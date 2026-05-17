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Comportamento

A força do coletivo: por que treinar em grupo aumenta motivação e bem-estar

O exercício em comunidade ressignifica a atividade física, combatendo o isolamento e criando laços de amizade que tornam a disciplina esportiva uma prática acolhedora e sustentável

Fabricio é o fundador do coletivo de ciclismo Esquadra - (crédito: Arquivo pessoal)
Fabricio é o fundador do coletivo de ciclismo Esquadra - (crédito: Arquivo pessoal)

É terça-feira, início de semana e muitas tarefas estão empilhadas, prontas para serem terminadas. A cabeça, às vezes cheia, pede um pouco de respiro. E para muitos, a resposta está na rua, especialmente quando compartilhada com outras pessoas. Esse fenômeno psicológico do pertencimento está ressignificando a prática esportiva na capital federal, transformando atividades solitárias em movimentações de ocupação urbana, amizade e superação mental. 

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O "efeito de grupo" está por toda parte. Não somente no coração de Brasília, como é o caso do Eixão, mas também domina as redes sociais e pode ser encontrado em cada canto do país. Corridas, ciclismo e muitos exercícios, agora, são feitos com centenas de pessoas reunidas. Para o psicólogo esportivo e neurocientista Miguel Avelar, o esporte individual ganha uma dimensão potente quando compartilhado. O especialista explica que a presença de outros indivíduos funciona como um combustível biológico para o cérebro.

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"O esporte individual realizado em grupo tem um potencial tremendo em relação à sensação de pertencimento, incentivando o praticante a se expor mais de uma maneira que, sozinho, possivelmente não o faria. A motivação e o sistema dopaminérgico assumem função primordial em se manter engajado apesar do cansaço e das dores", explica o profissional. Segundo ele, a coletividade atua como um escudo contra a desistência. 

Quando a desmotivação chega, muitos encontram no ânimo de quem está ao lado a energia necessária para continuar tentando. "Quando pensamos em uma dinâmica de grupo, existe esse constante incentivo entre os membros para que permaneça no ritmo, buscando impedir que essa motivação e engajamento com a atividade caia. A literatura científica demonstra que a presença de um rival ou competidor aumenta a performance de um atleta de endurance já mentalmente fadigado", detalha Miguel.

A The Corre é um dos principais grupos de corrida de Brasília
A The Corre é um dos principais grupos de corrida de Brasília (foto: Arquivo pessoal)

Do medo à inspiração

A jornada da corredora Ana Ferraz, 18 anos, é a ilustração clara dessa transição. O que começou como um desafio imposto em casa, sozinha, tornou-se uma paixão alimentada pela rede de apoio. "No início, não foi fácil, mas fui pegando gosto. Meus pais foram os maiores responsáveis, eles são minha maior inspiração. No grupo, a corrida deixa de ser só sobre performance e passa a ser sobre amizade e momentos de superação que, de maneira solitária, talvez não tivessem o mesmo significado", relata.

E é na rua, na companhia de tantas pessoas, que ela encontrou a força necessária para continuar trilhando esse caminho esportivo. Integrante da The Corre desde março, comunidade de corredores em Brasília, Ana vive a felicidade de praticar atividade física perto de amigos e desconhecidos. Mais do que isso, hoje carrega uma outra perspectiva sobre a rotina de atividade física. 

"Pra que correr sozinho se você pode correr com a galera que você gosta? Essa é uma das frases que gosto de usar", brinca a jovem. Fundador do projeto The Corre (@thecorre.running), Adriano Lira, 37, com o sócio Samuel Kaminski, percebeu que Brasília carecia dessa "pegada social" já comum na Europa e no eixo Rio-São Paulo. "Começamos pequenos, com apenas seis pessoas. Ajustamos o horário, colocamos música e trabalhamos na internet. Já tivemos eventos noturnos com quase 300 pessoas em dia de semana", ressalta Lira.

