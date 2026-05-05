10 sopas termogênicas para aquecer e ajudar no processo de emagrecimento

As sopas termogênicas são grandes aliadas no processo de emagrecimento, pois ajudam a estimular o metabolismo, possuem baixo teor calórico e são ricas em nutrientes importantes para o bom funcionamento do organismo. Esses fatores podem contribuir para mais disposição na prática de exercícios, redução da retenção de líquidos e maior sensação de saciedade ao longo do dia.

Abaixo, confira 10 sopas termogênicas para ajudar a emagrecer!

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1. Sopa de mandioquinha com gengibre

Ingredientes

1 colher de sopa de azeite de oliva

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de chá de gengibre fresco ralado

1/2 colher de chá de cúrcuma

1 pitada de pimenta-do-reino moída

1 cenoura cortada em cubos

1 mandioquinha cortada em cubos

1 tomate picado

1 l de caldo de legumes

Salsinha picada e sal a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o alho e o gengibre, mexendo por alguns segundos para liberar os aromas. Adicione a cúrcuma e a pimenta-do-reino, misturando bem. Em seguida, coloque a cenoura, a mandioquinha e o tomate, refogando por alguns minutos. Despeje o caldo de legumes, tempere com sal e deixe cozinhar em fogo médio até os legumes ficarem macios. Se desejar uma textura mais cremosa, amasse levemente parte dos legumes na própria panela. Finalize com salsinha e sirva quente.

2. Sopa de frango com legumes

Ingredientes

1 peito de frango cozido e cortado em cubos

cozido e cortado em cubos 4 dentes de alho descascados e amassados

1 colher de sopa de azeite

2 chuchus descascados e cortados em cubos

1/2 abobrinha cortada em cubos

2 cenouras descascadas e cortadas em rodelas

1/2 repolho cortado em tiras

1 maço de agrião picado

1 maço de couve-manteiga picado

2 tomates sem sementes e cortados em cubos

1 pimenta dedo-de-moça sem sementes e picada

2 colheres de sopa de cheiro-verde picado

1 l de água fervente

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o peito de frango e refogue até dourar. Acrescente os temperos e os vegetais, cubra com a água fervente e cozinhe por 20 minutos. Desligue o fogo e sirva em seguida.

3. Sopa de abóbora com gengibre

Ingredientes

500 g de abóbora -cabotiá cortada em cubos

-cabotiá cortada em cubos 1 cebola picada

2 dentes de alho amassados

1 pedaço de gengibre fresco descascado e picado

1 cenoura cortada em rodelas

1 colher de chá de açafrão em pó

Sal e salsinha picada a gosto

1 colher de chá de azeite de oliva

Água suficiente para o cozimento

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione a cebola e o alho e refogue até ficarem levemente dourados. Acrescente o gengibre e mexa por alguns segundos para liberar o aroma. Em seguida, adicione a abóbora-cabotiá e a cenoura, misturando bem para envolver nos temperos. Cubra com água e deixe cozinhar em fogo médio até que os legumes fiquem bem macios. Adicione o açafrão e ajuste o sal. Misture bem. Desligue o fogo e finalize com a salsinha. Sirva ainda quente.

Sopa de brócolis com couve-flor (Imagem: HannaTor | Shutterstock)

4. Sopa de brócolis com couve-flor

Ingredientes

Floretes de 1 brócolis

Floretes de 1/2 couve-flor

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de azeite

1 l de caldo de legumes

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio. Refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o alho e refogue por mais 1 minuto. Adicione o brócolis e a couve-flor. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Cubra com o caldo de legumes. Tampe e cozinhe por cerca de 20 minutos, até tudo ficar bem macio. Sirva em seguida.

5. Sopa de couve-manteiga e tomate

Ingredientes

1 xícara de chá de tomate sem pele e picado

1 l de caldo de carne natural

1 colher de chá de azeite de oliva

1 pedaço pequeno de pimenta vermelha sem sementes

1 maço de couve-manteiga cortado em tiras

1 cebola descascada e picada

1 folha de louro

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente o caldo de carne, a pimenta, a folha de louro e o sal e cozinhe por 10 minutos. Em seguida, coloque a couve-manteiga e o tomate e cozinhe por mais 5 minutos. Desligue o fogo, tempere com pimenta-do-reino e sirva em seguida.

