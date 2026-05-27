Escoliose: conheça os sinais e os impactos da doença em crianças e adolescentes

Escoliose pode evoluir de forma silenciosa e exige atenção aos sinais durante o crescimento (Imagem: mi_viri | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Mudanças discretas na postura durante a infância e a adolescência nem sempre são apenas hábitos do crescimento. Assimetrias nos ombros, no quadril ou no tronco podem indicar escoliose, condição que afeta a curvatura da coluna e que, quando não identificada precocemente, pode evoluir ao longo dos anos.

Durante o Junho Verde, campanha dedicada à conscientização sobre a escoliose, especialistas reforçam a importância do diagnóstico precoce, especialmente em crianças e adolescentes. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), a condição atinge entre 2% e 4% da população mundial. No Brasil, estima-se que mais de 6 milhões de pessoas convivam com a doença.

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Sinais da escoliose

De acordo com o ortopedista e cirurgião da coluna Dr. André Evaristo Marcondes, a escoliose pode evoluir de forma discreta, principalmente nas fases iniciais. “Em muitos casos, a escoliose não causa dor no começo. O problema é que, quando passa despercebida, a curvatura pode progredir durante o crescimento. Por isso, pais, professores e pediatras precisam estar atentos a pequenas assimetrias no corpo da criança ou do adolescente”, explica.

Entre os sinais de alerta para a doença, estão ombros em alturas diferentes entre si, quadril desalinhado, inclinação do tronco para um dos lados, diferença na altura das escápulas e roupas que parecem “tortas” no corpo.

Tipos de escoliose

A escoliose pode ter diferentes causas e formas de apresentação. A mais comum é a Escoliose Idiopática do Adolescente (EIA), que surge sem causa definida e costuma aparecer na fase de crescimento. Outros tipos são:

Congênitas : relacionadas a malformações presentes desde o nascimento;

: relacionadas a malformações presentes desde o nascimento; Neuromusculares: associadas a doenças que afetam o equilíbrio muscular;

associadas a doenças que afetam o equilíbrio muscular; Degenerativas : mais frequentes em adultos e idosos;

: mais frequentes em adultos e idosos; Pós-traumáticas: que podem ocorrer após fraturas ou lesões importantes na coluna.

Nos adultos, a escoliose degenerativa pode provocar dores intensas na região lombar ou torácica, além de desequilíbrio do tronco e limitação para atividades do dia a dia.

Avaliação clínica ajuda a identificar sinais precoces da escoliose (Imagem: New Africa | Shutterstock)

Tratamento para a escoliose

A avaliação médica é simples e pode indicar a necessidade de acompanhamento, fisioterapia, uso de colete ortopédico ou, em casos mais graves, tratamento cirúrgico. Segundo o Dr. André Evaristo Marcondes, a indicação de cirurgia costuma ser considerada quando a curvatura atinge níveis mais avançados, geralmente a partir de 40 a 45 graus, especialmente quando há risco de progressão ou impacto funcional.

“Quando a escoliose chega a graus mais elevados, a deformidade pode comprometer o equilíbrio do tronco, causar dor, prejudicar a qualidade de vida e, em situações mais severas, afetar até a função respiratória e cardíaca. O objetivo do tratamento é impedir que isso aconteça”, afirma.

Diagnóstico precoce reduz impactos da doença

Conforme o Dr. André Evaristo Marcondes, a escoliose não é apenas uma questão estética, pois essa alteração na coluna pode impactar diferentes aspectos da vida. “A escoliose pode afetar autoestima, mobilidade, desempenho físico e qualidade de vida. Quanto mais cedo o diagnóstico é feito, maiores são as chances de controlar a evolução da curva com medidas menos invasivas”, ressalta.

O especialista reforça que qualquer assimetria persistente deve ser avaliada por um médico, especialmente durante a infância e a adolescência. “Observar a postura da criança, perceber diferenças nos ombros, na cintura ou no jeito de caminhar e procurar avaliação especializada diante de qualquer dúvida é uma atitude simples, mas que pode mudar completamente a evolução da doença”, conclui.

Por Jéssica Bordin