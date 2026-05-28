Livro destaca desafios emocionais de jovens que cresceram em abrigos

O debate sobre pertencimento, vínculos e acolhimento institucional ganha espaço com o lançamento do livro “Sozinho eu não consigo!”, da escritora Elizete Souza, em coautoria com Gabriel Gontijo, Janaína Araújo e Diogo Gontijo.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A obra retrata os desafios enfrentados por crianças e adolescentes que cresceram em instituições de acolhimento, e discute o apadrinhamento afetivo como forma de apoio emocional e construção de vínculos fora dos laços sanguíneos. Misturando memória, ficção e reflexão social, o livro aborda temas como abandono, amadurecimento precoce, autonomia e redes de apoio.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Segundo a autora, a narrativa foi construída a partir da própria experiência como madrinha afetiva. Ela é madrinha do Gabriel, irmão de Diogo. Janaína pertencia ao mesmo abrigo. “O vínculo não nasce pronto. Ele é construído aos poucos, com presença, escuta, limites, frustrações e também muito aprendizado”, afirma Elizete.
- Leia também: Liv Resenhas cria clube do livro e impulsiona a literatura entre os jovens
- Leia também: Literatura negra: um ato de reparação e pertencimento
Ela destaca ainda que o apadrinhamento afetivo exige preparo e continuidade. Antes de participar do programa, a autora passou por encontros de formação promovidos pelo instituto Aconchego, voltados à preparação de padrinhos e madrinhas para compreender a realidade dos jovens acolhidos. “O apadrinhamento afetivo não pode ser tratado como um gesto de boa vontade sem continuidade. Esses jovens já viveram muitas rupturas e precisam acreditar que alguém pode permanecer”, completa.
O livro também busca fugir de uma visão romantizada sobre o tema. Ao longo da narrativa, os personagens enfrentam dificuldades na construção dos vínculos, marcados por medo, desconfiança e resistência emocional. “Existe afeto, mas também existe medo, silêncio e dificuldade de acreditar no outro”, destaca a autora.
A publicação amplia ainda o debate sobre as fragilidades enfrentadas por jovens que deixam os abrigos ao atingirem a maioridade, muitas vezes sem uma estrutura familiar consolidada.
*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte