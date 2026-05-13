Entenda por que a vontade de urinar aumenta no frio

O frio pode alterar o funcionamento do organismo e aumentar tanto a vontade de urinar quanto o risco de retenção urinária (Imagem: New Africa | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Com a chegada dos dias frios, muita gente percebe uma mudança curiosa no corpo: a vontade de urinar parece aumentar, mesmo sem maior ingestão de líquidos. O fenômeno é comum e tem explicação fisiológica.

De acordo com o urologista Dr. Nelson Batezini, o frio provoca alterações no funcionamento do organismo que impactam diretamente o sistema urinário. “Quando a temperatura cai, o corpo precisa preservar calor. Para isso, ocorre uma vasoconstrição periférica, ou seja, os vasos sanguíneos se contraem”, explica.

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O médico explica que essa contração dos vasos faz com que o sangue se concentre mais na região central do corpo, aumentando o volume circulante nos rins. “Com mais sangue sendo filtrado, os rins passam a produzir mais urina. Esse processo é conhecido como diurese induzida pelo frio”, afirma.

Além disso, no frio, as pessoas costumam suar menos, o que também contribui para a maior produção de urina. “Como há menor perda de líquidos pela transpiração, o organismo elimina esse excesso principalmente pela urina”, completa.

Retenção urinária no frio

Apesar do aumento da vontade de urinar, algumas pessoas podem apresentar dificuldade para esvaziar completamente a bexiga, quadro conhecido como retenção urinária. De acordo com o urologista, isso pode acontecer principalmente em indivíduos que têm predisposição. “Homens com aumento da próstata, por exemplo, podem perceber piora dos sintomas no frio. A contração muscular e as mudanças na circulação podem dificultar ainda mais o fluxo urinário”, explica.

Sintomas que merecem atenção

O médico alerta que alguns sinais não devem ser ignorados, especialmente durante períodos de temperatura mais baixa, como:

Dificuldade para iniciar a micção;

Jato urinário fraco;

Sensação de esvaziamento incompleto da bexiga;

Aumento da frequência urinária com desconforto.

“Se houver dor, ardência ou retenção urinária importante, é fundamental buscar avaliação médica. Nem tudo é apenas efeito do frio”, ressalta o Dr. Nelson Batezini.

Pacientes que possuem problemas urinários podem apresentar uma piora dos sintomas durante o frio (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

Quando se preocupar com o aumento da frequência urinária

Na maioria dos casos, o aumento da frequência urinária no frio é um processo natural do organismo. No entanto, em pessoas com condições urológicas prévias, o período pode exigir mais atenção. “Pacientes com hiperplasia prostática benigna, infecções urinárias ou outras disfunções devem ficar atentos à piora dos sintomas”, orienta o especialista.

O que pode ajudar no dia a dia

Algumas medidas simples podem contribuir para o conforto e o bom funcionamento do sistema urinário durante o frio, como:

Manter a hidratação adequada, mesmo com menor sensação de sede;

Evitar segurar a urina por longos períodos;

Manter o corpo aquecido;

Observar mudanças no padrão urinário.

“O mais importante é entender que o corpo responde ao ambiente. Se os sintomas forem leves, isso tende a ser fisiológico. Mas qualquer alteração persistente deve ser avaliada”, conclui o Dr. Nelson Batezini.

Por Daiane Bombarda