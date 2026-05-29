Escova de lifting facial viraliza, mas será que funciona mesmo? Entenda

Se você é uma pessoa interessada em conteúdos de cuidados com a pele, nem precisou rolar muito a tela para encontrar vídeos da chamada “escova de lifting facial” deslizando pelo rosto de influenciadoras. O novo produto promete mandíbula marcada e pele firme. O acessório, que viralizou nas últimas semanas, entrou para a lista de itens de skincare que unem estética, autocuidado e forte apelo visual — mas especialistas alertam que o resultado vendido nas redes sociais está longe de ser um lifting de verdade.

Com cerdas ultramacias e formato anatômico, a escova funciona como uma ferramenta de massagem facial voltada para drenagem linfática e estímulo da circulação. O efeito mais comum, segundo profissionais da área, é uma melhora temporária do inchaço facial, deixando o rosto com aparência mais descansada e momentaneamente mais definida.

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“A aparência de rosto mais firme acontece principalmente pela drenagem de líquidos e pela melhora da circulação local. Ela não promove lifting verdadeiro nem substitui tratamentos dermatológicos”, explica a dermatologista Andressa Vargas, especialista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD).

A biomédica Sofia Freire reforça que o fenômeno viral não representa exatamente uma inovação dentro do skincare. Para ela, a escova é uma releitura mais moderna de técnicas já conhecidas no universo da beleza, como o gua sha (que utiliza pedras, como jade ou quartzo, ou placas anatômicas para massagear a pele) e os rollers faciais.

“O que mudou foi a experiência sensorial. As cerdas são extremamente finas, densas e macias, o que cria um estímulo mais delicado na pele. Diferente do gua sha tradicional, que trabalha com pressão mais profunda, essa escova atua de forma superficial, focando na drenagem leve e na ativação da circulação”, afirma.

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Escova de lifting facial (foto: Reprodução/Redes sociais)

Efeito lifting é real?

Apesar do hype nas redes, especialistas destacam que o acessório não faz milagres — e muito menos redefine permanentemente o contorno do rosto, como sugerem alguns vídeos viralizados. O chamado “efeito lifting”, na verdade, costuma ser consequência da redução temporária do edema facial, principalmente em regiões como mandíbula e maçãs do rosto.

Ainda assim, quando usada corretamente, a ferramenta pode trazer benefícios leves para a pele. Entre eles, melhora momentânea do viço, sensação de relaxamento e redução do aspecto inchado, especialmente pela manhã.

O problema começa quando o acessório passa a ser usado de forma agressiva ou indiscriminada. Em peles sensibilizadas, acneicas ou com rosácea, por exemplo, o atrito excessivo pode causar o efeito contrário ao desejado. “Em peles sensíveis, com acne inflamada, rosácea ou dermatites, o uso inadequado pode piorar irritações, vermelhidão e inflamações”, alerta Andressa.

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Sofia também chama atenção para a higienização, um dos pontos mais negligenciados por quem adere à tendência. “Por ser um item de contato direto com a pele, a escova precisa ser limpa frequentemente para evitar acúmulo de resíduos, oleosidade e proliferação de bactérias”, explica.

Escova de lifting facial (foto: Reprodução/Redes sociais)

Como fazer a massagem

Outro erro comum está na forma de aplicação. Segundo as especialistas, a massagem deve ser sempre suave, sem força excessiva, e feita com auxílio de séruns, hidratantes ou óleos faciais para evitar fricção. Os movimentos também precisam seguir o sentido da drenagem linfática, geralmente de forma ascendente e direcionados aos linfonodos.

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Na hora de comprar, a recomendação é desconfiar de promessas exageradas e observar a qualidade do produto. Cerdas rígidas, materiais abrasivos e itens sem procedência confiável podem causar microlesões e irritações na pele.

Embora tenha conquistado espaço no ritual de autocuidado de milhares de pessoas, a escova facial não é considerada um item essencial na rotina de skincare. Os mesmos efeitos de drenagem podem ser obtidos com massagens feitas manualmente ou com outros acessórios já conhecidos do público. “O mais importante para a saúde da pele continua sendo uma rotina consistente de limpeza, hidratação, proteção solar e tratamentos individualizados quando necessário”, ressalta Andressa.





