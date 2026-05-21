Suplementos alimentares: 5 cuidados antes de incluí-los na rotina

Os suplementos alimentares podem ser grandes aliados da saúde, desde que façam sentido com a realidade e o objetivo de cada pessoa (Imagem: KucherAV | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A busca por mais disposição, melhora da performance física, imunidade fortalecida e qualidade de vida tem levado cada vez mais brasileiros a incluir suplementos alimentares na rotina. Proteínas, creatina, vitaminas, minerais e compostos voltados ao bem-estar ganharam espaço não apenas entre atletas, mas também entre pessoas que desejam melhorar hábitos e cuidar da saúde.

No entanto, começar a suplementação sem orientação ou sem entender as reais necessidades do corpo pode trazer frustrações, desperdício financeiro e até impactos negativos à saúde. Segundo Daniel Mencacci, farmacêutico e CEO da FTW Suplementos, informação é fundamental antes de adotar qualquer produto no dia a dia.

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“Os suplementos podem ser grandes aliados da saúde, da performance e da recuperação física, mas eles precisam fazer sentido para a realidade e para os objetivos de cada pessoa. Não existe fórmula universal”, afirma.

A seguir, confira 5 cuidados essenciais antes de começar a consumir suplementos alimentares diariamente!

1. Suplemento não substitui alimentação equilibrada

Uma das maiores confusões é acreditar que suplementos conseguem compensar uma rotina alimentar desregulada. Embora ajudem a complementar nutrientes, eles não substituem refeições completas nem hábitos saudáveis. “Suplementação é complemento. O primeiro passo sempre deve ser melhorar a alimentação, o sono, a hidratação e a prática de atividade física”, explica Daniel Mencacci.

Segundo o farmacêutico, mesmo produtos populares, como whey protein e multivitamínicos, devem ser consumidos de forma estratégica, e não como solução isolada. Além disso, é importante que o uso seja feito com acompanhamento de um médico ou nutricionista.

2. Cada organismo possui necessidades diferentes

Idade, rotina, prática esportiva, alimentação, metabolismo e até condições de saúde influenciam diretamente nas necessidades nutricionais. Por isso, o suplemento alimentar ideal para uma pessoa pode não ser adequado para outra.

“Copiar a suplementação de amigos, influenciadores ou atletas é um erro comum. O que funciona para alguém pode não trazer resultado ou até causar excesso de nutrientes em outra pessoa”, alerta Daniel Mencacci. Por isso, a recomendação é buscar orientação profissional para avaliar carências nutricionais e definir quais suplementos realmente são necessários.

O acompanhamento profissional ajuda a definir a dosagem e o tempo de uso correto dos suplementos alimentares (Imagem: Standret | Shutterstock)

3. Nem todo suplemento precisa ser usado continuamente

Outro ponto importante é entender que nem toda suplementação deve ser mantida por tempo indeterminado. Existem protocolos específicos, ciclos e necessidades temporárias. “Há suplementos voltados para objetivos pontuais, como recuperação muscular, melhora do desempenho ou reforço nutricional em determinados períodos. O acompanhamento profissional ajuda a definir duração e dosagem corretas”, destaca Daniel Mencacci. O consumo excessivo e sem controle pode sobrecarregar o organismo e gerar efeitos indesejados.

4. A qualidade do suplemento faz diferença nos resultados

Com o crescimento do mercado, aumentou também a oferta de produtos sem controle adequado de qualidade. Fórmulas com baixa concentração de ativos, excesso de aditivos ou informações pouco claras podem comprometer a eficácia.

“É essencial escolher marcas sérias, com transparência nos rótulos, testes de qualidade e credibilidade no mercado. Muitas vezes, o barato sai caro”, alerta o farmacêutico. Verificar procedência, composição e certificações é um cuidado importante antes da compra.

5. Resultado não acontece da noite para o dia

Muitas pessoas iniciam o uso de suplementos esperando mudanças rápidas no corpo, na energia ou na performance. Porém, os efeitos dependem de consistência, rotina equilibrada e objetivos realistas.

“Suplementos potencializam resultados, mas não fazem milagres. O impacto vem da soma de hábitos saudáveis mantidos no longo prazo”, diz Daniel Mencacci. Ele reforça que informação, orientação e escolhas conscientes são fundamentais para que a suplementação seja segura e eficiente.

Por Gabriela Andrade