Sopa de tomate com beterraba e cenoura (Imagem: Nataliya Uvarova | Shutterstock)

6. Sopa de tomate com beterraba e cenoura

Ingredientes

1 colher de sopa de azeite

1 cebola descascada e cortada em cubos

3 dentes de alho descascados e picados

5 tomates sem sementes e picados

sem sementes e picados 1 beterraba descascada e picada

1 cenoura descascada e picada

1/2 colher de chá de cominho moído

1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída

1 colher de chá de gengibre em pó

1/2 colher de chá de canela em pó

1 colher de chá de páprica defumada

1 colher de chá de sal

500 ml de água

Cebolinha picada para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela grande, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e refogue até dourar. Acrescente os tomates, a beterraba, a cenoura, o cominho, a pimenta-do-reino, o gengibre, a canela, a páprica e o sal e cubra com água. Tampe e cozinhe até os vegetais ficarem macios. Desligue o fogo, finalize com a cebolinha e sirva em seguida.

7. Sopa de quinoa com pimenta-caiena e cúrcuma

Ingredientes

1/2 xícara de chá de quinoa

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 tomate sem sementes e picado

1 colher de sopa de azeite

1 colher de chá de cúrcuma em pó

1 pitada de pimenta-caiena

750 ml de caldo de legumes quente

Sal a gosto

Salsinha fresca picada para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione a cebola e o alho e refogue até dourar. Acrescente o tomate e tempere com a cúrcuma e a pimenta-caiena. Misture bem e refogue por 2 a 3 minutos para liberar os aromas. Coloque a quinoa, misture e cubra com o caldo de legumes quente. Tempere com sal. Deixe ferver, abaixe o fogo e cozinhe com a panela semitampada por aproximadamente 20 minutos, até a quinoa ficar macia e translúcida. Finalize com a salsinha e sirva em seguida.

8. Sopa de lentilha com curry e espinafre

Ingredientes

1 xícara de chá de lentilha

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

2 xícaras de chá de folhas de espinafre

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 colher de sopa de curry em pó

1 colher de chá de cúrcuma em pó

1 l de caldo de legumes quente

Sal a gosto

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione a cebola e refogue até ficar macia. Junte o alho e refogue por mais 1 minuto. Adicione a lentilha e tempere com o curry e a cúrcuma. Refogue tudo por 2 a 3 minutos, mexendo bem. Cubra com o caldo de legumes quente. Tempere com sal. Deixe cozinhar em fogo médio-baixo por cerca de 25 minutos, até a lentilha ficar macia. Quando a lentilha estiver quase pronta, junte o espinafre. Cozinhe por mais 2 a 3 minutos, só até murchar. Sirva em seguida.

Sopa de legumes com gengibre (Imagem: New Africa | Shutterstock)

9. Sopa de legumes com gengibre

Ingredientes

1 cenoura cortada em rodelas

1 batata cortada em cubos

1 pedaço de gengibre fresco picado

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de azeite

1 l de caldo de legumes

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Suco de 1/2 limão-siciliano

Salsinha fresca picada para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio. Refogue a cebola até ficar macia. Acrescente o alho e o gengibre, refogando por mais 1-2 minutos até soltar aroma. Adicione a cenoura e a batata. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Cubra com o caldo de legumes. Deixe ferver, depois abaixe o fogo e cozinhe até que todos os legumes fiquem bem macios. Adicione o suco de limão-siciliano e mexa. Finalize com salsinha e sirva em seguida.

10. Sopa de grão-de-bico com alho

Ingredientes

1 xícara de chá de grão-de-bico cozido

cozido 1 cebola picada

3 dentes de alho picados

1 cenoura cortada em rodelas

1 tomate picado

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de cúrcuma em pó

1 colher de chá de páprica defumada

1 pitada de pimenta-caiena

Sal e salsinha picada a gosto

1 l de água quente

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até começarem a dourar e liberarem aroma. Acrescente a cenoura e o tomate e mexa bem, deixando cozinhar por alguns minutos até que os legumes comecem a ficar levemente macios. Em seguida, adicione o grão-de-bico e misture.

Coloque a cúrcuma, a páprica defumada e a pimenta-caiena, envolvendo bem todos os ingredientes. Despeje a água quente, ajuste o sal e misture novamente. Deixe cozinhar em fogo baixo por cerca de 15 a 20 minutos, mexendo de vez em quando, até que o caldo fique mais encorpado e os sabores bem apurados. Finalize com salsinha e sirva.