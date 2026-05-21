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Dia Internacional do Chá: 7 opções para ajudar a saúde digestiva

Veja como a bebida pode auxiliar no alívio de desconfortos intestinais leves e contribuir para hábitos mais equilibrados no dia a dia

Algumas ervas podem ajudar a aliviar sintomas de má digestão, gases, sensação de estufamento e náuseas (Imagem: LightField Studios | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Algumas ervas podem ajudar a aliviar sintomas de má digestão, gases, sensação de estufamento e náuseas (Imagem: LightField Studios | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Em 21 de maio é celebrado o Dia Internacional do Chá, uma das bebidas mais tradicionais do mundo, historicamente associada ao conforto e ao bem-estar. Nos últimos anos, o consumo passou a se conectar também a hábitos de vida mais saudáveis, o que ajuda a explicar a expansão do mercado global da bebida, estimado em US$ 69,51 bilhões em 2025 e com previsão de alcançar US$ 115,19 bilhões até 2033, segundo a Grand View Research.

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Entre os benefícios mais populares dos chás para a saúde, está o auxílio ao bem-estar digestivo. Algumas ervas podem contribuir para aliviar sintomas leves, como má digestão, gases, sensação de estufamento e náuseas, além de auxiliarem na hidratação diária e promoverem sensação de relaxamento.

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De acordo com a Dra. Juliana Couto, médica e professora de pós-graduação em Nutrologia da Afya Educação Médica Montes Claros, parte desses efeitos está relacionada à presença de compostos bioativos com propriedades digestivas, anti-inflamatórias e antioxidantes nas ervas utilizadas no preparo das bebidas.

“Os chás podem contribuir para o bem-estar gastrointestinal, mas seus efeitos variam conforme a erva utilizada, a forma de preparo, a quantidade consumida e as características individuais. Eles devem ser encarados como parte de um conjunto de hábitos saudáveis, e não como uma solução isolada”, alerta.

Como as plantas dos chás beneficiam o sistema digestivo

Segundo a nutróloga, parte das substâncias das plantas utilizadas nos chás ajuda a estimular a produção de enzimas digestivas, favorece o esvaziamento gástrico e auxilia na redução de cólicas e espasmos intestinais. Além disso, determinadas ervas possuem efeito calmante, o que também pode beneficiar o sistema digestivo, já que intestino e sistema nervoso estão diretamente conectados.

“Fatores emocionais, como estresse e ansiedade, podem intensificar sintomas como refluxo, gastrite funcional, distensão abdominal e alterações intestinais. Por isso, algumas ervas podem contribuir tanto para o processo digestivo quanto para a sensação de bem-estar”, completa a Dra. Juliana Couto.

Plantas que ajudam no conforto digestivo

Entre as ervas mais utilizadas para aliviar gases, cólicas leves e sensação de inchaço, estão hortelã-pimenta, gengibre, camomila, erva-doce e melissa. Segundo Diego Righi, professor de Nutrição da Afya Centro Universitário Itaperuna, algumas delas possuem ação carminativa, antiespasmódica e digestiva leve, favorecendo o conforto gastrointestinal após as refeições.

“O efeito depende do tipo de erva, da concentração, da causa do sintoma e da tolerância individual”, afirma o nutricionista. Ele destaca ainda que, quando consumidos sem açúcar, os chás também ajudam na ingestão diária de líquidos.

A seguir, confira algumas opções de chás que podem ajudar na saúde digestiva!

1. Chá de hortelã-pimenta

A hortelã-pimenta costuma ser indicada para aliviar gases, cólicas leves, sensação de estufamento e desconfortos intestinais. A erva possui ação antiespasmódica, ajudando a relaxar a musculatura do sistema digestivo. No entanto, pessoas com refluxo gastroesofágico devem consumir com cautela, pois a erva pode intensificar os sintomas em alguns casos.

2. Chá de gengibre

O chá de gengibre é frequentemente utilizado para aliviar náuseas, má digestão, digestão lenta e sensação de estômago pesado. A raiz possui propriedades que podem ajudar no esvaziamento gástrico e no alívio de desconfortos digestivos leves. Apesar dos benefícios, o consumo deve ser moderado em pessoas que utilizam anticoagulantes, possuem distúrbios de coagulação ou fazem uso de doses elevadas da erva.

