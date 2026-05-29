Copa do Mundo: 5 dicas para evitar os excessos durante a maratona de jogos 

Atitudes simples ajudam a equilibrar a torcida e o bem-estar durante a Copa do Mundo (Imagem: Kleber Cordeiro | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Durante a Copa do Mundo, muitos torcedores acompanham as partidas com pouca movimentação, excesso de petiscos calóricos e consumo frequente de álcool. Em períodos de campeonatos e grandes competições, quando há jogos quase diariamente, essa combinação pode transformar o momento de lazer em um gatilho para hábitos prejudiciais à saúde.

O problema vai além do ganho de peso. Longos períodos de sedentarismo associados à alimentação desequilibrada e ao consumo excessivo de bebidas alcoólicas podem aumentar o risco de agravamento de doenças crônicas como hipertensão, diabetes, obesidade, colesterol elevado e outros problemas de saúde.

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“Existe uma contradição interessante: estamos assistindo a atletas em alta performance física enquanto permanecemos completamente parados por horas. O futebol pode ser também um incentivo para lembrar da importância da atividade física e dos cuidados com a saúde”, explica Pedro Araguez, diretor médico da Leve Saúde.

De acordo com o médico, pequenas mudanças ao longo do dia já ajudam a reduzir os impactos do excesso de tempo sentado. Por isso, confira 5 orientações para assistir às partidas sem descuidar da saúde!

1. Aproveite os intervalos para se movimentar

Levantar durante o intervalo, caminhar pela casa, alongar as pernas e as costas ou subir alguns lances de escada ajudam a ativar a circulação e reduzir os efeitos do tempo prolongado sentado. “Nosso corpo não foi feito para permanecer imóvel durante muitas horas seguidas. Pequenas pausas já fazem diferença para circulação, musculatura e metabolismo”, afirma Pedro Araguez.

2. Evite transformar todos os jogos em excesso alimentar

Durante as maratonas de futebol, é comum aumentar o consumo de frituras, embutidos, fast food, refrigerantes e álcool ao longo da semana. O problema aparece quando isso deixa de ser algo pontual e vira rotina. “O excesso frequente de alimentos ultraprocessados e bebidas alcoólicas favorece ganho de peso, aumento da pressão arterial e alterações glicêmicas”, alerta o médico.

A orientação é buscar equilíbrio, incluindo opções mais leves, como sanduíches naturais, pipoca sem excesso de manteiga, frutas, castanhas e hidratação adequada.

Manter a rotina de exercícios ajuda a compensar o tempo em frente à televisão (Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock)

3. Não abandone completamente a atividade física

Mesmo em semanas com muitos jogos, manter algum nível de exercício ajuda a compensar o aumento do sedentarismo. Caminhadas, treinos curtos em casa ou até assistir à partida enquanto usa bicicleta ergométrica podem ser alternativas. “Não é necessário fazer treinos longos todos os dias. O mais importante é evitar uma quebra total da rotina de movimento”, explica o médico.

4. Atenção ao álcool e ao sono

Jogos noturnos frequentemente vêm acompanhados de bebidas alcoólicas e noites mal dormidas, principalmente em campeonatos internacionais, com partidas na madrugada. Segundo Pedro Araguez, a combinação entre privação de sono e álcool em excesso pode aumentar os riscos cardiovasculares, piorar a qualidade do descanso e impactar a concentração, o humor e a disposição. “O sono tem papel essencial na recuperação do organismo. Quando ele é prejudicado repetidamente, o corpo sente os efeitos”, destaca.

5. Pessoas com doenças crônicas precisam de atenção redobrada

Quem já convive com hipertensão, diabetes, obesidade ou colesterol alto deve ter ainda mais cuidado durante períodos de maior sedentarismo. Permanecer muitas horas sentado, associado ao consumo excessivo de álcool e alimentos ricos em gordura e sódio, pode agravar quadros existentes.

“Pessoas com doenças crônicas precisam manter regularidade nos cuidados mesmo em períodos de lazer. O corpo responde rapidamente aos excessos, especialmente quando vários fatores de risco aparecem juntos”, reforça o diretor médico da Leve Saúde.

Para o especialista, o principal ponto é encontrar equilíbrio. “O futebol é lazer, cultura e socialização. O ideal é aproveitar esse momento sem deixar a saúde no banco de reservas”, conclui.

Por Kenia Pereira