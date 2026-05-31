Madrinhas apostam em elegância leve e sofisticação em 2026

O cabelo semi-preso está entre os mais desejados para as madrinhas de 2026 - (crédito: Reprodução/Instagram/@elisazarzur)

Existe um momento nos casamentos que vai muito além da entrada da noiva, da decoração impecável ou da emoção dos votos. Horas antes de a cerimônia começar, salões de beleza se transformam em bastidores movimentados em que secadores trabalham sem parar, pincéis deslizam sobre a pele e madrinhas vivem a própria preparação para um dos dias mais especiais da vida de alguém importante.

Em 2026, a produção de beleza das madrinhas segue um caminho cada vez mais sofisticado, mas sem exageros. A ideia de uma beleza extremamente montada, cheia de brilho e excesso de informação visual perde espaço para escolhas mais leves, elegantes e atemporais.

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Na maquiagem, a máxima "menos é mais" nunca esteve tão em alta. Na produção dos cabelos, penteados que unem refinamento e naturalidade lideram os pedidos nos salões. Segundo Gilvania Fideli, supervisora de cabeleireiros da Lord, a busca atual é por penteados que trazem movimento e leveza. "Os penteados mais procurados são coques desestruturados, rabos de cavalo polidos, semipresos com ondas suaves e tranças delicadas. Os acessórios sofisticados e os pontos de luz também continuam em alta", explica.

Os semipresos aparecem como protagonistas da temporada justamente por equilibrar praticidade e elegância. Eles funcionam para diferentes estilos de vestido, combinam com cerimônias clássicas ou modernas e ainda garantem conforto ao longo da festa.

Mas a escolha do penteado vai muito além da tendência do momento. O vestido usado pela madrinha influencia diretamente no resultado final. Modelos com decotes marcantes nas costas, por exemplo, costumam harmonizar melhor com cabelos presos ou parcialmente presos. O formato do rosto também entra na equação, ajudando a definir volumes e estruturas que valorizam os traços.

Outro fator decisivo é o estilo da cerimônia. Casamentos no campo, na praia, em jardins ou salões fechados pedem propostas diferentes. Um evento ao ar livre normalmente conversa melhor com penteados mais fluidos e naturais. Já cerimônias mais tradicionais costumam abrir espaço para construções refinadas.

Preparação antecipada

Gilvania recomenda que os cuidados com os fios sejam iniciados algumas semanas antes do casamento. Hidratação, nutrição e reconstrução capilar ajudam a garantir um acabamento mais bonito e maior durabilidade do penteado. Manter o corte em dia e evitar procedimentos químicos muito próximos da cerimônia também fazem diferença.

Outro ponto importante é a organização do cronograma. Entre deslocamento, fotos, cerimônia e possíveis imprevistos, madrinhas que deixam a produção para muito perto do horário costumam viver uma experiência mais estressante. A recomendação é finalizar cabelo e maquiagem com antecedência suficiente para chegar ao evento com tranquilidade.

E existe um erro clássico que continua aparecendo com frequência. "Muitas pessoas escolhem o penteado apenas porque está em alta, sem considerar o estilo pessoal, o tipo de cabelo ou o conforto", alerta Gilvania. A orientação da especialista é fazer testes prévios, conversar com o profissional responsável e levar referências que traduzam o resultado esperado. Na maquiagem, o cenário segue a mesma lógica.

Nikky Dias, maquiadora da Lord Perfumaria, observa que as madrinhas estão abandonando produções carregadas e apostando em acabamentos mais leves. "Peles clean, sem excesso de brilho ou glitter, estão muito em alta. As mulheres querem se olhar daqui alguns anos e continuar gostando da escolha que fizeram", afirma.

A proposta busca valorizar a beleza natural sem criar uma aparência excessivamente marcada ou ligada a tendências passageiras. Bases pesadas cedem espaço para texturas leves e translúcidas. Produtos acetinados ajudam a construir um acabamento sofisticado e elegante sem carregar a pele.

A preparação também se tornou indispensável. Blindagens, primers e hidratantes ganharam protagonismo porque ajudam a criar uma maquiagem mais resistente, confortável e duradoura ao longo de toda a celebração.

Outro ponto fundamental está na adaptação da maquiagem ao ambiente. Casamentos noturnos em salões fechados costumam permitir um pouco mais de intensidade. Já cerimônias durante o dia, especialmente em espaços abertos, pedem construções mais leves e naturais.

O clima também precisa entrar na conta. Calor, umidade, vento ou temperaturas mais baixas podem influenciar diretamente tanto no comportamento da maquiagem quanto na durabilidade dos produtos. E quando o assunto é erro de produção, alguns deslizes aparecem repetidamente, como excesso de brilho, base fora do tom da pele, sombras muito escuras e cílios exageradamente grandes.

Outro cuidado importante envolve a harmonia visual com a proposta do casamento. A madrinha não precisa desaparecer, mas também não deve disputar atenção visual com a protagonista do dia. "Nesse caso, a palavra-chave é sutileza", destaca Nikky.

Cores muito vibrantes, brilho excessivo e elementos extremamente chamativos costumam perder espaço para tons terrosos, marrons e nudes, que entregam delicadeza sem abrir mão da sofisticação.

A preparação da pele também merece atenção especial. Dormir bem na noite anterior, manter boa hidratação e investir em cuidados de skincare ajudam diretamente no acabamento final da maquiagem.

No fim, as tendências de 2026 parecem seguir um mesmo caminho. Se antes a produção de madrinhas caminhava para o excesso, agora o movimento aponta para escolhas mais inteligentes, funcionais e conectadas à personalidade.



