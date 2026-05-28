Sopa detox: 10 receitas saudáveis e deliciosas para os dias frios

As sopas detoxificantes têm ganhado popularidade devido aos benefícios para a saúde. Elas são, geralmente, preparadas com ingredientes ricos em nutrientes, como vegetais, ervas e especiarias, que ajudam a limpar o organismo. Além disso, fornecem vitaminas, minerais e antioxidantes essenciais para o funcionamento adequado do corpo.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
É importante ressaltar que as sopas detox devem ser consumidas como parte de uma alimentação equilibrada e variada. Além disso, consultar um profissional de saúde é fundamental antes de iniciar qualquer dieta ou programa de desintoxicação.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A seguir, confira algumas receitas de sopa detox que você precisa experimentar!
1. Sopa detox de lentilha vermelha
Ingredientes
- 1 xícara de chá de lentilha vermelha
- 3 tomates sem pele, sem sementes e picado
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1/2 xícara de chá de cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- 1 colher de sopa de suco de limão
- 1 colher de chá de açafrão em pó
- Sal, pimenta-do-reino moída e manjericão a gosto
- 1 l de água
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e a cebola e doure. Acrescente o açafrão e mexa por 1 minuto. Junte a água e misture. Coloque a lentilha, tempere com sal e pimenta-do-reino e cozinhe por 15 minutos. Depois, adicione o suco de limão e o tomate e cozinhe por mais 10 minutos. Desligue o fogo, salpique com manjericão e sirva em seguida.
2. Sopa detox verde
Ingredientes
- 2 abobrinhas descascadas e cortadas em rodelas
- Floretes de 1 brócolis
- 1 dente de alho descascado e picado
- 1 cebola descascada e ralada
- 1 xícara de chá de couve cortada em tiras finas
- 1 xícara de chá de manjericão picado
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- Sal e pimenta-do-reino branca moída a gosto
- Água
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione os floretes de brócolis e cozinhe até ficarem macios. Desligue o fogo e reserve. Em outra panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente a cebola, o alho, o manjericão, a abobrinha e a couve e refogue por 5 minutos. Desligue o fogo, transfira o refogado para a panela com os floretes de brócolis e misture. Tempere com sal e pimenta-do-reino branca. Aqueça em fogo médio e sirva em seguida.
3. Sopa detox de beterraba com gengibre e limão
Ingredientes
- 1 cebola descascada e picada
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 6 beterrabas descascadas e cortadas em cubos
- 1 l de água quente
- 1/2 colher de chá de gengibre em pó
- 1/2 colher de chá de raspas de limão
- 4 colheres de sopa de leite de coco
- Sal, pimenta-do-reino moída, salsinha picada e folhas de louro a gosto
Modo de preparo
Em uma panela de pressão, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente a beterraba e refogue por 2 minutos. Adicione sal, pimenta-do-reino, salsinha e folhas de louro. Cubra com água, tampe a panela e cozinhe por 10 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair e abra a panela. Junte o gengibre, o leite de coco e as raspas de limão e misture. Aqueça em fogo médio e sirva em seguida.
4. Sopa detox de frango com limão e legumes
Ingredientes
- 1 peito de frango
- 1/2 xícara de chá de cenoura descascada e picada
- 1/2 xícara de chá de cebola descascada e picada
- 1 dente de alho descascado e picado
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1/3 de xícara de chá de arroz italiano (orzo)
- Suco de 1 limão-siciliano
- 1,2 l de água
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Cheiro-verde picado e rodelas de limão-siciliano para finalizar
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o peito de frango e deixe selar por alguns minutos, virando para dourar todos os lados. Junte a cenoura e a água. Tempere com sal e pimenta-do-reino e cozinhe por 25 minutos.
Retire o frango da panela, desfie com um garfo e devolva à sopa. Junte o arroz e cozinhe até ficar al dente. Desligue o fogo e tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão-siciliano. Sirva decorado com rodelas de limão-siciliano e cheiro-verde.
