todos os legumes fiquem bem macios. Adicione o suco de limão-siciliano e mexa. Finalize com salsinha e sirva em seguida.
10. Sopa de grão-de-bico com alho
Ingredientes
- 1 xícara de chá de grão-de-bico cozido
- 1 cebola picada
- 3 dentes de alho picados
- 1 cenoura cortada em rodelas
- 1 tomate picado
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1 colher de chá de cúrcuma em pó
- 1 colher de chá de páprica defumada
- 1 pitada de pimenta-caiena
- Sal e salsinha picada a gosto
- 1 l de água quente
Modo de preparo
Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até começarem a dourar e liberarem aroma. Acrescente a cenoura e o tomate e mexa bem, deixando cozinhar por alguns minutos até que os legumes comecem a ficar levemente macios. Em seguida, adicione o grão-de-bico e misture.
Coloque a cúrcuma, a páprica defumada e a pimenta-caiena, envolvendo bem todos os ingredientes. Despeje a água quente, ajuste o sal e misture novamente. Deixe cozinhar em fogo baixo por cerca de 15 a 20 minutos, mexendo de vez em quando, até que o caldo fique mais encorpado e os sabores bem apurados. Finalize com salsinha e sirva.