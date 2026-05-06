5 livros que redefinem o autocuidado e o envelhecimento saudável

Os livros podem ajudar a envelhecer com mais saúde, autonomia e qualidade de vida (Imagem: simona pilolla 2 | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Conforme a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), em 2025, as pessoas com 60 anos ou mais representaram 16,6% da população brasileira. O levantamento exibe um crescimento de 5,3% na quantidade de idosos, se comparado a 2012.

Neste contexto, o ortopedista Fellipe Valle, especialista em medicina regenerativa e diretor da Motore Medicina Avançada, destaca a importância dos cuidados com a saúde articular para garantir um corpo ativo e mais saudável ao longo dos anos.

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Longevidade articular é tratar o desgaste antes que ele se torne incapacitante. Não é sobre evitar cirurgias, mas garantir independência e qualidade de vida. A ideia é manter as articulações estáveis, sem dor e com mobilidade preservada, explica.

Cuidar da saúde articular é essencial para evitar que, com o avanço da idade, problemas apareçam. “A partir dos 30 anos, há uma degeneração silenciosa e progressiva. Alguns critérios aumentam a velocidade degenerativa, então é importante prevenir em vez de tratar a doença. É mais interessante iniciar a investigação antes de os sinais e sintomas aparecerem”, alerta.

O especialista, então, compôs uma lista com 5 livros que ele classifica como importantes para redefinir os parâmetros do autocuidado e envelhecimento. Fellipe Valle considera que esses exemplares da literatura médica oferecem orientações essenciais para a construção de uma vida com menos desgastes articulares e mais autonomia funcional. Confira!

1. Longevidade Articular: Intervir Antes de Degenerar. A Nova Era da Saúde Articular

O livro Longevidade Articular: Intervir Antes de Degenerar. A Nova Era da Saúde Articular” apresenta estratégias para preservar a mobilidade e reduzir os impactos do desgaste nas articulações ao longo dos anos (Imagem: Reprodução digital | Editora Viseu)

O livro escrito por Fellipe Valle apresenta uma nova forma de compreender o envelhecimento das articulações: agir antes que o desgaste se torne irreversível. Com base em evidências científicas e na prática clínica atual, a obra reúne conceitos de biomecânica, metabolismo, genética, composição corporal e medicina regenerativa para explicar como preservar articulações, músculos, tendões e ossos ao longo da vida.

De forma clara e prática, o leitor aprende a identificar sinais precoces de risco musculoesquelético e estratégias para manter mobilidade, autonomia e desempenho físico. Voltado a médicos, profissionais da saúde e leitores interessados em envelhecimento saudável, o livro une prevenção, ciência e qualidade de vida.

2. A revolução da longevidade

Em A revolução da longevidade, o autor reflete sobre os desafios do envelhecimento no Brasil e mostra como viver mais pode representar uma conquista coletiva (Imagem: Reprodução digital | Editora Vestígio)

Neste livro, Alexandre Kalache analisa como o envelhecimento da população está transformando o Brasil. Com experiências pessoais, dados e reflexões sobre saúde, participação social e desigualdade, o autor mostra os desafios de um país que envelhece rapidamente. A obra também propõe uma visão positiva da longevidade, defendendo que envelhecer pode representar conquista e qualidade de vida quando há combate ao idadismo e investimento em inclusão e bem-estar.

3. Tempo de vida: por que envelhecemos e por que não precisamos

Em Tempo de vida: por que envelhecemos e por que não precisamos, a narrativa explora descobertas científicas que investigam maneiras de desacelerar o envelhecimento e ampliar a qualidade de vida (Imagem: Reprodução digital | Editora Alta Cult)

O cientista David Sinclair apresenta pesquisas que questionam a ideia de que o envelhecimento é inevitável e imutável. Com base em estudos da biologia celular e genética, o livro defende que o envelhecimento pode ser tratado e desacelerado. A obra explica descobertas científicas ligadas à longevidade e mostra avanços da medicina capazes de influenciar o funcionamento do organismo e a qualidade de vida ao longo dos anos.

4. Ikigai: Os Segredos dos Japoneses para uma Vida Longa e Feliz

Em Ikigai: Os Segredos dos Japoneses para uma Vida Longa e Feliz, os autores visitam Okinawa e revelam hábitos e filosofias ligados ao propósito de vida e ao envelhecimento saudável (Imagem: Reprodução digital | Editora Intrínseca)

O livro de Francesc Miralles e Héctor García explora o conceito japonês de ikigai, entendido como propósito ou razão para viver. A partir de observações em Okinawa, região conhecida pela alta longevidade da população, os autores apresentam hábitos, rotinas e práticas relacionadas ao equilíbrio entre mente, corpo e vida social. A obra reúne explicações simples, exemplos e ferramentas práticas para ajudar o leitor a desenvolver propósito, bem-estar e hábitos associados à longevidade saudável.

5. Você foi feito para se mover

O livro Você foi feito para se mover incentiva movimentos simples no cotidiano para fortalecer o corpo e melhorar o bem-estar (Imagem: Reprodução digital | Editora Sextante)

O livro apresenta estratégias práticas para melhorar mobilidade, resistência física e qualidade de vida sem mudanças radicais na rotina. Com orientações acessíveis para diferentes idades e perfis, os autores Kelly Starrett e Juliet Starrett mostram como pequenos ajustes no movimento, postura e hábitos diários podem contribuir para prevenção de dores, melhora da função corporal e promoção de saúde a longo prazo.

Por Enzo Tres