Chá de camomila em uma xícara de vidro
Com efeito calmante, a camomila também contribui para o conforto digestivo, especialmente quando o desconforto está ligado ao estresse (Imagem: teatian | Shutterstock)

3. Chá de camomila

Conhecida pelo efeito calmante, a camomila também pode contribuir para aliviar desconfortos digestivos leves, tensão abdominal e sintomas relacionados ao estresse e à ansiedade. O chá é tradicionalmente utilizado como aliado do relaxamento e pode ajudar quando o desconforto gastrointestinal está associado à tensão emocional. Pessoas alérgicas a plantas da família Asteraceae, como margaridas e crisântemos, além de usuários de sedativos e varfarina, devem ter cautela no consumo.

4. Chá de erva-doce ou funcho

Muito utilizado após as refeições, o chá de erva-doce ou funcho pode ajudar a reduzir gases, cólicas leves e sensação de estufamento. A erva possui ação carminativa, favorecendo o conforto digestivo e ajudando a diminuir a formação de gases intestinais. O consumo frequente ou concentrado exige atenção especial em gestantes, lactantes e pessoas com condições sensíveis a hormônios.

5. Chá de melissa

O chá de melissa é recomendado principalmente em situações em que o desconforto digestivo está associado ao estresse, à ansiedade ou à dificuldade para dormir. Com efeito calmante suave, a bebida pode promover relaxamento e bem-estar, sendo uma opção interessante para o período noturno. O uso deve ser feito com cautela por pessoas que utilizam medicamentos sedativos ou apresentam sonolência excessiva.

xícara e pires brancos com detalhes pretos do lado com chá claro e folhas de espinheira-santa em volta
Tradicionalmente usada para azia e má digestão, a espinheira-santa é associada ao alívio de desconfortos gástricos leves (Imagem: Marcio Shimoda | Shutterstock)

6. Chá de espinheira-santa

Tradicionalmente utilizado para aliviar sintomas como azia, má digestão, sensação de queimação e desconfortos gástricos leves. A planta possui compostos com potencial ação protetora da mucosa do estômago, podendo auxiliar em quadros dispépticos. Apesar do uso popular, o consumo deve ser feito com cautela e orientação profissional, especialmente por pessoas com doenças gástricas ou que utilizam medicamentos contínuos.

7. Chá de boldo

Muito consumido após refeições pesadas ou excessos alimentares, o boldo é conhecido por estimular a digestão e ajudar na sensação de estômago “pesado”. Também pode auxiliar no alívio de náuseas e desconfortos digestivos ocasionais. No entanto, o uso deve ser moderado, já que o consumo excessivo ou frequente pode causar irritação gastrointestinal e não é indicado para algumas pessoas, como gestantes e indivíduos com problemas hepáticos.

Cuidados e contraindicações no uso dos chás

Apesar dos benefícios, os especialistas alertam que algumas ervas podem apresentar contraindicações e até interagir com medicamentos. Certos chás podem interferir na pressão arterial, na glicemia e no efeito de remédios de uso contínuo, exigindo cautela principalmente entre gestantes, lactantes, idosos e pessoas com doenças crônicas. “Natural não significa isento de riscos. Dependendo da erva e das condições de saúde do indivíduo, podem ocorrer efeitos adversos ou interações importantes”, ressalta a Dra. Juliana Couto.

Os especialistas recomendam optar por infusões leves, preferencialmente sem açúcar, utilizando uma erva por vez para facilitar a identificação de possíveis benefícios ou desconfortos. Eles também reforçam que sintomas persistentes, como dor abdominal frequente, refluxo recorrente, queimação intensa, alterações intestinais prolongadas, perda de peso involuntária e presença de sangue nas fezes, devem ser investigados por um profissional de saúde.

“Os chás podem ajudar no alívio de sintomas leves e ocasionais, mas não substituem diagnóstico adequado nem tratamento individualizado”, enfatiza a nutróloga.

Por Beatriz Felicio

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    Por Redação EdiCase
    postado em 21/05/2026 11:40
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