5. Sopa detox de chuchu com alho-poró e hortelã
Ingredientes
- 2 chuchus descascados e picados
- 1/2 talo de alho-poró fatiado
- 1 dente de alho descascado e picado
- 1 punhado de hortelã
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- Sal e suco de limão a gosto
- Água
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho-poró e o alho e refogue até murcharem. Acrescente o chuchu e refogue por 4 minutos. Cubra com água, tampe a panela e cozinhe até o chuchu ficar macio. Desligue o fogo, junte as folhas de hortelã e deixe abafar por 2 minutos. Tempere com sal e suco de limão. Sirva em seguida.
6. Sopa detox leve de folhas
Ingredientes
- 2 colheres de sopa de cebola descascada e picada
- 1 dente de alho descascado e picado
- 1 colher de chá de azeite de oliva
- 800 ml de água
- 5 folhas de escarola rasgadas
- 3 folhas de couve-manteiga rasgadas
- 2 folhas de acelga rasgadas
- Sal, noz-moscada ralada, orégano e páprica defumada a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a água, o sal, a noz-moscada, o orégano e a páprica defumada e ferva por 5 minutos. Junte a escarola, a couve-manteiga e a acelga e cozinhe por mais 3 minutos. Desligue o fogo e sirva em seguida.
7. Sopa detox de legumes
Ingredientes
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1 cebola descascada e picada
- 1 cenoura descascada e cortada em rodelas
- 2 batatas descascadas e cortadas em cubos grandes
- 2 xícaras de chá de floretes de couve-flor
- 1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em cubos
- 1 l de caldo de legumes caseiro
- Sal, pimenta-do-reino moída e coentro picado a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Junte a cenoura, o pimentão e a batata e mexa por 2 minutos. Acrescente o caldo de legumes. Quando começar a ferver, inclua a couve-flor e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe por mais 25 minutos e desligue o fogo. Finalize com coentro e sirva em seguida.
8. Sopa detox de berinjela, nabo e cenoura
Ingredientes
- 1 l de água
- 1 berinjela descascada e picada
- 1 nabo descascado e picado
- 2 cenouras descascadas e picadas
- 1/2 repolho roxo picado
- 1 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- 1 xícara de chá de vagem picada
- Sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 2 colheres de sopa de molho de tomate
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente os vegetais, o sal, a pimenta-do-reino e a água e cozinhe até ficarem macios. Junte o molho de tomate e cozinhe por mais 10 minutos. Desligue o fogo, salpique a salsa e sirva em seguida.
9. Sopa detox de inhame
Ingredientes
- 2 inhames descascados e cortados em cubos
- 1 cenoura descascada e picada
- 300 ml de água
- 1 tomate sem pele, sem sementes e picado
- 1 cebola-roxa descascada e picada
- 3 dentes de alho descascados e amassados
- 1 colher de sopa de gengibre ralado
- 3 folhas de couve-manteiga fatiadas
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola-roxa e o alho e doure. Acrescente o inhame, a cenoura, o tomate, a couve-manteiga e o gengibre e refogue por 2 minutos. Cubra com água e cozinhe até os legumes ficarem macios. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.
10. Sopa cremosa de cenoura com laranja e cúrcuma
Ingredientes
- 4 cenouras descascadas e picadas
- Suco de 1 laranja
- 1 cebola descascada e picada
- 1 colher de chá de cúrcuma
- 800 ml de água
- 1 colher de chá de azeite de oliva
- Sal a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e refogue até ficar macia. Acrescente a cenoura e mexa por alguns minutos. Junte a água e cozinhe até a cenoura ficar macia. Desligue o fogo, aguarde amornar e reserve metade da cenoura. Bata a sopa com um mixer até obter um creme homogêneo. Volte a sopa para a panela, acrescente a cenoura reservada, o suco de laranja e a cúrcuma e misture. Tempere com sal e cozinhe por 10 minutos em fogo médio. Sirva em seguida.