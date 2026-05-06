Vitaminas caseiras: 5 receitas ricas em fibras para o dia a dia

As vitaminas caseiras são uma ótima maneira de incluir mais fibras na rotina. Esses nutrientes são essenciais para a saúde do sistema digestivo, pois ajudam a regular o intestino, aumentam a sensação de saciedade e contribuem para o controle do colesterol e da glicemia.
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Além disso, o consumo regular de fibras está associado à prevenção de doenças cardiovasculares e ao bom funcionamento do metabolismo. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o consumo diário recomendado para adultos é de, no mínimo, 25 g de fibras.
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Por isso, abaixo, confira como preparar receitas de vitaminas ricas em fibras para o dia a dia!
1. Vitamina de mamão, banana, granola e aveia
Ingredientes
- 1 fatia de mamão formosa
- 1 banana cortada em rodelas
- 1 colher de sopa de granola
- 1 colher de sopa de farelo de aveia
- 200 ml de leite gelado
Modo de preparo
Em um liquidificador, bata o mamão com a banana, a granola, o farelo de aveia e o leite até obter uma mistura cremosa e homogênea. Sirva em seguida.
2. Vitamina de abacate com cacau e chia
Ingredientes
- Polpa de 1/2 abacate
- 200 ml de leite gelado
- 1 colher de sopa de cacau em pó
- 1 colher de sopa de chia
Modo de preparo
Em um liquidificador, bata o abacate com o leite, o cacau em pó e a chia até obter uma mistura cremosa e homogênea. Sirva em seguida.
3. Vitamina de açaí com linhaça
Ingredientes
- 1 polpa de açaí congelada
- 1 banana cortada em rodelas
- 200 ml de leite de amêndoas gelado
- 1 colher de sopa de linhaça
Modo de preparo
Em um liquidificador, bata a polpa de açaí com a banana, o leite de amêndoas e a linhaça até obter uma mistura cremosa e homogênea. Sirva em seguida.
4. Vitamina de ameixa seca e aveia
Ingredientes
- 1 maçã picada e sem sementes
- 3 ameixas secas sem caroço
- 1 colher de sopa de aveia em flocos
- 200 ml de leite de amêndoas gelado
Modo de preparo
Em um liquidificador, bata a maçã com as ameixas, a aveia em flocos e o leite de amêndoas até obter uma mistura cremosa e homogênea. Sirva em seguida.
5. Vitamina de frutas vermelhas, aveia e semente de abóbora
Ingredientes
- 1 xícara de chá de frutas vermelhas congeladas
- 1 colher de sopa de aveia em flocos
- 1 colher de sopa de semente de abóbora sem casca
- 200 ml de leite de amêndoas gelado
Modo de preparo
Em um liquidificador, bata as frutas vermelhas com a aveia em flocos, a semente de abóbora e o leite de amêndoas até obter uma mistura cremosa e homogênea. Sirva em seguida.