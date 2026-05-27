Copa do Mundo: 6 dicas para manter a alimentação equilibrada nas comemorações

Pequenos hábitos durante celebrações podem fazer diferença no bem-estar sem comprometer a experiência e o prazer do encontro (Imagem: BearFotos | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Durante a Copa do Mundo, tornam-se mais comuns os encontros com os amigos e as festas para acompanhar os jogos. Em momentos de celebração, principalmente quando o futebol mobiliza emoções e reuniões, a comida ganha papel central na socialização e no prazer. No entanto, o desafio não está em comer algo diferente ocasionalmente, mas em deixar que episódios pontuais se transformem em exageros repetidos.

A boa notícia é que manter hábitos equilibrados não significa abrir mão da diversão. Pequenas substituições e escolhas mais conscientes podem ajudar a reduzir excessos sem transformar encontros sociais em momentos de culpa ou restrição.

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A seguir, confira 7 dicas para manter uma alimentação equilibrada durante as celebrações na Copa do Mundo!

1. Não chegue ao jogo ou à festa com fome extrema

Muita gente acredita que “guardar calorias” para comer durante uma confraternização é uma boa estratégia. Na prática, isso costuma aumentar a fome e favorecer exageros, especialmente em alimentos ultraprocessados e bebidas alcoólicas.

“Eventos esportivos fazem parte da vida e também da saúde social. O problema não é comer algo diferente, mas chegar tão privado que qualquer escolha vira exagero. Quando a pessoa se alimenta antes, consegue decidir melhor e aproveitar o momento sem perder o equilíbrio”, explica Thais Rodella, pós-graduada em nutrição, gestão de pessoas e empresas e medicina do estilo de vida.

Por isso, antes de sair ou receber amigos, vale investir em uma refeição equilibrada, com proteína, fibras e alimentos que promovam saciedade, evitando decisões impulsivas diante da mesa de petiscos.

2. Aposte em petiscos mais simples e menos ultraprocessados

Nem toda mesa de jogo precisa ser composta apenas de frituras, salgadinhos industrializados e fast-food. Fazer pequenas trocas ajuda a tornar o encontro mais leve sem comprometer prazer ou praticidade. “Muitas vezes, a mudança não precisa ser radical. O segredo está nas substituições possíveis dentro da vida real. É possível manter sabor, prazer e convivência social com escolhas mais equilibradas”, afirma Thais Rodella.

Uma alternativa é incluir pipoca caseira, sanduíches feitos em casa, vegetais em palitos com molhos leves, frutas, tábuas com queijo, proteínas e pães menos gordurosos.

3. Prefira preparações assadas na maior parte do tempo

O excesso de frituras pode aumentar consumo calórico, desconforto digestivo e sensação de cansaço. Trocar parte das frituras por preparações assadas, sanduíches mais leves ou proteínas grelhadas pode ser uma estratégia prática para equilibrar o cardápio sem transformar o momento em restrição.

“Existe uma pressão muito grande para fazer tudo perfeitamente, mas saúde não nasce do controle absoluto. O que faz diferença são os hábitos repetidos ao longo do tempo. Pequenas escolhas melhores, feitas com frequência, têm impacto enorme”, comenta a profissional.

Manter a hidratação durante jogos e festas ajuda a melhorar a disposição, a digestão e evitar excessos ao longo do encontro (Imagem: PeopleImages | Shutterstock)

4. Não se esqueça da hidratação

Em dias de jogos, comemorações longas e encontros entre amigos, é comum trocar água por refrigerantes, bebidas alcoólicas ou simplesmente esquecer de beber líquidos ao longo das horas. Manter a hidratação adequada ajuda na disposição, na digestão e até no controle do apetite. “Muitas vezes a pessoa interpreta fome, indisposição ou dor de cabeça como algo aleatório quando, na verdade, existe desidratação associada à alimentação desorganizada e noites mal dormidas”, explica.

5. Se consumir álcool, intercale com água

O excesso de cerveja, drinks e bebidas alcoólicas pode favorecer descontrole alimentar, piora do sono e aumento do consumo de alimentos ultraprocessados. Por isso, uma dica prática é alternar doses de bebida alcoólica com água, reduzindo o impacto no organismo e favorecendo maior consciência alimentar ao longo do evento.

“[…] Do ponto de vista biológico, não existe dose segura para álcool, mas isso não significa viver em proibição constante. Quanto menor o consumo, melhor; e o equilíbrio continua sendo essencial”, pontua Thais Rodella.

6. Pare de pensar em dieta como punição

Um erro comum após exageros pontuais é compensar no dia seguinte com jejuns longos, excesso de restrição ou culpa alimentar. Essa lógica costuma aumentar a ansiedade e dificultar a manutenção de hábitos saudáveis. Em vez de tentar “corrigir” um encontro social, o ideal é simplesmente retornar à rotina habitual de alimentação, hidratação e movimento.

“Pessoas saudáveis não são aquelas que nunca saem da rotina. São as que conseguem voltar para ela sem culpa, sem punição e sem transformar um momento de prazer em um problema”, destaca a profissional.

Curtir também faz parte da saúde

A alimentação saudável não deve excluir prazer, convivência e celebração. Reuniões entre amigos, jogos e festas fazem parte da vida e têm papel importante no bem-estar emocional. A diferença está em construir equilíbrio: aproveitar ocasiões especiais sem transformar excessos em padrão.

“Saúde também envolve conexão, prazer e relações. Comer algo diferente em uma comemoração não destrói resultado. O que mais importa é o padrão de comportamento ao longo do tempo”, conclui Thais Rodella.

Por Sarah Carvalho