O sucesso do modelo — que une gratuidade, música e socialização — já projeta novos horizontes. Adriano revela que o projeto, que expandiu para São Paulo com encontros quinzenais, deve evoluir para o suporte técnico. "Nossos planos são aumentar a comunidade e, logo, logo, levar nossa vibe também para o lado da performance, criando uma assessoria que conecte a leveza do grupo com treinos estruturados para quem quer evoluir", projeta o idealizador.

Ana entrou na The Corre em março deste ano
Ana entrou na The Corre em março deste ano (foto: Fotos: Arquivo pessoal)

Comunidade que abraça

Na avaliação de Luiza Cruz, psicóloga e diretora da Associação Brasileira de Qualidade de Vida (ABQV), muitas pessoas começam uma atividade física por orientação médica, estética ou desejo de melhorar a saúde, mas permanecem quando encontram vínculo, acolhimento e sentido. "Ou seja, o suporte emocional para a continuidade da prática é um dos fatores mais relevantes, pois transforma o objetivo individual em uma experiência compartilhada com incentivo mútuo", detalha.

O coletivo oferece, segundo a profissional, um ambiente favorável, em que pequenas conquistas são reconhecidas. Esse reconhecimento ajuda a sustentar a motivação e manter os amantes do esporte por perto. "Estudos sobre apoio social e atividade física apontam que suporte, vínculo e pertencimento estão associados à manutenção da adesão e do comportamento ativo", acrescenta a especialista.

Fundador do Clube Squadra (@clubesquadra), Fabricio Lino, 48, é uma testemunha ocular da história da bicicleta em Brasília. Com mais de 30 anos de pedal, ele recorda uma época em que sapatilhas e capacetes eram raridades na cidade. No entanto, foi a bagagem de duas décadas de viagens de ciclismo pela Europa — especialmente pela França e Itália — que plantou a semente para a criação do grupo.

"Comecei a enxergar coisas lá fora que queria muito trazer para o Brasil", detalha Lino. "Fundar o Squadra foi mostrar para as pessoas que pedalar de maneira coletiva é algo que vale muito a pena", completa. Para o líder do projeto, a escolha entre pedalar sozinho ou em grupo não deve ser excludente, mas, sim, equilibrada. Se o pedal solitário favorece o autoconhecimento e a técnica individual, o pedal em grupo oferece um elemento crucial para o ciclista urbano: a segurança. 

"Um pedal coletivo é muito mais visto nas ruas, nós nos protegemos. É muito mais fácil um motorista enxergar 20 ciclistas do que um sozinho", afirma Fabricio Lino. Além da visibilidade, o grupo funciona como uma rede de apoio logístico (para troca de pneus e hidratação) e técnica, em que os mais experientes orientam os novatos na manutenção do ritmo e da disciplina. E, assim, centenas de ciclistas fazem parte da comunidade.

Leonardo Carvalho, 52, atleta e um dos pilares do projeto, reforça que a iniciativa vai muito além do cronômetro. Para ele, o clube nasceu da vontade de conectar pessoas e valorizar as paisagens do Cerrado. "Percebemos que pedalar em grupo é amizade, parceria e aquele momento de desligar da correria", destaca Carvalho. O ambiente acolhedor tem sido o "empurrão" que faltava para muitos brasilienses saírem da inércia. "Muita gente começou a pedalar por causa do projeto e isso é muito gratificante", finaliza.

 

Leonardo é apaixonado por pedalar
Leonardo é apaixonado por pedalar (foto: Arquivo pessoal)

Saiba Mais

  • Leonardo é apaixonado por pedalar
    Leonardo é apaixonado por pedalar Foto: Arquivo pessoal
  • Ana entrou na The Corre em março deste ano
    Ana entrou na The Corre em março deste ano Foto: Fotos: Arquivo pessoal
  • A The Corre é um dos principais grupos de corrida de Brasília
    A The Corre é um dos principais grupos de corrida de Brasília Foto: Arquivo pessoal
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Eduardo Fernandes

Repórter Jr

Jornalista formado pela Universidade Paulista, estou no Correio Braziliense há dois anos. Antes, na Editoria de Cidades, agora, como Repórter da Revista do Correio.

Por Eduardo Fernandes
postado em 17/05/2026 06:00 / atualizado em 17/05/2026 06:00
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